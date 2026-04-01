아부다비 IFC 2025년 운용자산 36% 증가, 인력 51% 확대, 라이선스 1만 2000건 돌파 발표

아부다비, UAE, 2026년 4월 1일 /PRNewswire/ -- 아부다비의 국제금융센터(IFC) 아부다비 글로벌 마켓(Abu Dhabi Global Market, ADGM)이 지난 한 해 견고한 성장과 전략적 성과를 달성하며 '자본의 수도(Capital of Capital)'로서 아부다비의 위상을 강화하는 데 기여했다고 밝혔다.

ADGM은 지속적으로 국제 자본, 세계적 수준의 인재, 선도 기관들을 아랍에미리트(UAE) 수도로 유치해왔다. 2025년 말 기준 ADGM 내 활성 라이선스 수는 1만 2000건을 넘어섰으며, 금융센터 내 근무 인력은 51% 증가한 4만 4339명에 달했다. 또 운용자산(Assets Under Management, AUM)은 36% 증가해, 아부다비가 글로벌 자산 및 자산관리 기관들이 신뢰하는 허브로서 지속적인 신뢰를 받고 있음을 보여줬다.

아흐메드 자심 알 자비(Ahmed Jasim Al Zaabi) 아부다비 글로벌 마켓 회장은 "2025년은 ADGM 역사에서 중요한 전환점이 된 해였다. 운용자산의 대폭 성장은 파트너들의 신뢰와 투자 전략의 강점을 동시에 반영한 결과다. 글로벌 선도 기업들을 ADGM으로 유치한 점 역시 매우 중요하며, 이는 세계적 수준의 인재, 자본, 혁신이 모이는 관문으로서 우리의 입지를 더욱 강화했다. 이 같은 성과는 파트너십, 장기적 가치 창출, 그리고 탁월함에 대한 확고한 의지를 기반으로 구축된 번영하는 생태계의 힘을 보여준다. 아부다비의 전략적 비전에 최대한 부합하면서 지속 가능한 성장을 추진하는 한편 세계 5대 국제금융센터로 도약하기 위해 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

아부다비 금융 부문의 급격한 성장은 ADGM 내 신규 라이선스 급증으로도 나타났으며, 주요 글로벌 기업들이 해당 금융센터를 지역 거점으로 선택하고 있다.

2025년 말 기준 ADGM의 총 활성 라이선스 수는 30% 증가한 1만 2671건에 달하며, 이 지표 기준으로 중동 및 아프리카 지역 최대 국제금융센터로서의 입지를 더욱 공고히 했다.

한편, 금융센터 전반의 비즈니스 활동 확대는 알 림(Al Reem) 섬과 알 마리야(Al Maryah) 섬 전역에서 다양하고 높은 수준의 인재 유입을 촉진했다. 이에 따라 ADGM 전체 인력은 2024년 2만 9338명에서 2025년 4만 4339명으로 51% 증가했다.

2025년에는 서클(Circle), 카르타(Carta), 비트코인 스위스(Bitcoin Suisse), 트래디션(Tradition), 비트그릿(Bitgrit), 스택스 아시아 DLT 재단(Stacks Asia DLT Foundation), 히든 로드(Hidden Roads), 스캐든(Skadden), 디지털 클라이밋 미들 이스트(Digital Climate Middle East, DCME), 올리브 가이아(Olive Gaea), TON, 애니모카 브랜즈(Animoca Brands), BBVA, 아랍은행 스위스 걸프(Arab Bank (Switzerland) Gulf), 갤럭시 디지털(Galaxy Digital), 헤일로 인베스팅(Halo Investing), 유라시아 개발은행(Eurasian Development Bank), 아이캐피털(iCapital), ERM, DLA 파이퍼(DLA Piper) 등 핀테크, 디지털 자산, 은행, 인프라 투자, 지속가능성 자문, 글로벌 법률 서비스 및 기술 기반 금융 플랫폼 분야의 주요 기업들이 ADGM 진출을 발표했다.

또 2025년 12월에는 바이낸스(Binance)가 ADGM 금융서비스규제청(Financial Services Regulatory Authority, FSRA)에게 승인을 받아 공식 글로벌 라이선스를 획득한 최초의 암호화폐 거래소가 됐다. 바이낸스는 이 라이선스를 통해 세계적 수준에서 포괄적인 규제 제도 아래 아부다비에서 운영할 수 있게 되었다. ADGM이 규제 준수와 혁신을 동시에 갖춘 글로벌 디지털 자산 생태계의 선두주자로 자리매김하고 있음을 보여주는 또 한 가지 사례다.

2025년 말 기준 ADGM에는 자산 및 펀드 운용사 총 171곳이 입주해 있으며, 이들은 펀드 총 244개를 운용하고 있다. 또한 금융기관 총 347곳이 ADGM에 기반을 두고 있으며, 이 중 80곳은 2025년에 신규 라이선스를 취득했다.

주요 금융기관으로는 키머리지(Kimmeridge), 포트리스(Fortress), 폴렌 캐피털(Polen Capital), 아담스 스트리트(Adams Street), 아르카피타(Arcapita), 아퀼라 그룹(Aquila Group), 캔터 피츠제럴드(Cantor Fitzgerald), 데이비슨 켐프너(Davidson Kempner), DWS, 갤럭시(Galaxy, 디지털 자산과 함께 자산운용 부문), GMB 리미티드(GMB Limited), 하버베스트(HarbourVest), 해리슨 스트리트(Harrison Street), 인베스트인더스트리얼(Investindustrial), KKR, 먼로 캐피털(Monroe Capital), 뉴베스트(NewVest), 오릭스 글로벌 파트너스(Oryx Global Partners), 파트리지아(PATRIZIA), 파트너스 그룹(Partners Group), 플레너리 ME 인프라스트럭처 파트너스(Plenary ME Infrastructure Partners Ltd.), 세비오라(Seviora), UBS 그룹(UBS Group), 율리우스 베어(Julius Baer) 등이 있다.

