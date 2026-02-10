-Corruption Perceptions Index 2025: La decadencia del liderazgo socava la lucha mundial contra la corrupción – Transparency International

BERLIN, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La corrupción está empeorando a nivel mundial, e incluso las democracias establecidas retroceden en medio de un panorama preocupante de deterioro a largo plazo en el liderazgo para combatir la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado hoy por Transparencia Internacional.

CPI 2025 MAP

La 31ª edición del IPC muestra que el número de países con una puntuación superior a 80 ha disminuido de 12 hace una década a tan solo cinco en 2025. Las democracias, tradicionalmente con un mejor desempeño en materia de lucha contra la corrupción, están experimentando un deterioro preocupante, como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Francia y Suecia.

Otro patrón preocupante es la represión del espacio cívico. Desde 2012, 36 de los 50 países con descensos significativos en sus puntuaciones también han experimentado una reducción de las libertades de expresión, asociación y reunión, lo que dificulta que los periodistas y la sociedad civil denuncien la corrupción.

En 2025, los jóvenes lideraron importantes protestas contra la corrupción, especialmente en los países de la mitad inferior del IPC, donde las puntuaciones se han estancado o han bajado en la última década. En Nepal y Madagascar, los manifestantes criticaron a los líderes por abusar del poder y no brindar servicios básicos ni oportunidades económicas, lo que provocó la caída de ambos gobiernos.

Transparencia Internacional advierte que la ausencia de un liderazgo político firme en la lucha global contra la corrupción está debilitando los esfuerzos internacionales anticorrupción y reduciendo la presión para reformas en países de todo el mundo.

François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, afirmó:

"La corrupción no es inevitable. Sabemos qué funciona para exigir cuentas al poder por el bien común: rendición de cuentas democrática, supervisión independiente y una sociedad civil libre y abierta. En un momento en que observamos un peligroso desprecio por las normas internacionales por parte de algunos Estados, hacemos un llamamiento a los líderes para que actúen con integridad y cumplan con sus responsabilidades para garantizar un futuro mejor para las personas en todo el mundo".

Transparencia Internacional insta a los gobiernos a:

Renovar el liderazgo político en materia de lucha contra la corrupción mediante la aplicación plena de las leyes, el cumplimiento de los compromisos internacionales y el fortalecimiento de la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas.

Proteger el espacio cívico poniendo fin a los ataques contra periodistas, ONG y denunciantes, y frenando los esfuerzos para restringir la independencia de la sociedad civil.

Cerrar las lagunas legales que permiten la circulación transfronteriza de dinero corrupto, incluyendo el fortalecimiento de la transparencia sobre la titularidad real y la regulación de los facilitadores profesionales.

