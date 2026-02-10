2025 年貪污感知指數：領導力倒退削弱全球反貪污根基 - Transparency International

柏林2026年2月11日 /美通社/ -- Transparency International 今日發佈的《2025 年貪污感知指數 (CPI）》顯示，全球貪污問題日趨嚴重，甚至成熟的民主國家也在倒退，其領導層長期以來應對貪污的能力下滑，情況堪憂。

第 31 版貪污感知指數指出，得分超過 80 分的國家，數目已從十年前的 12 個，大減至 2025 年的只剩 5 個。 向來被視為反貪污典範的民主國家，例如美國、加拿大、紐西蘭、英國、法國及瑞典，評分也呈現令人憂心的下滑趨勢。

CPI 2025 MAP

另一令人關注的趨勢是對公民空間的打壓。 自 2012 年起，在 50 個指數顯著下跌的國家中，有 36 個國家的言論、結社與集會自由同時下滑，導致記者及公民社會難以揭露和批判貪污問題。

2025 年，年青人成為大型反貪污抗議活動的主力軍，尤其是在那些貪污感知指數排名靠後或過去十年分數停滯不前或倒退的國家。 在尼泊爾及馬達加斯加，示威民眾指責領導層濫權失職，既無法保障基本服務，亦未能創造經濟機會，最終導致兩國政權倒台。

Transparency International 發出警告，指出全球反貪污戰線缺乏魄力十足的政治領導，將導致國際協作乏力，世界各國內部的改革壓力也隨之鬆懈。

Transparency International 主席 François Valérian 指出：

「貪污絕非不可避免。 我們深知制衡權力、造福公益之道：民主問責機制、獨立監督體系，以及自由開放的公民社會。 在某些國家正危險地漠視國際規範之際，我們在此敦促各國領袖恪守誠信、承擔責任，為全球民眾創造更美好的未來。」

Transparency International 呼籲各國政府：

通過全面執法、履行國際承諾及加強透明度、監督和問責，重振反貪污政治領導。

捍衛公民社會空間，立即停止打擊記者、非政府組織 (NGO) 及舉報人，並終止一切打壓獨立公民社會的行動。

堵塞讓貪污資金跨境流動的保密漏洞，具體措施包括加強實益擁有權資訊透明度，並規管協助資金流轉的專業中介。

