アブダビのIFCが2025年の運用資産残高36%増、従業員51%増、ライセンス数1万2000件超を発表

アブダビ、UAE, 2026年4月1日 /PRNewswire/ -- アブダビの国際金融センター（IFC）であるADGMは、堅実な成長と戦略的なマイルストーンを達成した1年を報告し、「資本の首都（Capital of Capital）」としてのアブダビの地位における役割を強化しました。

ADGMは、アラブ首長国連邦の首都に国際的な資本、世界的な人材、そして一流の機関を引き付け続けました。2025年末時点で、ADGMの有効ライセンス数は12,000件を超え、同金融センター内で働く従業員の数は51%増の44,339人に達しました。一方、運用資産残高（AUM）は36%増加し、グローバルな資産運用会社やウェルスマネージャーにとって信頼できるハブとしてのアブダビへの揺るぎない信頼を裏付けました。

ADGMの会長であるAhmed Jasim Al Zaabi閣下は、次のように述べています。「2025年はADGMのマイルストーンにおける決定的な章となりました。当社のAUMは今年も大幅な伸びを達成しましたが、これはパートナーからの信頼と当社の投資戦略の強さの両方を反映したものです。同様に重要なのは、世界をリードするプレーヤーをADGMに誘致することに成功したことであり、世界クラスの人材、資本、そしてイノベーションのゲートウェイとしての地位を強化したことです。この進歩は、パートナーシップ、長期的な価値創造、そして卓越性への確固たるコミットメントの上に築かれた、繁栄するエコシステムの力を実証しています。アブダビの戦略的ビジョンと密接に連携し続ける中で、私たちは持続可能な成長を推進し、競争優位性を高めて世界のトップ5に入る国際金融センターになることに引き続き注力していきます。」

アブダビの金融セクターの著しい成長は、ADGM内での新規ライセンスの急増に反映されており、トップクラスのグローバル企業が地域のハブとして同金融センターを選んでいます。

ADGM全体のアクティブライセンス数は30%増加して2025年末には12,671件に達し、この指標において中東・アフリカ地域最大の国際金融センターとしての地位をさらに強固なものにしました。

一方、同センター全体の事業活動の拡大により、アル・リーム島とアル・マリヤ島には多様で高度なスキルを持つ人材が集まり続けました。これにより、ADGMの総労働力は2025年には44,339人へと51%増加しました。2024年は29,338人でした。

2025年には、Circle、Carta、Bitcoin Suisse、Tradition、Bitgrit、Stacks Asia DLT Foundation、Hidden Roads、Skadden、Digital Climate Middle East（DCME）、Olive Gaea、TON、Animoca Brands、BBVA、Arab Bank（Switzerland）Gulf、Galaxy Digital、Halo Investing、Eurasian Development Bank、iCapital、ERM、DLA Piperなど、フィンテック、デジタル資産、銀行、インフラ投資、サステナビリティ・アドバイザリー、グローバル法務サービス、技術主導型金融プラットフォームをリードする企業がADGMでの拠点の設立を発表しました。

Binanceは2025年12月、ADGMの金融サービス規制当局（FSRA）から正式なグローバルライセンスを取得した最初の暗号資産取引所となりました。このライセンスにより、Binanceは包括的かつ世界水準の規制枠組みの下でアブダビから運営することが可能になり、準拠的かつ先進的なデジタル資産エコシステムにおけるADGMの世界的な先駆者としての地位が強化されました。

2025年末時点で、ADGMには171の資産・ファンドマネージャーが拠点を置き、合計244のファンドを運用しています。現在、ADGMには合計347の金融機関が拠点を置いており、そのうち80機関が2025年に認可を受けました。

主要な金融機関には、Kimmeridge、Fortress、Polen Capital、Adams Street、Arcapita、Aquila Group、Cantor Fitzgerald、Davidson Kempner、DWS、Galaxy（デジタル資産と並ぶ資産運用部門）、GMB Limited、HarbourVest、Harrison Street、Investindustrial、KKR、Monroe Capital、NewVest、Oryx Global Partners、PATRIZIA、Partners Group、Plenary ME Infrastructure Partners Ltd.、Seviora、UBS Group、Julius Baerなどが含まれます。

