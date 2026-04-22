Infinite Meluncurkan Rekening Bank Khusus untuk Pembayaran Stablecoin dan Fiat Tertanam

SAN FRANCISCO, 23 April 2026 /PRNewswire/ - Infinite, platform teknologi pembayaran dan kepatuhan, hari ini mengumumkan peluncuran Infinite Accounts - rekening bank khusus dengan nomor perutean unik yang berfungsi di seluruh jalur pembayaran tradisional dan jaringan stablecoin, yang didukung oleh Erebor Bank, N.A., Anggota FDIC.

Bisnis dapat berintegrasi satu kali dengan platform Infinite untuk mengakses kemampuan akun dan pembayaran yang komprehensif, dengan tunduk pada ketentuan program dan batas transaksi. Erebor Bank, N.A. menyediakan dasar infrastruktur perbankan yang diatur.

Introducing Infinite Accounts

Pengalaman Akun Terpadu

Melalui program ini, bisnis dan pengguna akhir mereka mendapatkan akun deposito dengan kemampuan transaksional penuh - setoran, penarikan, ACH, dan transfer kawat domestik dan internasional - di samping fungsionalitas stablecoin, semuanya dapat diakses melalui API dan platform Infinite. Akun disediakan oleh Erebor Bank, N.A., Anggota FDIC, dan mungkin memenuhi syarat untuk asuransi deposito FDIC.¹ Produk stablecoin yang dapat diakses melalui platform tidak diasuransikan oleh FDIC, bukan deposito bank, dan dapat kehilangan nilainya.²

Yang membuat program ini berbeda adalah bagaimana program ini menggabungkan apa yang secara tradisional membutuhkan banyak hubungan perbankan, vendor kepatuhan, serta penyedia infrastruktur kripto ke dalam satu pengalaman. Perusahaan penggajian dapat membayar kontraktor melalui ACH atau stablecoin on-chain dari akun yang didanai yang sama. Sebuah platform treasury dapat menerima setoran fiat dan secara terprogram mengonversi ke stablecoin untuk penyelesaian lintas batas, tergantung pada waktu pemrosesan dan biaya yang berlaku. Kompleksitasnya terletak pada platform, bukan pada alur kerja pelanggan.

Kemampuan Asli Stablecoin

Kemitraan ini juga mendukung pencetakan dan pembakaran stablecoin sehubungan dengan dana fiat, aliran transaksi on-chain dan off-chain di seluruh jaringan blockchain yang didukung, serta perutean cerdas di seluruh jalur pembayaran tradisional - termasuk ACH dan transfer kawat.

Bisnis tidak perlu mengelola infrastruktur dompet atau menavigasi kompleksitas kripto; platform ini menangani perutean penyedia, pemeriksaan kepatuhan, serta rekonsiliasi di belakang layar.

Kepemilikan stablecoin tidak diasuransikan oleh FDIC, bukan deposito bank, dapat kehilangan nilainya, dan memiliki risiko yang berbeda dengan rekening deposito yang diasuransikan oleh FDIC.² Untuk daftar stablecoin yang didukung saat ini, kunjungi https://infinite.dev.

Dirancang untuk Platform

Program ini dibangun berdasarkan model Pengembang Merchant Infinite. Platform, pengembang, dan merchant pihak ketiga berintegrasi dengan API Infinite untuk menawarkan kemampuan perbankan dan stablecoin kepada pengguna akhir mereka sendiri dengan merek mereka sendiri - tanpa perlu membangun infrastruktur pembayaran atau mengelola hubungan perbankan langsung.

"Kami membangun Infinite untuk membuat pembayaran stablecoin semudah, jika tidak lebih mudah, untuk diadopsi seperti metode pembayaran lainnya," kata Nikhil Srinivasan, CEO Infinite. "Rekening bank asli, jalur pembayaran asli, dan kemampuan stablecoin - semuanya melalui satu platform yang dapat diintegrasikan oleh bisnis ke dalam alur kerja mereka yang sudah ada."

Tentang Infinite

Infinite adalah perusahaan teknologi pembayaran dan kepatuhan yang membangun lapisan pemberdayaan untuk adopsi stablecoin B2B. Didirikan oleh Nikhil Srinivasan dan Raj Lad, Infinite mengoperasikan platform terpadu yang mengintegrasikan pembayaran, kepatuhan, dan kontrol risiko untuk transaksi fiat dan stablecoin. Kunjungi https://infinite.dev untuk mempelajari lebih lanjut.

¹ Infinite adalah perusahaan teknologi finansial, bukan bank yang diasuransikan oleh FDIC. Layanan perbankan, termasuk rekening deposito, disediakan oleh Erebor Bank, N.A., Anggota FDIC. Dana yang disimpan dalam rekening deposito dapat memenuhi syarat untuk asuransi FDIC hingga $250.000 per deposan, per bank yang diasuransikan, per kategori kepemilikan, tergantung pada pemenuhan persyaratan untuk asuransi deposito pass-through. Asuransi deposito FDIC mencakup kegagalan bank yang diasuransikan FDIC dan tidak melindungi dari kegagalan atau kebangkrutan Infinite atau entitas non-bank mana pun. Infinite tidak menyimpan, mengontrol, atau menjaga dana pelanggan.

²Stablecoin yang dapat diakses melalui platform Infinite bukan merupakan deposito bank, tidak diasuransikan oleh FDIC, dan tidak dijamin oleh Erebor Bank, N.A. ataupun lembaga keuangan lainnya. Nilai kepemilikan stablecoin bergantung pada cadangan yang mendukung stablecoin tersebut. Stablecoin dapat kehilangan nilainya. Kepemilikan stablecoin memiliki risiko yang berbeda dengan deposito yang diasuransikan oleh FDIC. Layanan perbankan, termasuk rekening deposito yang diasuransikan oleh FDIC, tersedia secara terpisah melalui Erebor Bank, N.A., Anggota FDIC.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962753/Infinite_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2962754/Infinite_Payments_Accounts.jpg

SOURCE Infinite