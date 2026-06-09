IEP - AI 전쟁 급증 속 기록적인 분쟁으로 평화가 역사적 저점으로 하락

런던, 2026년 6월 9일 /PRNewswire/ -- 6월 9일, 경제평화연구소(Institute for Economics & Peace, IEP)가 발표한 2026년 세계적 평화 지수(Global Peace Index, GPI)는 점점 더 상호 연결되고 해결하기 어려운 기록적으로 높은 분쟁 수의 경제적 결과로 고군분투하는 세계를 드러낸다. 이러한 악화는 '대분열(Great Fragmentation)'로 알려진 중간 강국들의 영향력 상승과 전통적인 유럽 강국들의 약화를 특징으로 하는 심오한 지정학적 전환에 의해 주도되고 있다. 이는 또한 국제법과 외교를 훨씬 뒤처지게 만드는 전쟁 기술의 급격한 혁명을 동반한다.

역사상 처음으로 기계들이 어떤 인간도 검토할 수 없을 만큼 빠르게 생사를 결정하는 전투 결정을 내리고 있으며, 이를 규제하기 위한 국제 프레임워크는 거의 존재하지 않는다.

주요 결과

99개국이 지난 한 해 평화의 악화를 경험했으며, 이는 20년 전 지수 창설 이후 가장 높은 수치이다.

119개국(73%)이 GPI가 처음 발표된 2007년보다 현재 덜 평화롭다.

외부 분쟁에 참여하는 국가 수는 2008년 59개국에서 2026년 GPI에서 103개국으로 약 두 배가 되었다.

폭력의 전 세계적 경제 영향은 2025년 3.2% 증가하여 미화 21조 8100억 달러에 달했으며, 이는 글로벌 GDP의 10.5%에 해당한다.

드론 공격은 2018년에서 2025년 사이 1만 1500% 이상 증가했으며 AI는 표적 결정 시간을 하루에서 수 초로 단축시켰다.

세계적 분쟁으로 인한 사망자는 2025년 18만 1000명 이상이 사망하며 역사적 최고치를 유지하고 있으며, 이는 2008년 이후 6배 증가한 수치이다.

유럽이 주도하는 가운데 세계적 군사 지출은 2025년 미화 2조 9000억 달러라는 기록을 달성했다. 미국을 제외하면 군사 지출은 9.2% 증가했다.

이란에서의 전쟁 재개를 막는 성공적인 외교는 글로벌 경제에 약 미화 2조 2000억 달러의 가치가 있을 것이다.

세계적 평화로움은 12년 연속으로 악화되었으며, 활성 국가 기반 분쟁 수가 61개에 달했다. 이는 제2차 세계대전 종전 이후 가장 높은 수치이다. 장기적인 하락의 기저에는 2007년부터 2025년까지 내부 분쟁 사망자가 2만 9000명에서 18만 1000명 이상으로 6배 증가한 현상이 있으며, 1000명 이상의 분쟁 사망자를 기록한 국가 수는 GPI 창설 20년 이후 최고치이다.

이러한 증가는 '대분열'로 불리는 국제 시스템의 더 광범위한 구조적 변혁 안에 놓여 있다. 부상하는 중간 강국들이 쇠퇴하는 전통적인 강대국들이 남긴 공백을 채우면서 평화를 위한 전 세계적 규칙이 분열되고 있다. 이러한 전환은 지난 30년간 유럽 강국들의 경제적 영향력의 급격한 하락으로 나타난다. 1995년 이후 독일의 글로벌 GDP 점유율은 49%, 프랑스는 44%, 이탈리아는 42% 하락했다. 다자간 기관이 약화되고 강대국 합의가 약해지면서 전쟁을 종식시키는 역사적 메커니즘이 실패하고 있다. 평화 협정으로 끝나는 분쟁의 비율은 1970년대 23%에서 지난 10년간 단 4%로 급락했으며, 선제적 평화 구축에 대한 세계적 투자는 총군사 지출의 0.52%에 불과하다.

