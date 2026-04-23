Infinite lança contas bancárias dedicadas para pagamentos integrados em stablecoin e moeda fiduciária

SÃO FRANCISCO, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Infinite, plataforma de tecnologia de pagamentos e conformidade, anunciou hoje o lançamento do Infinite Accounts – contas bancárias dedicadas com números de roteamento exclusivos que funcionam tanto nos trilhos de pagamento tradicionais quanto nas redes de stablecoins, possibilitadas pelo Erebor Bank, N.A., membro da FDIC.

Apresentando Infinite Accounts

As empresas podem se integrar uma vez à plataforma da Infinite para acessar recursos completos de conta e pagamento, sujeitos aos termos do programa e aos limites de transação. O Erebor Bank, N.A. fornece a infraestrutura bancária regulamentada abaixo.

Uma experiência de conta unificada

Por meio do programa, empresas e seus usuários finais obtêm contas de depósito com plena capacidade transacional – depósitos, saques, ACH e transferências bancárias domésticas e internacionais – juntamente com funcionalidade em stablecoin, tudo acessível pelas APIs e pela plataforma da Infinite. As contas são fornecidas pelo Erebor Bank, N.A., membro da FDIC, e podem ser elegíveis para o seguro de depósito da FDIC.¹ Os produtos Stablecoin acessíveis através da plataforma não são segurados pela FDIC, não são depósitos bancários e podem perder valor.²

O que torna o programa distinto é a forma como ele reúne aquilo que tradicionalmente exigia múltiplos relacionamentos bancários, fornecedores de conformidade e provedores de infraestrutura de criptomoedas. Uma empresa de folha de pagamentos pode pagar contratados via ACH ou stablecoin on-chain a partir da mesma conta financiada. Uma plataforma de tesouraria pode receber depósitos em moeda fiduciária e convertê-los programaticamente em stablecoins para liquidação transfronteiriça, sujeita a prazos de processamento e taxas aplicáveis. A complexidade reside na plataforma, não no fluxo de trabalho do cliente.

Recursos nativos de stablecoin

A parceria também suporta stablecoin mint and burn em conexão com fundos fiduciários, fluxos de transações on-chain e off-chain em redes blockchain suportadas e roteamento inteligente em trilhos de pagamento tradicionais – incluindo ACH e transferências bancárias.

As empresas não precisam gerenciar a infraestrutura de carteiras nem lidar com a complexidade do universo cripto; a plataforma cuida do roteamento entre provedores, das verificações de conformidade e da reconciliação nos bastidores.

As participações em stablecoins não são seguradas pela FDIC, não são depósitos bancários, podem perder valor e estão sujeitas a riscos diferentes das contas de depósito seguradas pela FDIC.² Para obter uma lista atual das stablecoins suportadas, acesse https://infinite.dev.

Projetado para plataformas

O programa foi desenvolvido com base no modelo Merchant Developer da Infinite. Plataformas de terceiros, desenvolvedores e comerciantes integram-se às APIs da Infinite para oferecer recursos bancários e de stablecoin a seus próprios usuários finais sob sua própria marca – sem precisar construir infraestrutura de pagamentos ou gerenciar relacionamentos bancários diretos.

"Construímos a Infinite para tornar os pagamentos com stablecoin tão fáceis, se não mais fáceis, de adotar quanto qualquer outro método de pagamento", disse Nikhil Srinivasan, CEO da Infinite. "Contas bancárias reais, trilhos de pagamento reais e recursos de stablecoin – tudo através de uma plataforma que as empresas podem integrar em seus fluxos de trabalho existentes."

Sobre a Infinite

A Infinite é uma empresa de tecnologia de pagamentos e conformidade que cria a camada de habilitação para a adoção de stablecoins B2B. Fundada por Nikhil Srinivasan e Raj Lad, a Infinite opera uma plataforma unificada que integra pagamentos, conformidade e controles de risco para transações integradas em moeda fiduciária e stablecoins. Acesse https://infinite.dev para saber mais.

¹ A Infinite é uma empresa de tecnologia financeira, não um banco segurado pela FDIC. Os serviços bancários, incluindo contas de depósito, são fornecidos pelo Erebor Bank, N.A., membro da FDIC. Os fundos mantidos em contas de depósito podem ser elegíveis para seguro da FDIC até US$ 250.000 por depositante, por banco segurado, por categoria de titularidade, sujeitos ao cumprimento das condições para seguro de depósito repassado. O seguro de depósito FDIC cobre a falência de um banco segurado pela FDIC e não protege contra a falência ou insolvência da Infinite ou de qualquer entidade não bancária. A Infinite não detém, controla ou assume a custódia dos fundos dos clientes.

² As stablecoins acessíveis por meio da plataforma Infinite não são depósitos bancários, não são seguradas pelo FDIC e não são garantidas pelo Erebor Bank, N.A. ou por qualquer outra instituição financeira. O valor das participações em stablecoins depende das reservas que apoiam a stablecoin. As stablecoins podem perder valor. As participações em stablecoins estão sujeitas a riscos diferentes dos depósitos segurados pelo FDIC. Os serviços bancários, incluindo contas de depósito seguradas pelo FDIC, estão disponíveis separadamente através do Erebor Bank, N.A., membro da FDIC.

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FONTE Infinite