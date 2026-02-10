Índice de Percepção da Corrupção 2025: Declínio na liderança minando a luta global contra a corrupção - Transparência Internacional

BERLIM, 10 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A corrupção está piorando em todo o mundo, com até mesmo democracias estabelecidas recuando em meio a um quadro preocupante de declínio de longo prazo na liderança para combater a corrupção, de acordo com o Índice de Percepção da Corrupção (IPC) de 2025, divulgado hoje pela Transparência Internacional.

CPI 2025 MAP

A 31ª edição do IPC mostra que o número de países com pontuação acima de 80 caiu de 12 há uma década para apenas cinco em 2025. As democracias, tradicionalmente com um desempenho mais forte no combate à corrupção, estão passando por um declínio preocupante, incluindo Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido, França e Suécia.

Outro padrão preocupante é a repressão ao espaço cívico. Desde 2012, 36 dos 50 países com declínios significativos de pontuação também experimentaram liberdades reduzidas de expressão, associação e reunião, tornando mais difícil para os jornalistas e a sociedade civil se manifestarem contra a corrupção.

Em 2025, os jovens lideraram grandes protestos anticorrupção, particularmente em países na metade inferior do IPC, onde as pontuações estagnaram ou caíram na última década. No Nepal e em Madagascar, os manifestantes criticaram os líderes por abusarem do poder enquanto não ofereciam serviços básicos e oportunidades econômicas, levando à queda de ambos os governos.

A Transparência Internacional está alertando que a ausência de uma liderança política ousada na luta global contra a corrupção está enfraquecendo os esforços internacionais de combate à corrupção e reduzindo a pressão por reformas em países de todo o mundo.

François Valérian, presidente da Transparência Internacional, disse:

"A corrupção não é inevitável. Sabemos o que funciona quando se trata de responsabilizar o poder pelo bem comum: responsabilidade democrática, supervisão independente e uma sociedade civil livre e aberta. Em um momento em que estamos vendo um perigoso desrespeito às normas internacionais de alguns estados, estamos pedindo aos líderes que ajam com integridade e cumpram suas responsabilidades para proporcionar um futuro melhor para as pessoas em todos os lugares."

A Transparência Internacional está pedindo aos governos que:

Renovar a liderança política no combate à corrupção, aplicando integralmente as leis, implementando os compromissos internacionais e fortalecendo a transparência, a supervisão e a responsabilidade.

Proteger o espaço cívico, acabando com os ataques a jornalistas, ONGs e denunciantes e interrompendo os esforços para restringir a sociedade civil independente.

Fechar lacunas de sigilo que permitem que o dinheiro corrupto se mova através das fronteiras, inclusive fortalecendo a transparência da propriedade beneficiária e regulando os facilitadores profissionais.

Os porta-vozes estão disponíveis para entrevistas. Entre em contato com: [email protected]

O relatório, os resultados, a metodologia, os comunicados de imprensa e os gráficos estão disponíveis aqui!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888926/CPI25.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2888925/Transparency_International_logo.jpg

FONTE Transparency International