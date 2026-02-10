Korruptionswahrnehmungsindex 2025: Führungsschwäche untergräbt den weltweiten Kampf gegen Korruption - Transparency International

BERLIN, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die Korruption verschlimmert sich weltweit, wobei selbst etablierte Demokratien in einem besorgniserregenden Bild des langfristigen Rückgangs der Führungsstärke bei der Korruptionsbekämpfung zurückfallen, so der 2025 Corruption Perceptions Index (CPI), der heute von Transparency International veröffentlicht wurde.

CPI 2025 MAP

Die 31. Ausgabe des CPI zeigt, dass die Zahl der Länder, die über 80 Punkte erreichen, von 12 vor zehn Jahren auf nur fünf im Jahr 2025 gesunken ist. Demokratien, die bei der Korruptionsbekämpfung traditionell besser abschneiden, erleben einen besorgniserregenden Rückgang, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, Neuseeland, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Schweden.

Ein weiteres besorgniserregendes Muster ist die Einschränkung des bürgerlichen Raums. Seit 2012 sind in 36 der 50 Länder, in denen die Punktzahl deutlich gesunken ist, auch die Rechte auf freie Meinungsäußerung, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit eingeschränkt, was es Journalisten und der Zivilgesellschaft erschwert, sich gegen Korruption auszusprechen.

Im Jahr 2025 führten junge Menschen große Proteste gegen die Korruption an, insbesondere in Ländern in der unteren Hälfte des CPI, in denen die Werte in den letzten zehn Jahren stagnierten oder fielen. In Nepal und Madagaskar kritisierten die Demonstranten, dass die Regierenden ihre Macht missbrauchten und es versäumten, grundlegende Dienstleistungen und wirtschaftliche Chancen zu bieten, was in beiden Fällen zum Sturz der Regierungen führte.

Transparency International warnt davor, dass das Fehlen einer mutigen politischen Führung im weltweiten Kampf gegen die Korruption die internationalen Bemühungen zur Korruptionsbekämpfung schwächt und den Druck für Reformen in Ländern auf der ganzen Welt verringert.

François Valérian, Vorsitzender von Transparency International, sagte:

„Korruption ist nicht unvermeidlich. Wir wissen, was funktioniert, wenn es darum geht, die Macht im Interesse des Gemeinwohls zur Rechenschaft zu ziehen: demokratische Rechenschaftspflicht, unabhängige Aufsicht und eine freie, offene Zivilgesellschaft. In einer Zeit, in der wir eine gefährliche Missachtung internationaler Normen durch einige Staaten beobachten, rufen wir die Staats- und Regierungschefs dazu auf, integer zu handeln und ihrer Verantwortung gerecht zu werden, um den Menschen überall eine bessere Zukunft zu bieten."

Transparency International fordert die Regierungen dazu auf:

Erneuerung der politischen Führungsrolle bei der Korruptionsbekämpfung durch die uneingeschränkte Durchsetzung von Gesetzen, die Umsetzung internationaler Verpflichtungen und die Stärkung von Transparenz, Aufsicht und Rechenschaftspflicht.

Schutz des zivilgesellschaftlichen Raums durch Beendigung der Angriffe auf Journalisten, NROs und Informanten und Beendigung der Bemühungen, die unabhängige Zivilgesellschaft einzuschränken.

Schließung von Schlupflöchern, durch die korruptes Geld über die Grenzen hinweg fließen kann, u. a. durch mehr Transparenz bei den wirtschaftlichen Eigentümern und durch die Regulierung der professionellen Förderer.

Die Pressesprecher stehen für Interviews zur Verfügung. Kontaktinformationen: [email protected]

Der Bericht, die Ergebnisse, die Methodik, die Pressemitteilungen und die Grafiken sind unter verfügbar!

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888926/CPI25.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2888925/Transparency_International_logo.jpg