Infinite annonce le lancement de comptes bancaires dédiés aux paiements intégrés en stablecoin et en monnaie fiduciaire

SAN FRANCISCO, 22 avril 2026 /PRNewswire/ -- Infinite, la plateforme technologique de paiement et de conformité, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Infinite Accounts - des comptes bancaires dédiés avec des numéros de routage uniques qui fonctionnent à la fois pour les réseaux de paiement traditionnels et les réseaux stablecoin, activés par Erebor Bank, N.A., Member FDIC.

Introducing Infinite Accounts

Les entreprises peuvent s'intégrer une seule fois dans la plateforme Infinite pour accéder à des fonctionnalités complètes de compte et de paiement, sous réserve des conditions du programme et des limites de transaction. Erebor Bank, N.A. fournit l'infrastructure bancaire réglementée sous-jacente.

Une expérience de compte unifiée

Grâce à ce programme, les entreprises et leurs utilisateurs finaux obtiennent des comptes de dépôt avec une capacité transactionnelle complète - dépôts, retraits, CCA et virements nationaux et internationaux - ainsi qu'une fonctionnalité stablecoin, le tout accessible par le biais des API et de la plateforme d'Infinite. Les comptes sont fournis par Erebor Bank, N.A., Member FDIC, et peuvent éventuellement prétendre à l'assurance-dépôt FDIC.¹ Les produits Stablecoin accessibles via la plateforme ne sont pas assurés par la FDIC, ne sont pas des dépôts bancaires et peuvent perdre de la valeur.²

Ce qui distingue ce programme, c'est qu'il regroupe en une seule expérience ce qui autrefois nécessitait de multiples relations bancaires, des fournisseurs de conformité et des fournisseurs d'infrastructure cryptographique. Une société de paie peut payer des entrepreneurs par CCA ou par stablecoin on-chain à partir du même compte approvisionné. Une plateforme de trésorerie peut encaisser des dépôts en monnaie fiduciaire et les convertir de manière programmatique en stablecoins pour un règlement transfrontalier, sous réserve des délais de traitement et des frais applicables. La complexité réside dans la plateforme et non dans le flux de travail du client.

Capacités natives de Stablecoin

Le partenariat prend également en charge l'émission et la destruction de stablecoins en lien avec des fonds en monnaie fiduciaire, les flux de transactions on-chain et off-chain à travers les réseaux de chaîne de blocs pris en charge et le routage intelligent à travers les réseaux de paiement traditionnels - y compris les CCA et les virements bancaires.

Les entreprises n'ont pas besoin de gérer l'infrastructure des portefeuilles ou de maîtriser la complexité des crypto-monnaies ; la plateforme s'occupe de l'acheminement des fournisseurs, des contrôles de conformité et du rapprochement en arrière-plan.

Les avoirs en stablecoins ne sont pas couverts par la FDIC, ne sont pas des dépôts bancaires, peuvent perdre de la valeur et sont soumis à des risques différents de ceux des comptes de dépôt assurés par la FDIC.² Pour obtenir une liste actualisée des stablecoins pris en charge, consultez le site https://infinite.dev.

Conçu pour les plateformes

Le programme s'articule autour du modèle Merchant Developer d'Infinite. Les plateformes tierces, les développeurs et les commerçants intègrent les API d'Infinite afin d'offrir à leurs utilisateurs finaux des fonctionnalités bancaires et de stablecoin sous leur propre marque, sans avoir besoin de développer une infrastructure de paiement ou de gérer des relations bancaires directes.

« Nous avons conçu Infinite pour que les paiements en stablecoins soient aussi faciles, voire plus faciles, à adopter que n'importe quelle autre méthode de paiement », a déclaré Nikhil Srinivasan, PDG d'Infinite. « Des comptes bancaires réels, des réseaux de paiement réels et des capacités de stablecoin - le tout sur une plateforme que les entreprises peuvent intégrer dans leurs flux de travail existants. »

À propos d'Infinite

Infinite est une société de technologie de paiement et de conformité qui développe la couche d'activation pour l'adoption des stablecoins B2B. Fondée par Nikhil Srinivasan et Raj Lad, Infinite exploite une plateforme unifiée qui intègre les paiements, la conformité et les contrôles de risque pour les transactions en monnaie fiduciaire et stable. Visitez le site https://infinite.dev pour en savoir plus.

Infinite est une société de technologie financière et non une banque assurée par la FDIC. Les prestations bancaires, y compris les comptes de dépôt, sont fournies par Erebor Bank, N.A., membre de la FDIC. Les fonds détenus sur des comptes de dépôt peuvent bénéficier d'une assurance FDIC à hauteur de 250 000 dollars par déposant, par banque assurée et par catégorie de propriété, sous réserve du respect des conditions relatives à l'assurance des dépôts indirects. L'assurance-dépôt FDIC couvre la faillite d'une banque assurée par la FDIC et ne protège pas contre la faillite ou l'insolvabilité d'Infinite ou de toute autre entité non bancaire. Infinite ne détient pas, ne contrôle pas et n'assure pas la conservation des fonds des clients.

² Les Stablecoins accessibles via la plateforme Infinite ne sont pas des dépôts bancaires, ne sont pas assurés par la FDIC et ne sont pas garantis par Erebor Bank, N.A. ou toute autre institution financière. La valeur des avoirs en stablecoins dépend des réserves qui les soutiennent. Les stablecoins peuvent perdre de la valeur. Les avoirs en Stablecoins sont soumis à des risques différents de ceux des dépôts assurés par la FDIC. Les services bancaires, y compris les comptes de dépôt assurés par la FDIC, sont disponibles séparément auprès de Erebor Bank, N.A., membre de la FDIC.

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