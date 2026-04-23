Infinite lanza cuentas bancarias dedicadas para pagos integrados con stablecoins y dinero fiduciario

SAN FRANCISCO, 23 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Infinite, la plataforma de tecnología de pagos y cumplimiento, anunció hoy el lanzamiento de Infinite Accounts, cuentas bancarias dedicadas con números de ruta únicos que funcionan tanto en las redes de pago tradicionales como en las redes de stablecoins, impulsadas por Erebor Bank, N.A., miembro de la FDIC.

Presentación de las Infinite Accounts

Las empresas pueden integrarse una vez con la plataforma de Infinite para acceder a capacidades integrales de cuentas y pagos, sujetas a los términos del programa y los límites de las transacciones. Erebor Bank, N.A. proporciona la infraestructura bancaria regulada subyacente.

Una experiencia de cuenta unificada

A través del programa, las empresas y sus usuarios finales obtienen cuentas de depósito con capacidad transaccional completa (depósitos, retiros, cámara de compensación automatizada y transferencias bancarias nacionales e internacionales) junto con la funcionalidad de stablecoin, todo accesible a través de las API y la plataforma de Infinite. Las cuentas son proporcionadas por Erebor Bank, N.A., miembro de la FDIC, y pueden ser elegibles para el seguro de depósitos de la FDIC.¹ Los productos de stablecoin accesibles a través de la plataforma no están asegurados por la FDIC, no son depósitos bancarios y pueden perder valor.²

Lo que hace que el programa sea distinto es cómo colapsa lo que tradicionalmente ha requerido de múltiples relaciones bancarias, proveedores de cumplimiento y de infraestructura criptográfica en una única experiencia. Una empresa de nómina puede pagar a los contratistas a través de la cámara de compensación automatizada (ACH) o stablecoin en cadena desde la misma cuenta donde están los fondos. Una plataforma de tesorería puede recibir depósitos fiduciarios y convertirlos mediante programación en stablecoins para la liquidación transfronteriza, sujeto a los tiempos de procesamiento y las tarifas aplicables. La complejidad vive en la plataforma, no en el flujo de trabajo del cliente.

Capacidades nativas de stablecoin

La asociación también admite la emisión y canje de stablecoins en relación con los fondos fiduciarios, flujos de transacciones dentro y fuera de la cadena a través de redes de blockchain compatibles y enrutamiento inteligente a través de canales de pago tradicionales, incluidas transferencias ACH y bancarias.

Las empresas no necesitan administrar la infraestructura de la billetera ni navegar por la complejidad de las criptomonedas; la plataforma se encarga del enrutamiento del proveedor, los controles de cumplimiento y la conciliación en segundo plano.

Las tenencias de stablecoins no están aseguradas por la FDIC, no son depósitos bancarios, pueden perder valor y están sujetas a riesgos diferentes a los de las cuentas de depósito aseguradas por la FDIC.² Para obtener una lista actualizada de las stablecoins admitidas, visite https://infinite.dev.

Diseñado para plataformas

El programa se basa en el modelo de desarrollador comercial de Infinite. Las plataformas de terceros, los desarrolladores y los comerciantes se integran con las API de Infinite para ofrecer capacidades bancarias y de monedas estables a sus propios usuarios finales bajo su propia marca, sin necesidad de construir una infraestructura de pago o administrar relaciones bancarias directas.

"Construimos Infinite para que los pagos con monedas estables fueran tan fáciles, si no más fáciles, de adoptar como cualquier otro método de pago", dijo Nikhil Srinivasan, director ejecutivo de Infinite. "Cuentas bancarias reales, canales de pago reales y capacidades de stablecoin, todo a través de una plataforma que las empresas pueden integrar en sus flujos de trabajo existentes".

Acerca de Infinite

Infinite es una empresa de tecnología de pagos y cumplimiento normativo que construye la capa de habilitación para la adopción de monedas estables B2B. Fundada por Nikhil Srinivasan y Raj Lad, Infinite opera una plataforma unificada que integra pagos, cumplimiento y controles de riesgos para transacciones fiduciarias y de stablecoins integradas. Para más información, visite https://infinite.dev.

¹ Infinite es una empresa de tecnología financiera, no un banco asegurado por la FDIC. Los servicios bancarios, incluidas las cuentas de depósito, son proporcionados por Erebor Bank, N.A., miembro de la FDIC. Los fondos mantenidos en cuentas de depósito pueden ser elegibles para el seguro de la FDIC hasta 250.000 dólares por depositante, por banco asegurado, por categoría de propiedad, sujeto al cumplimiento de las condiciones para el seguro de depósito de transferencia. El seguro de depósitos de la FDIC cubre la quiebra de un banco asegurado por la FDIC y no protege contra la quiebra o insolvencia de Infinite ni de ninguna entidad no bancaria. Infinite no retiene, controla ni toma la custodia de los fondos de los clientes.

² Las stablecoins (monedas estables) accesibles a través de la plataforma Infinite no son depósitos bancarios, no están aseguradas por la FDIC y no están garantizadas por Erebor Bank, N.A. ni por ninguna otra institución financiera. El valor de las tenencias de stablecoin depende de las reservas que respaldan la stablecoin. Las stablecoins estables pueden perder valor. Las tenencias de stablecoins están sujetas a riesgos diferentes a los depósitos asegurados por la FDIC. Los servicios bancarios, incluidas las cuentas de depósito aseguradas por la FDIC, están disponibles por separado a través de Erebor Bank, N.A., miembro de la FDIC.

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FUENTE Infinite