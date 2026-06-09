IEP - Les conflits records font chuter la paix à son plus bas niveau historique, tandis que l'intelligence artificielle fait des ravages

LONDRES, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 2026 Global Peace Index (GPI), publié aujourd'hui par l'Institute for Economics & Peace (IEP), révèle un monde aux prises avec les conséquences économiques d'un nombre record de conflits qui sont de plus en plus interconnectés et difficiles à résoudre. Cette détérioration est due à un profond changement géopolitique, caractérisé par l'influence croissante des puissances moyennes et l'affaiblissement des puissances européennes traditionnelles, connu sous le nom de « grande fragmentation. » Cette évolution s'accompagne également d'une révolution technologique rapide dans le domaine de la guerre, qui laisse le droit international et la diplomatie loin derrière.

Pour la première fois dans l'histoire, des machines prennent des décisions de vie ou de mort au combat plus rapidement qu'un humain ne peut les examiner, et les cadres internationaux censés les régir existent à peine.

Principaux résultats

99 pays ont connu une détérioration de la paix au cours de l'année écoulée, soit le nombre le plus élevé depuis la création de l'indice il y a 20 ans.

119 pays, soit 73 %, sont aujourd'hui moins pacifiques que lors de la première publication de l'IPG en 2007.

Le nombre de pays engagés dans un conflit extérieur a presque doublé, passant de 59 en 2008 à 103 dans l'IPS 2026 .

L'impact économique mondial de la violence a augmenté de 3,2 % pour atteindre 21,81 billions de dollars en 2025, ce qui équivaut à 10,5 % du PIB mondial.

Les attaques de drones ont augmenté de plus de 11 500 % entre 2018 et 2025, tandis que l'IA a comprimé les délais de ciblage d'un jour à quelques secondes.

Les décès dus aux conflits mondiaux restent à des niveaux historiques, avec plus de 181 000 morts en 2025, soit six fois plus qu'en 2008.

Sous l'impulsion de l'Europe, les dépenses militaires mondiales ont atteint le chiffre record de 2 900 milliards de dollars en 2025. Si l'on exclut les États-Unis, les dépenses militaires ont augmenté de 9,2 %.

Une diplomatie réussie qui empêcherait la reprise de la guerre en Iran aurait une valeur d'environ 2,2 billions de dollars pour l'économie mondiale.

La paix dans le monde s'est détériorée pour la douzième année consécutive, le nombre de conflits étatiques actifs atteignant 61. Il s'agit du nombre le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce déclin à long terme s'explique par le fait que le nombre de décès dus à des conflits internes a été multiplié par six depuis 2007, passant de 29 000 à plus de 181 000 en 2025, tandis que le nombre de pays ayant enregistré 1 000 décès dus à des conflits ou plus est le plus élevé depuis la création de l'IPG, il y a 20 ans.

Cette escalade s'inscrit dans le cadre d'une transformation structurelle plus large du système international, appelée la « grande fragmentation. » Alors que les puissances moyennes montantes comblent le vide laissé par les grandes puissances traditionnelles en déclin, les règles mondiales de la paix sont en train de se fracturer. Ce changement est mis en évidence par la forte diminution de l'influence économique des puissances européennes au cours des trois dernières décennies. Depuis 1995, la part de l'Allemagne dans le PIB mondial a chuté de 49 %, celle de la France de 44 % et celle de l'Italie de 42 %. Avec la diminution des institutions multilatérales et l'affaiblissement du consensus des grandes puissances, les mécanismes historiques permettant de mettre fin aux guerres sont en train d'échouer. La part des conflits se terminant par un accord de paix a chuté de 23 % dans les années 1970 à seulement 4 % au cours de la dernière décennie, tandis que l'investissement mondial dans la consolidation proactive de la paix ne représente que 0,52 % du total des dépenses militaires.