한편 FSRA는 사전승인(In-Principle Approval, IPA) 120건을 발급해 전년 대비 약 32% 증가했으며, 금융서비스허가(Financial Services Permission, FSP) 94건이 새로 승인됐다.

연중 ADGM의 확장된 생태계에는 운영 법인 총 3495곳이 새로 유입돼 전년 대비 약 40% 증가했다. 다양한 기업들이 해당 금융센터를 지역 거점으로 선택하고 있음을 보여주는 증거다.

아부다비가 글로벌 주요 금융 중심지로서 위상을 높이고 있음을 보여주는 또 다른 사례로, 12월 뉴욕대학교 스턴경영대학원이 발표한 최초의 금융센터 경쟁력 지수(Financial Centre Competitiveness Index, FCCI)에서 인정받았다. 해당 지수에서 아랍에미리트(UAE) 수도인 아부다비는 MENA 지역 1위, 전 세계 12위를 기록했다. 이는 강력한 제도적 기반, 진보적인 규제 환경, 미래 대비형 생태계를 반영한 결과다.

또한 아부다비는 2025년 11월 국제국부펀드포럼(International Forum of Sovereign Wealth Funds, IFSWF) 연례회의를 개최했다. 이번 행사에는 장기 기관 자본을 대표하는 주요 국부펀드들이 참석해 아부다비가 글로벌 자본 흐름을 연결하는 신뢰받는 허브이자 전략적 대화와 협력의 플랫폼임이 다시 한번 입증됐다.

2025년 상반기에 ADGM은 아부다비 경제개발부(Abu Dhabi Department of Economic Development, ADDED) 및 아부다비 대표단과 함께 중국과 일본에서 로드쇼를 잇달아 진행하며 국제 협력을 확대했다. 이어 하반기에는 런던, 뉴욕, 싱가포르, 인도에서 추가 로드쇼를 개최했다. 이러한 활동을 통해 ADGM과 UAE 주요 기관들은 양해각서(MOU)를 여러 건 체결하고, 에미리트 내 고성장 산업 부문의 비즈니스 및 투자 기회를 홍보하는 다양한 행사를 진행했다.

9월에는 ADGM의 FSRA와 홍콩 증권선물위원회(Securities and Futures Commission, SFC)가 홍콩에서 고위급 라운드테이블을 공동 개최해 홍콩 자산운용사들의 ADGM 진출 기회를 논의했다.

ADGM은 영국 보통법(English Common Law)이 직접 적용되는 지역에서 유일한 국제금융센터로 2025년 규제 생태계를 더욱 강화해 시장 건전성을 제고하고 투명성을 높이며 소비자 보호를 개선했다.

FSRA는 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision, BCBS)와 국제증권감독기구(IOSCO) 원칙 등 국제 기준에 부합하는 주요 입법 개정을 시행했다. 또한 자산운용 부문의 투명성, 데이터 품질, 규제 감독을 강화하기 위해 새로운 펀드 보고 체계(Funds Reporting Regime)를 도입했다.

FSRA는 아랍에미리트(UAE)의 규제 우선순위에 부합하고 중앙은행과 협력해 전환 계획 원칙(Transition Planning Principles)에 관한 협의 문서를 발표해 금융기관의 회복력과 장기 대응 역량 강화를 위한 방향성을 제시했다.

ADGM은 2025년에 알 림 섬(Al Reem Island)의 성공적인 통합 이후 확대된 부동산 관할권을 본격적으로 운영하기 시작했다. RA는 매매, 임대, 갱신, 프로젝트 등록, 부동산 거래, 라이선스, 근로 허가, 상업 허가, 인센티브 제도 하의 라이선스 갱신 등 부동산 전 주기를 아우르는 70여 가지 서비스를 출시하며 종합적인 부동산 운영 체계를 구축하는 데 집중했다.

2025년 12월에는 무바달라(Mubadala)와 알다르(Aldar)가 알 마리야 섬(Al Maryah Island) 확장을 위한 600억 디르함(미화 약 163억 달러)이 넘는 합작 투자를 발표했다. 이 프로젝트는 세계 최대 규모 금융 지구 중 하나의 다음 성장 단계를 여는 사업으로 규모가 신규 오피스, 주거, 리테일, 호텔 공간을 합해 총 150만 제곱미터에 달해 이를 계기로 국제 비즈니스와 고급 주거가 결합돼 알 마리야 섬의 경쟁력이 한층 더 높아질 전망이다.

글로벌 금융 허브로서 ADGM의 영향력은 아부다비 파이낸스 위크(Abu Dhabi Finance Week, ADFW) 2025에서도 다시 한번 입증됐다. 이번 행사는 이벤트 68건과 주제 세션 394개로 구성된 역대 최대 규모로 개최됐다. 800여 유력 연사와 글로벌 및 지역 파트너 약 70곳이 참여해 자산 규모로만 모두 합쳐 60조 달러, 즉 전 세계 GDP의 50%가 넘는 규모를 운용하는 참석자들이 모였다. 또한 175개 국적을 대표하는 3만 5000여 명이 참석했으며, 이 중 30%는 해외 참가자였다.

ADGM은 매 회차마다 국제적 주목도가 높아지고 있는 ADFW를 통해 향후 10년간의 성장 전략을 제시하고 자본의 수도로서 그 입지를 더욱 공고히 할 수 있었다.

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg

SOURCE ADGM