AI와 새로운 전쟁 도구

드론은 현대 전쟁의 결정적인 무기가 되었으며, 기록된 공격이 2018년에서 2025년 사이 1만 1500% 증가했다. 이러한 확산은 국가를 넘어 범죄 카르텔을 포함한 565개의 다양한 무장 단체들이 이 기간 동안 드론 공격을 수행하는 영역까지 확장됐다.

가자에서 알고리즘 표적 결정은 AI가 생성한 표적에 대한 인간 검토를 공격당 약 20초로 압축한 것으로 알려졌다. 우크라이나에서는 운영자 없이 표적을 공격하는 자율 시스템이 배치되고 있다. 이는 치명적인 의사결정에서 의미 있는 인간 감독의 침식에 대한 심각한 우려를 제기한다.

글로벌 하이라이트

이러한 세계적 압박 속에서 아이슬란드는 19년 연속 가장 평화로운 국가로 남아 있으며, 뉴질랜드, 스위스, 슬로베니아 및 아일랜드가 그 뒤를 잇는다. 처음으로 러시아가 전 세계에서 가장 평화롭지 않은 국가가 되었으며, 수단, 콩고민주공화국, 우크라이나, 이스라엘이 뒤를 잇는다. 남아시아는 네팔과 파키스탄의 평화 하락으로 주도되어 2026년 지수에서 가장 큰 지역적 악화를 기록했다. 한편 정치적 불안정과 폭력적 시위의 급증이 미국에서 4% 하락을 이끌어 지수가 창설된 이후 역대 최저 순위인 134위로 밀어냈다.

전 세계 폭력의 경제적 영향은 3.2% 증가하여 미화 21조 8100억 달러라는 기록을 달성했다. 이는 글로벌 GDP의 10.5%에 해당한다. 폭력으로 가장 심각한 영향을 받은 10개국의 평균 영향은 GDP의 23.4%인 반면 가장 적게 영향을 받은 10개국은 단 2.2%로, 경제적 영향의 불균형이 극명하게 드러난다.

IEP의 스티브 킬리라(Steve Killelea) 창립자 겸 이사회 의장은 다음과 같이 말했다.

"'대분열'이 심화됨에 따라 평화를 담당하는 기관들이 지정학과 기술의 급격한 변화에 뒤처지고 있으며 정부들이 따라잡기 위해 고군분투하고 있다. 분쟁 클러스터들이 더 국제화되고 커지면서 이를 해결하기가 매우 어려워지고 있다. 이 클러스터들 중 가장 중요한 것은 현재 남아시아에서 이란과 중동을 거쳐 아프리카의 뿔까지 뻗어 있는 불안정 지대이다."

"AI와 자율 드론 기술이 인간 감독이 수 초로 줄어든 상태에서 생사 결정을 내리고 있다. 동시에 민간인 사상자가 급증하는 가운데 거버넌스 시스템이 실제 사건들에 뒤처지고 있다. 인도주의적 결과는 상당하다."

분쟁의 부상 및 확산

국제화된 국내 분쟁이 2010년 이후 175% 증가했다. 이 새로운 전쟁 시대는 현지화된 전쟁이 더 이상 고립되어 있지 않고 정치적, 경제적, 군사적 요인과 난민 흐름을 통해 더 광범위한 지역적 불안정으로 이어지는 중첩된 분쟁 시스템으로 정의된다.

이러한 역학은 점점 더 자가 금융적인 불법 경제에 의해 촉진되고 있다. 5개 주요 분쟁 영향 국가의 불법 마약 경제 생산 가치는 2015년에서 2024년 사이 미화 140억 달러에서 590억 달러로 4배 이상 증가했다.

수단의 내전은 세계에서 가장 심각한 인도주의적 위기로, 약 15만 명이 사망하고 1200만 명 이상이 실향을 겪었으며 여러 지역에서 기근이 확인되었다. 이 나라는 수단, 에티오피아, 에리트레아, 남수단, 소말리아의 분쟁들이 난민 흐름, 대리 후원 및 불법 거래로 연결되는 분쟁 클러스터가 어떻게 작동하는지를 나타내는 주요 사례가 되고 있다. 수단의 전쟁은 금을 통해 부분적으로 자체 자금을 조달하고 있다. 신속지원군(Rapid Support Forces)은 2024년에만 약 10톤을 생산했으며, 이는 약 미화 8억 6000만 달러에 해당한다. 금 가격이 역사적 최고치로 상승함에 따라, 광산을 통제하려는 재정적 유인이 급증하여 외부 국가 후원을 철회하더라도 전투가 중단될 가능성이 하락했다.