L'IA et les nouveaux outils de guerre

Les drones sont devenus une arme déterminante de la guerre moderne, les attaques enregistrées augmentant de 11 500 % entre 2018 et 2025. Cette prolifération s'étend au-delà des États-nations, puisque 565 groupes armés différents, y compris des cartels criminels, ont mené des attaques de drones au cours de cette période.

À Gaza, le ciblage algorithmique aurait réduit l'examen humain des cibles générées par l'IA à environ 20 secondes par frappe. En Ukraine, des systèmes autonomes sont déployés pour engager des cibles sans opérateur dans la boucle. Cela soulève de sérieuses inquiétudes quant à l'érosion d'un contrôle humain significatif dans la prise de décision létale.

Faits marquants au niveau mondial

Au milieu de ces pressions mondiales, l'Islande reste le pays le plus pacifique, une position qu'elle occupe depuis 19 années consécutives, suivie par la Nouvelle-Zélande, la Suisse, la Slovénie et l'Irlande. Pour la première fois, la Russie est le pays le moins pacifique au monde, suivie du Soudan, de la République démocratique du Congo, de l'Ukraine et d'Israël. L'Asie du Sud a enregistré la plus forte détérioration régionale de l'indice 2026, sous l'effet de la baisse de la tranquillité au Népal et au Pakistan. Dans le même temps, l'instabilité politique et la multiplication des manifestations violentes ont entraîné une baisse de 4 % aux États-Unis, qui se sont retrouvés au 134e rang, leur plus mauvais classement depuis la création de l'indice.

L'impact économique de la violence dans le monde a augmenté de 3,2 % pour atteindre le chiffre record de 21,81 billions de dollars. Cela équivaut à 10,5 % du PIB mondial. La disparité de l'impact économique est frappante : pour les dix pays les plus touchés par la violence, l'impact moyen était de 23,4 % du PIB, contre seulement 2,2 % pour les dix pays les moins touchés.

Steve Killelea, fondateur et président exécutif de l'IEP, a déclaré :

Alors que la « grande fragmentation » s'intensifie, les institutions de paix sont dépassées par les changements rapides de la géopolitique et de la technologie, et les gouvernements ont du mal à suivre. Les groupes de conflits s'internationalisent et s'étendent de plus en plus, ce qui les rend exceptionnellement difficiles à résoudre. Le plus important de ces groupes est l'arc d'instabilité qui s'étend aujourd'hui de l'Asie du Sud à la Corne de l'Afrique, en passant par l'Iran et le Moyen-Orient.

« L'IA et la technologie des drones autonomes permettent de prendre des décisions de vie ou de mort avec une surveillance humaine réduite à quelques secondes. Dans le même temps, les systèmes de gouvernance sont en retard sur les événements réels, alors que le nombre de victimes civiles augmente. Les conséquences humanitaires sont considérables. »

L'émergence et la propagation des conflits

Les conflits intra-étatiques internationalisés ont augmenté de 175 % depuis 2010. Cette nouvelle ère de la guerre est définie par des systèmes de conflit qui se chevauchent, dans lesquels les guerres localisées ne sont plus isolées mais alimentent au contraire des instabilités régionales plus larges par le biais de facteurs politiques, économiques et militaires, ainsi que par des flux de réfugiés.

Cette dynamique est de plus en plus alimentée par des économies illicites qui s'autofinancent. La valeur de production des économies de drogues illicites dans cinq grands États touchés par des conflits a plus que quadruplé entre 2015 et 2024, passant de 14 milliards de dollars à 59 milliards de dollars.

La guerre civile au Soudan est la crise humanitaire la plus grave au monde, avec environ 150 000 personnes tuées, plus de 12 millions de personnes déplacées et une famine confirmée dans de nombreuses régions. Le pays est un excellent exemple du fonctionnement des groupes de conflits, car les conflits au Soudan, en Éthiopie, en Érythrée, au Sud-Soudan et en Somalie sont liés aux flux de réfugiés, au parrainage par procuration et au commerce illicite. La guerre au Soudan s'autofinance en partie grâce à l'or. Les forces de soutien rapide ont produit, selon les estimations, dix tonnes pour la seule année 2024, d'une valeur d'environ 860 millions de dollars. Le prix de l'or atteignant des sommets historiques, l'incitation financière à contrôler les mines est montée en flèche, de sorte qu'il est peu probable que le retrait de l'aide extérieure de l'État mette fin aux combats.

