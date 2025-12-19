9 trilhões de dólares em ativos comprometidos com o ADGM enquanto a Semana de Finanças de Abu Dhabi redefine os fluxos de capital globais

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 19 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O ADGM, centro financeiro internacional de Abu Dhabi, está entrando em sua segunda década com um impulso fortalecido, ao anunciar a adição de 11 novas grandes instituições financeiras globais, que representam mais de 9 trilhões de dólares em ativos sob gestão. Esse aumento notável, de 635 bilhões de dólares no ano passado para 450 bilhões em 2023, representa uma das expansões mais significativas de qualquer centro financeiro internacional em todo o mundo neste ano e reforça a posição do ADGM como a jurisdição de crescimento mais rápido da região e uma das mais dinâmicas do mundo para gestão de ativos.

Os anúncios, feitos antes e durante a quarta e maior edição da Semana Financeira de Abu Dhabi (ADFW), destacam a crescente influência da cidade como a "Capital do Capital" e posicionam a ADFW como uma plataforma global, reforçando o papel de Abu Dhabi como um centro financeiro global onde os fluxos de capital são impulsionados por instituições líderes e um ecossistema regulatório de classe mundial no ADGM.

Com o total de ativos sob gestão representados no ADGM em forte ascensão, o centro está consolidando sua posição como o centro financeiro internacional de crescimento mais rápido na região e um dos mais dinâmicos globalmente. O momento atual não sinaliza um crescimento incremental, mas sim uma mudança radical no papel de Abu Dhabi no sistema financeiro global.

Durante a ADFW e nos dias que antecederam o evento, Cantor Fitzgerald, BBVA, Arab Bank Switzerland Gulf Ltd, Plenary ME Infrastructure Partners Ltd., UBS Group, KKR, Julius Baer, HarbourVest, Madison Realty Capital, Partners Group, DWS e Monroe Capital, juntamente com o Eurasian Development Bank, ERM e DLA Piper, anunciaram a criação de presença no ADGM.

Esses compromissos marcam um início promissor para a próxima década de crescimento do ADGM, posicionando o centro entre os 5 principais centros financeiros internacionais. Com base em seus sólidos alicerces, o ADGM continuará a estabelecer padrões internacionais em áreas prioritárias de crescimento, não se limitando apenas à gestão de ativos, mas abrangendo todo o espectro de serviços financeiros, incluindo ativos digitais, finanças sustentáveis e verdes, bem como serviços avançados de gestão de patrimônio familiar e privado, sustentados por uma estrutura regulatória progressiva e proporcional, alinhada aos mais altos padrões globais.

Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, Presidente do ADGM, declarou: "Os compromissos anunciados durante a ADFW sublinham a crescente influência de Abu Dhabi no centro dos fluxos de capital globais e a confiança a longo prazo que as instituições internacionais depositam na clareza e na escala da nossa visão. Ao longo da última década, Abu Dhabi estabeleceu um ecossistema financeiro resiliente, confiável e progressista, alicerçado em bases regulatórias sólidas. A inclusão de empresas globais que gerem mais de 9 trilhões de dólares em ativos não é um marco isolado, mas sim um sinal claro de confiança na IFC de Abu Dhabi, uma instituição financeira de classe mundial, e em sua capacidade de apoiar atividades financeiras cada vez mais sofisticadas. Ao entrarmos na próxima década, o foco do ADGM é aprofundar a capacidade do mercado, expandir a arquitetura financeira e reforçar o papel de Abu Dhabi como um centro globalmente conectado, onde o capital é alocado com propósito e o valor de longo prazo é criado."

Em um desenvolvimento histórico no espaço regulatório global de ativos digitais, a quarta edição da ADFW marcou o anúncio de que a Binance se tornou a primeira corretora de criptomoedas a obter uma licença global formal da Autoridade Reguladora de Serviços Financeiros (FSRA) do ADGM para operar sob uma estrutura regulatória abrangente de Abu Dhabi. Essa iniciativa pioneira em nível global representa mais um passo importante nos esforços do ADGM para se tornar o ecossistema de ativos digitais mais progressista e em conformidade com as normas globais.

Richard Teng, CEO compartilhado da Binance, comentou: "Durante a ADFW, a Binance tornou-se a primeira corretora global de criptomoedas a obter uma licença global abrangente sob a estrutura do ADGM, marcando um feito inédito para o setor de ativos digitais. Este marco reflete nossa filosofia de priorizar a conformidade e nosso foco contínuo em transparência, segurança e proteção do usuário. Nossa parceria com o ADGM e nossa presença na ADFW reforçam nossa forte crença no crescimento a longo prazo do ecossistema cripto. Seguimos profundamente comprometidos com a região e continuaremos trabalhando em estreita colaboração com os órgãos reguladores, incluindo a FSRA, para apoiar a inovação responsável e promover o crescimento sustentável do setor."

Além disso, outras entidades dos setores de fintech e de ativos digitais, incluindo a iCapital, anunciaram a abertura de seu primeiro escritório no Oriente Médio, em Abu Dhabi, enquanto empresas como Hashed Global Management Ltd., Circle Internet MEA Ltd., Galaxy Digital e Animoca Asset Management estão concentrando mais de suas atividades no ADGM.

A RIQ, empresa pertencente à IHC, anunciou mais uma novidade: sua intenção de firmar parceria com a Swiss Re, uma das principais provedoras de resseguros e seguros do mundo, para desenvolver soluções de resseguros baseadas em risco, dados e inteligência artificial a partir de sua base no ADGM.

O JPMorgan expandiu seus negócios de pagamentos e de serviços de tesouraria no ADGM, o que permitirá à empresa oferecer uma ampla variedade de soluções, incluindo gestão de liquidez e serviços de pagamentos em múltiplas moedas para clientes na região. Para mais informações, acesse: www.adfw.com

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5072851/ADGM_Logo.jpg

