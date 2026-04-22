Infinite Ra Mắt Tài Khoản Ngân Hàng Chuyên Dụng để Thanh Toán bằng Stablecoin và Tiền Pháp Định Tích Hợp

SAN FRANCISCO, Ngày 23 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, Infinite, nền tảng công nghệ thanh toán và tuân thủ, đã công bố hoạt động ra mắt Tài Khoản Infinite – các tài khoản ngân hàng chuyên dụng với số định tuyến duy nhất hoạt động trên cả các kênh thanh toán truyền thống và mạng lưới stablecoin, với hỗ trợ từ Erebor Bank, N.A., Thành Viên FDIC.

Introducing Infinite Accounts

Các doanh nghiệp có thể tích hợp một lần với nền tảng của Infinite để truy cập các chức năng tài khoản và thanh toán toàn diện, tùy thuộc vào các điều khoản chương trình và giới hạn giao dịch. Erebor Bank, N.A. cung cấp cơ sở hạ tầng ngân hàng được quản lý chặt chẽ.

Trải Nghiệm Tài Khoản Thống Nhất

Thông qua chương trình, các doanh nghiệp và người dùng cuối của họ sẽ nhận được tài khoản tiền gửi với đầy đủ chức năng giao dịch – gửi tiền, rút tiền, ACH cũng như chuyển khoản trong nước và quốc tế – cùng với chức năng stablecoin, tất cả đều có thể truy cập thông qua API và nền tảng của Infinite. Các tài khoản được Erebor Bank, N.A., Thành Viên FDIC, cung cấp và có thể đủ điều kiện hưởng bảo hiểm tiền gửi FDIC.¹ Các sản phẩm Stablecoin có thể truy cập thông qua nền tảng này không được FDIC bảo hiểm, không phải là tiền gửi ngân hàng và có thể mất giá trị.²

Chương trình này trở nên khác biệt nhờ gói gọn những quy trình truyền thống đòi hỏi nhiều mối quan hệ với ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ quy định và nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tiền điện tử vào một trải nghiệm duy nhất. Công ty trả lương có thể thanh toán cho nhà thầu thông qua ACH hoặc stablecoin trong chuỗi từ cùng một tài khoản đã được nạp tiền. Nền tảng kho tiền có thể nhận tiền gửi pháp định và tự động chuyển đổi theo lập trình thành stablecoin để quyết toán xuyên biên giới, tùy thuộc vào thời gian xử lý và các khoản phí áp dụng. Tính phức tạp nằm ở nền tảng, chứ không phải ở quy trình của khách hàng

Khả Năng Nguyên Bản của Stablecoin

Quan hệ đối tác này cũng hỗ trợ hoạt động tạo và hủy stablecoin liên quan đến tiền pháp định, luồng giao dịch trong chuỗi và ngoài chuỗi trên các mạng lưới chuỗi khối được hỗ trợ, cũng như định tuyến thông minh trên các kênh thanh toán truyền thống - bao gồm ACH và chuyển khoản.

Các doanh nghiệp không cần quản lý cơ sở hạ tầng ví điện tử hay đối phó với tính phức tạp của tiền điện tử; nền tảng này xử lý hoạt động định tuyến nhà cung cấp, kiểm tra tuân thủ và đối chiếu dữ liệu một cách tự động.

Các khoản nắm giữ stablecoin không được FDIC bảo hiểm, không phải là tiền gửi ngân hàng, có thể mất giá trị và chịu những rủi ro khác với tài khoản tiền gửi được FDIC bảo hiểm.² Để xem danh sách stablecoin được hỗ trợ hiện tại, hãy truy cập https://infinite.dev.

Thiết Kế cho Các Nền Tảng

Chương trình được xây dựng dựa trên mô hình Nhà Phát Triển Thương Nhân của Infinite. Các nền tảng, nhà phát triển và thương nhân bên thứ ba tích hợp với API của Infinite để cung cấp chức năng ngân hàng và stablecoin cho người dùng cuối dưới thương hiệu riêng mà họ sở hữu – mà không cần phải xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán hoặc quản lý các mối quan hệ ngân hàng trực tiếp.

"Chúng tôi xây dựng Infinite để giúp việc thanh toán bằng stablecoin trở nên dễ dàng, nếu không muốn nói là dễ hơn, so với bất kỳ phương thức thanh toán nào khác," Nikhil Srinivasan, CEO của Infinite, cho biết. "Tài khoản ngân hàng thực, kênh thanh toán thực và chức năng stablecoin – tất cả đều thông qua một nền tảng duy nhất mà các doanh nghiệp có thể tích hợp vào quy trình sẵn có của mình".

Giới thiệu về Infinite

Infinite là một công ty công nghệ thanh toán và tuân thủ xây dựng lớp hỗ trợ cho hoạt động áp dụng stablecoin B2B. Do Nikhil Srinivasan và Raj Lad thành lập, Infinite vận hành một nền tảng thống nhất tích hợp thanh toán, tuân thủ quy định và kiểm soát rủi ro cho các giao dịch tiền pháp định và stablecoin tích hợp. Truy cập https://infinite.dev để tìm hiểu thêm.

¹ Infinite là một công ty công nghệ tài chính, không phải là ngân hàng được FDIC bảo hiểm. Các dịch vụ ngân hàng, bao gồm cả tài khoản tiền gửi, được Erebor Bank, N.A., Thành Viên FDIC, cung cấp. Tiền lưu giữ trong tài khoản tiền gửi có thể đủ điều kiện hưởng bảo hiểm FDIC lên đến $250.000 cho mỗi người gửi tiền, mỗi ngân hàng được bảo hiểm, mỗi loại hình sở hữu, tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện bảo hiểm tiền gửi chuyển tiếp. Bảo hiểm tiền gửi FDIC chi trả cho trường hợp ngân hàng được FDIC bảo hiểm phá sản và không bảo vệ khỏi trường hợp Infinite hoặc bất kỳ thực thể phi ngân hàng nào phá sản hoặc mất khả năng thanh toán. Infinite không nắm giữ, kiểm soát hoặc giữ quyền quản lý tiền của khách hàng.

² Các stablecoin có thể truy cập thông qua nền tảng Infinite không phải là tiền gửi ngân hàng, không được FDIC bảo hiểm và không được Erebor Bank, N.A. hoặc bất kỳ tổ chức tài chính nào khác bảo đảm. Giá trị của các khoản nắm giữ stablecoin phụ thuộc vào lượng dự trữ hỗ trợ cho stablecoin. Stablecoin có thể mất giá trị. Các khoản nắm giữ stablecoin phải chịu những rủi ro khác so với tiền gửi được FDIC bảo hiểm. Các dịch vụ ngân hàng, bao gồm cả tài khoản tiền gửi được FDIC bảo hiểm, được cung cấp riêng biệt thông qua Erebor Bank, N.A., Thành Viên FDIC.