이란 전쟁과 경제적 영향

이란의 전쟁은 기존 분쟁 경로를 증폭시키고 불안정을 확산시키는 대규모 지정학적 힘을 증폭시키는 역할을 한다. 즉각적인 거시경제적 충격을 넘어 이 분쟁은 이라크의 이란 지원 민병대부터 파키스탄-이란 국경을 넘어 공격을 감행하는 발루치스탄 분리주의 단체들까지 기존 대리 네트워크와 국경 간 반란을 촉진하여 인접 국가들을 더 광범위한 지역적 충돌로 끌어들일 위협이 되고 있다.

경제적으로 그 영향은 상당하고 불균등하게 분배될 것으로 예상된다. 1년 차 글로벌 GDP 손실이 0.6%로 추정되는 반면, 최악의 영향은 취약하고 수입 의존적인 소수 경제권에 집중된다. 남아시아와 동아프리카 전반의 공급망 교란이 미래 수확량에 영향을 미침에 따라, 세계적 식량 생산의 임박한 위기가 존재하게 된다. 수확 부족과 식품 인플레이션은 2026년 말과 2027년에 심각하게 나타날 것이다.

파키스탄, 이집트, 케냐와 같이 고도로 취약한 국가들은 무역 경로 교란과 엄격한 IMF 프로그램 검토 속에서 2026년 말 합산 미화 51억 달러의 부채 연장에 직면해 있다. 장기화된 교착 상태와 전쟁 재개 사이의 차이는 극명하다. 이를 막는 성공적인 외교는 글로벌 경제에 약 미화 2조 2000억 달러의 가치가 있을 것이다.

지역 하이라이트

유럽은 가장 평화로운 지역으로 남아 있으며, 10대 가장 평화로운 국가 중 7개를 보유하고 있다. 그러나 비군사화의 장기적 추세는 2022년 이후 급격히 역전되었다. 중동과 북아프리카는 하위 10개국 중 4개를 보유하며 가장 평화롭지 않은 지역으로 남아 있다.

남아시아는 평화로움에서 가장 큰 지역적 악화를 기록했으며, 네팔이 26위 하락으로 전 세계에서 가장 가파른 하락을 보였고 파키스탄은 152위로 떨어졌다.

북아메리카와 중앙아메리카의 평화로움은 미국의 하락에 의해 악화되었다.

편집자 주

2026년 GPI 전체 보고서와 인터랙티브 지도는 visionofhumanity.org 및 economicsandpeace.org에서 확인할 수 있다.

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세계적 평화 지수(GPI) 소개

GPI는 국제 싱크 탱크 경제평화연구소가 작성하며 지난 20년간 매년 발표되고 있다. 이는 전 세계 인구의 99.7%를 포함하며, 163개 독립된 국가 및 영토를 순위 매기는 세계적 평화 동향에 관한 가장 포괄적인 자료이다. 이는 '사회적 안전 및 보안', '진행 중인 국내 및 국제 분쟁', '군사화 정도'에 걸쳐 평화 상태를 측정하기 위해 여러 지표를 사용한다.

경제평화연구소(IEP) 소개

경제평화연구소(IEP)는 평화를 분석하고 그 경제적 가치를 정량화하기 위한 지표 개발에 전념하는 세계 선도 싱크 탱크다. 연간 세계적 평화 지수를 포함한 세계 및 국가 지수 개발, 폭력의 경제적 비용 산출, 평화로운 사회를 만들고 유지하는 태도, 기관, 구조인 적극적 평화(Positive Peace)에 대한 이해를 통해 이를 실현한다.

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SOURCE Institute for Economics & Peace