La guerre en Iran et son impact économique

La guerre en Iran agit comme un gigantesque multiplicateur de force géopolitique, amplifiant les voies de conflit existantes et propageant l'instabilité. Au-delà du choc macroéconomique immédiat, le conflit a alimenté les réseaux de procuration existants et les insurrections transfrontalières, des milices soutenues par l'Iran en Irak aux groupes séparatistes du Baloutchistan qui lancent des attaques à travers la frontière entre le Pakistan et l'Iran, menaçant d'entraîner les États voisins dans une conflagration régionale plus large.

Sur le plan économique, l'impact sera considérable et inégalement réparti. Alors que la perte de PIB mondial au cours de la première année est estimée à 0,6 %, l'impact le plus important concerne un groupe restreint d'économies fragiles et dépendantes des importations. La crise de la production alimentaire mondiale est imminente, les chaînes d'approvisionnement perturbées ayant un impact sur les rendements futurs en Asie du Sud et en Afrique de l'Est. Les déficits de récolte et l'inflation alimentaire frapperont durement à la fin de 2026 et en 2027.

Des pays très fragiles comme le Pakistan, l'Égypte et le Kenya sont confrontés à un refinancement de leur dette de 5,1 milliards de dollars à la fin de l'année 2026, alors que les routes commerciales sont perturbées et que les programmes du FMI font l'objet de révisions strictes. La différence entre une impasse prolongée et la reprise de la guerre est énorme. Une diplomatie réussie qui empêcherait cela vaudrait environ 2,2 billions de dollars pour l'économie mondiale.

Faits marquants régionaux

L'Europe reste la région la plus pacifique, puisqu'elle abrite sept des dix pays les plus pacifiques. Toutefois, sa tendance à long terme à la démilitarisation s'est fortement inversée depuis 2022. Le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord restent la région la moins pacifique, abritant quatre des dix derniers pays.

L'Asie du Sud a connu la plus forte détérioration régionale de la paix, le Népal perdant 26 places, soit la plus forte baisse au niveau mondial, et le Pakistan tombant à 152et.

La paix en Amérique du Nord et en Amérique centrale s'est détériorée, sous l'effet de la chute des États-Unis.

Notes aux rédacteurs

L'intégralité du rapport GPI 2026 et la carte interactive sont disponibles à l'adresse suivante visionofhumanity.org et economicsandpeace.org

X : @GlobPeaceIndex

Facebook : facebook.com/globalpeaceindex

À propos de l'indice de paix mondial (IPM)

Le GPI est produit par le groupe de réflexion international Institute for Economics & Peace et est publié chaque année depuis 20 ans. Il s'agit de la ressource la plus complète sur les tendances mondiales en matière de paix, avec un classement de 163 États et territoires indépendants, couvrant 99,7 % de la population mondiale. Il utilise de multiples indicateurs pour mesurer l'état de la paix en fonction de la « sûreté et la sécurité de la société », les « conflits nationaux et internationaux en cours » et le « degré de militarisation ».

À propos de l'Institute for Economics & Peace (IEP)

L'Institute for Economics & Peace (IEP) est le principal groupe de réflexion au monde qui se consacre à l'élaboration de méthodes d'analyse de la paix et à la quantification de sa valeur économique. Pour ce faire, elle élabore des indices mondiaux et nationaux, dont l'indice annuel de paix mondiale, calcule le coût économique de la violence et comprend la paix positive, c'est-à-dire les attitudes, les institutions et les structures qui créent et maintiennent des sociétés pacifiques.

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