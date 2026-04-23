Infinite lanceert speciale bankrekeningen voor geïntegreerde stablecoin- en fiatbetalingen

SAN FRANCISCO, 23 april 2026 /PRNewswire/ -- Infinite, het technologieplatform voor betalingen en compliance, heeft vandaag de lancering aangekondigd van Infinite Accounts: speciale bankrekeningen met unieke routingnummers die werken met zowel traditionele betaalnetwerken als stablecoin-netwerken, ondersteund door Erebor Bank, N.A., lid van de FDIC.

Introducing Infinite Accounts

Bedrijven kunnen met één integratie in het platform van Infinite toegang krijgen tot uitgebreide rekening- en betalingsfunctionaliteiten, onder voorbehoud van programmavoorwaarden en transactielimieten. Erebor Bank, N.A. levert de gereguleerde bankinfrastructuur die hieraan ten grondslag ligt.

Een uniforme rekeningervaring

Via het programma krijgen bedrijven en hun eindgebruikers betaalrekeningen met volledige transactiemogelijkheden: stortingen, opnames, ACH-betalingen en binnenlandse en internationale bankoverschrijvingen, gecombineerd met stablecoinfunctionaliteit, allemaal toegankelijk via de API's en het platform van Infinite. Rekeningen worden aangeboden door Erebor Bank, N.A., lid van de FDIC, en komen mogelijk in aanmerking voor FDIC-depositoverzekering.¹ Stablecoinproducten die via het platform beschikbaar zijn, zijn niet door de FDIC verzekerd, zijn geen bankdeposito's en kunnen in waarde dalen.²

Wat het programma onderscheidt, is dat het processen die traditioneel meerdere bankrelaties, complianceleveranciers en cryptoinfrastructuur vereisten, samenbrengt in één geïntegreerde ervaring. Een salarisverwerker kan opdrachtnemers betalen via ACH of met on-chain stablecoins vanuit dezelfde gefinancierde rekening. Een treasuryplatform kan fiatstortingen ontvangen en deze geautomatiseerd omzetten in stablecoins voor grensoverschrijdende afwikkeling, onder voorbehoud van verwerkingstijden en toepasselijke kosten. De complexiteit zit in het platform, niet in de workflow van de klant.

Native stablecoinfunctionaliteit

De samenwerking ondersteunt ook het uitgeven en vernietigen (minten en burnen) van stablecoins in relatie tot fiatgelden, on-chain en off-chain transactiestromen over ondersteunde blockchainnetwerken, en intelligente routering over traditionele betaalinfrastructuren, waaronder ACH en bankoverschrijvingen.

Bedrijven hoeven geen walletinfrastructuur te beheren of zich door de complexiteit van crypto te bewegen; het platform verzorgt de routering van aanbieders, compliancecontroles en reconciliatie achter de schermen.

Stablecoinposities zijn niet verzekerd door de FDIC, zijn geen bankdeposito's, kunnen in waarde dalen en zijn onderhevig aan andere risico's dan door de FDIC verzekerde betaalrekeningen.² Een actuele lijst van ondersteunde stablecoins vindt u op https://infinite.dev.

Ontworpen voor platforms

Het programma is opgebouwd rond het Merchant Developer-model van Infinite. Externe platforms, ontwikkelaars en merchants integreren met de API's van Infinite om bank- en stablecoinfunctionaliteiten aan hun eigen eindgebruikers aan te bieden, onder hun eigen merk, zonder dat ze zelf betaalinfrastructuur hoeven te bouwen of directe bankrelaties moeten beheren.

"Wij hebben Infinite ontwikkeld om de adoptie van stablecoinbetalingen net zo eenvoudig, of zelfs eenvoudiger, te maken dan die van andere betaalmethoden", aldus Nikhil Srinivasan, CEO van Infinite. "Echte bankrekeningen, echte betaalinfrastructuren en stablecoinfunctionaliteit, allemaal via één platform dat bedrijven kunnen integreren in hun bestaande workflows."

Over Infinite

Infinite is een technologiebedrijf voor betalingen en compliance dat infrastructuur ontwikkelt die de adoptie van stablecoins in B2B-omgevingen ondersteunt. Infinite, opgericht door Nikhil Srinivasan en Raj Lad, biedt een uniform platform dat betalingen, compliance en risicobeheersing integreert voor geïntegreerde fiat- en stablecointransacties. Ga naar https://infinite.dev voor meer informatie.

¹ Infinite is een fintechbedrijf en geen door de FDIC verzekerde bank. Bankdiensten, waaronder betaalrekeningen, worden geleverd door Erebor Bank, N.A., lid van de FDIC. Gelden die op betaalrekeningen worden aangehouden, komen mogelijk in aanmerking voor FDIC-verzekering tot $250.000 per deposant, per verzekerde bank, per eigendomscategorie, mits wordt voldaan aan de voorwaarden voor doorgeleide depositoverzekering (pass-through). De FDIC-depositoverzekering dekt het faillissement van een door de FDIC verzekerde bank en biedt geen bescherming tegen het faillissement of de insolventie van Infinite of enige niet-bancaire entiteit. Infinite houdt geen gelden van klanten aan, beheert deze niet en neemt deze niet in bewaring.

² Stablecoins die via het platform van Infinite toegankelijk zijn, zijn geen bankdeposito's, zijn niet verzekerd door de FDIC en worden niet gegarandeerd door Erebor Bank, N.A. of enige andere financiële instelling. De waarde van stablecoinposities is afhankelijk van de reserves die de stablecoin ondersteunen. Stablecoins kunnen in waarde dalen. Stablecoinposities zijn onderhevig aan andere risico's dan door de FDIC verzekerde deposito's. Bankdiensten, waaronder door de FDIC verzekerde betaalrekeningen, zijn afzonderlijk beschikbaar via Erebor Bank, N.A., lid van de FDIC.