一方、FSRAは前年比約32%増となる計120件の原則的承認（IPA）を発行し、94件の新規金融サービス許可（FSP）が確保されました。

年間を通じて、ADGMの広範なエコシステムには前年比ほぼ40%増となる3,495の事業体が加わり、同金融センターを地域拠点として選ぶ企業の幅広さを裏付けました。

アブダビの世界有数の金融センターとしての地位の高まりは、NYU Stern School of Businessが12月に発表した第1回金融センター競争力指数（FCCI）によってさらに裏付けられました。同指数では、アブダビの強固な制度基盤、先進的な規制環境、未来に向けたエコシステムを反映し、アラブ首長国連邦の首都をMENA地域で第1位、世界で第12位の金融センターと評価しました。

アブダビはまた、2025年11月に国際ソブリン・ウェルス・ファンド・フォーラム（International Forum of Sovereign Wealth Funds、IFSWF）年次総会を開催しました。このイベントには、多額の長期的機関投資家資本を代表する主要なソブリン・ウェルス・ファンドが一堂に会しました。この集まりは、グローバルな資本フローの信頼できる招集者であり、戦略的対話とパートナーシップのプラットフォームであるというアブダビの立場を再確認するものでした。

2025年上半期、ADGMはアブダビ経済開発局（ADDED）および広範なアブダビ代表団とともに中国と日本への一連のロードショーに参加し、下半期にはロンドン、ニューヨーク、シンガポール、インドへのロードショーを行って、国際的な関与を強化しました。これらの訪問中、ADGMと他の主要なアラブ首長国連邦の組織は、首長国の高成長セクターにおけるビジネスと投資の機会を促進するため、いくつかの覚書（MOU）に署名し、一連のイベントを開催しました。

9月には、ADGMのFSRAと香港証券先物委員会（SFC）が、ADGMにおける香港の資産運用会社の機会について議論するため、香港でハイレベル・ラウンドテーブルを共催しました。

この地域で唯一、英国コモンローを直接適用している国際金融センターとして、ADGMは2025年中に規制エコシステムを強化し、市場の健全性の強化、透明性の向上、そして消費者保護の向上を図りました。

FSRAは、バーゼル銀行監督委員会（BCBS）や証券監督者国際機構（IOSCO）の原則を含む国際基準に沿った主要な法改正を実施しました。また、資産運用セクター全体の透明性、データの質、規制監督を強化するため、新たな資金報告制度を導入しました。

UAEの規制上の優先事項に合わせ、中央銀行との協調の下、FSRAは移行計画原則に関するコンサルテーション・ペーパーを発行し、金融機関がレジリエンスと長期的な備えを強化するためのハイレベルな期待を打ち出しました。

2025年、ADGMはアル・リーム島のADGM傘下への統合の成功を受けて、拡大した不動産管轄区域の完全な運営を開始しました。RA はエンド・ツー・エンドの不動産業務の提供に重点を置きました。これには、売買、リース、更新、プロジェクト登録、不動産取引、許認可、就労許可、商業許可、インセンティブ制度に基づく免許更新など、不動産に関する70以上のサービスの開始が含まれます。

2025年12月、MubadalaとAldarは、アル・マリヤ島を拡張する600億ディルハム超の合弁事業を発表し、世界最大級の金融街の一つにとっての次の成長段階を切り開きました。このプロジェクトは、150万平方メートルの新しいオフィス、住宅、小売、ホスピタリティスペースで構成され、国際的なビジネスと豪華な生活が融合したアル・マリヤ島の独自の特徴をさらに高めることになります。

世界的な金融大国を招集するADGMの能力は、過去最多となる68のイベントと394のテーマ別セッションが開催された「アブダビ・ファイナンス・ウィーク2025（Abu Dhabi Finance Week 2025）」において、再び存分に発揮されました。800人を超える影響力のある講演者と約70の世界的および地域的パートナーが参加したこのイベントには、合計で60兆米ドルを超える資産（世界の国内総生産（GDP）の50%以上に相当）を運用する参加者が集まりました。また、35,000人以上の来場者を迎え、その30%は175の国籍を代表する海外からの参加者でした。

回を重ねるごとに国際的な注目が高まっているアブダビ・ファイナンス・ウィーク（ADFW）を通じて、ADGMはアブダビの次の10年の成長計画を披露し、「資本の首都」としての地位を強化することができました。

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2550581/5010772/ADGM_Logo.jpg

SOURCE ADGM