Indice de perception de la corruption 2025 : Le déclin du leadership sape la lutte mondiale contre la corruption - Transparency International

BERLIN, 10 février 2026 /PRNewswire/ -- La corruption s'aggrave dans le monde entier. Même les démocraties établies enregistrent un recul, dans un contexte inquiétant de déclin durable du leadership en matière de lutte contre la corruption, selon l'Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2025, publié aujourd'hui par Transparency International.

La 31e édition de l'IPC montre que le nombre de pays obtenant un score supérieur à 80 est passé de 12 il y a dix ans à seulement cinq en 2025. Les démocraties, traditionnellement plus performantes en matière de lutte contre la corruption, connaissent un déclin inquiétant, notamment les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, la France et la Suède.

Une autre tendance préoccupante est le rétrécissement de l'espace civique. Depuis 2012, 36 des 50 pays ayant connu une baisse significative de leur score ont également vu se réduire les libertés d'expression, d'association et de réunion, ce qui rend plus difficile le travail des journalistes et de la société civile pour dénoncer la corruption.

En 2025, les jeunes ont été à l'avant-garde de mobilisations majeures contre la corruption, en particulier dans les pays situés dans la moitié inférieure du classement de l'IPC, où les progrès ont stagné ou reculé depuis une décennie. Au Népal et à Madagascar, les manifestants ont dénoncé les abus de pouvoir, l'absence de services publics essentiels et le manque d'opportunités économiques, des revendications qui ont conduit à la chute des deux gouvernements.

Transparency International alerte sur l'absence de leadership politique audacieux dans la lutte mondiale contre la corruption, ce qui affaiblit les efforts internationaux de lutte contre la corruption et réduit la pression en faveur de réformes indispensables dans de nombreux pays.

François Valérian, président de Transparency International, a déclaré :

« La corruption n'est pas quelque chose d'inévitable. Nos recherches et notre expérience en tant que mouvement mondial de lutte contre la corruption montrent que les processus démocratiques, l'exercice d'un contrôle indépendant et une société civile libre et ouverte sont autant de voies permettant que les détenteurs du pouvoir rendent des comptes pour le bien commun. À l'heure où certains États font preuve d'un mépris dangereux pour les normes internationales, nous appelons les pouvoirs publics et les dirigeants à agir avec intégrité et à se montrer à la hauteur de leurs responsabilités afin d'offrir un avenir meilleur aux populations du monde entier ».

Transparency International appelle les gouvernements à renouveler le leadership politique en matière de lutte contre la corruption en appliquant pleinement les lois, en mettant en œuvre les engagements internationaux et en renforçant la transparence, le contrôle et la responsabilité.

L'organisation appelle également à protéger l'espace civique en mettant fin aux attaques contre les journalistes, les ONG et les lanceurs d'alerte et en abandonnant toute tentative visant à restreindre l'action d'une société civile indépendante.

Enfin, Transparency International exhorte les États à combler les lacunes en matière de secret financier qui permettent à l'argent issu de la corruption de franchir les frontières, notamment en renforçant la transparence sur les bénéficiaires effectifs et en réglementant les facilitateurs professionnels.

