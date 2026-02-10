Índice de Percepción de la Corrupción 2025: El declive del liderazgo socava la lucha global contra la corrupción - Transparencia Internacional

BERLÍN, 10 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- La corrupción está empeorando a nivel mundial, e incluso las democracias establecidas retroceden en medio de un panorama preocupante de deterioro a largo plazo en el liderazgo para combatir la corrupción, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado hoy por Transparencia Internacional.

CPI 2025 MAP

La 31ª edición del IPC muestra que el número de países con una puntuación superior a 80 ha disminuido de 12 hace una década a solo cinco en 2025. Las democracias, tradicionalmente con un mejor desempeño en la lucha contra la corrupción, están experimentando un deterioro preocupante, incluidos Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Francia y Suecia.

Otro patrón preocupante es la represión del espacio cívico. Desde 2012, 36 de los 50 países con descensos significativos en la puntuación también han experimentado una reducción de las libertades de expresión, asociación y reunión, lo que dificulta que los periodistas y la sociedad civil denuncien la corrupción.

En 2025, los jóvenes encabezaron importantes protestas contra la corrupción, especialmente en los países de la mitad inferior del IPC, donde las puntuaciones se han estancado o han bajado en la última década. En Nepal y Madagascar, los manifestantes criticaron a los líderes por abusar del poder y no brindar servicios básicos y oportunidades económicas, lo que llevó a la caída de ambos gobiernos.

Transparencia Internacional advierte que la ausencia de un liderazgo político audaz en la lucha mundial contra la corrupción está debilitando los esfuerzos internacionales y reduciendo la presión para reformas en países de todo el mundo.

François Valérian, presidente de Transparencia Internacional, dijo:

"La corrupción no es inevitable. Sabemos lo que funciona cuando se trata de responsabilizar al poder por el bien común: rendición de cuentas democrática, supervisión independiente y una sociedad civil libre y abierta. En un momento en que estamos viendo un peligroso desprecio por las normas internacionales por parte de algunos Estados, hacemos un llamamiento a los líderes para que actúen con integridad y cumplan con sus responsabilidades de proporcionar un futuro mejor para las personas de todo el mundo".

Transparencia Internacional insta a los gobiernos a:

Renovar el liderazgo político en la lucha contra la corrupción mediante la plena aplicación de las leyes, el cumplimiento de los compromisos internacionales y el fortalecimiento de la transparencia, la supervisión y la rendición de cuentas.

Proteger el espacio cívico poniendo fin a los ataques contra periodistas, ONG y denunciantes y frenando los esfuerzos para restringir a la sociedad civil independiente.

Cerrar las lagunas legales que permiten que el dinero corrupto se mueva a través de las fronteras, incluyendo el fortalecimiento de la transparencia de los beneficiarios finales y la regulación de los facilitadores profesionales.

Los portavoces están disponibles para las entrevistas. Para póngase en contacto con: [email protected]

El informe, los resultados, la metodología, los comunicados de prensa y los gráficos están disponibles aquí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2888926/CPI25.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2888925/Transparency_International_logo.jpg

FUENTE Transparency International