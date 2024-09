Iniciativa de Escola Aberta UNESCO-Huawei pronta para transformar a educação no Egito, Brasil e Tailândia

PARIS, 12 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Huawei anunciou a fase de implementação do projeto Escolas Abertas para Todos no Brasil, Egito e Tailândia na Semana de Aprendizagem Digital, o principal evento da UNESCO sobre aprendizagem digital e transformação da educação.

De 2024 a 2027, a Fase II da iniciativa UNESCO-Huawei contribuirá para a transformação digital da educação em cada uma das três nações por meio de modelos de escolas abertas digitais. Esses modelos combinam inovações tecnológicas e recursos humanos para criar ambientes de aprendizado flexíveis, resilientes, inclusivos e de qualidade que combinam os aprendizados off-line e on-line.

A fase de implementação da Fase II do projeto segue a fase de concepção, que foi lançada em abril de 2024, para estabelecer as necessidades e prioridades específicas das três nações.

O anúncio foi feito no Fórum sobre Escolas Abertas Habilitadas por Tecnologia para Todos, organizado pela UNESCO e pela Huawei durante a Semana de Aprendizagem Digital. O Fórum concentrou-se nas lições aprendidas e nas realizações da Fase I, que aconteceu no Egito, Etiópia e Gana entre 2020 e 2024, e forneceu informações valiosas para a implementação da Fase II.

Os ilustres convidados incluíram Sua Excelência o Sr. Mohamed Abdel Latif, Ministro da Educação e Educação Técnica do Egito; Sua Excelência o Dr. Yaw Osei Adutwum, Ministro da Educação do Gana; delegados dos ministérios da educação da Etiópia, Brasil e Tailândia; e representantes da UNESCO e da Huawei.

"No Egito, iniciamos uma jornada transformadora na educação, baseada na crença de que a tecnologia não é apenas uma ferramenta, mas um catalisador para despertar o potencial, estimular a criatividade e expandir as oportunidades para educadores e alunos. O sucesso da primeira fase desse projeto é resultado da dedicação de nossos educadores e parceiros", disse S. E. Mohamed Abdel-Latif, Ministro da Educação e Educação Técnica da República Árabe do Egito..

Alinhado com o programa de inclusão digital TECH4ALL da Huawei, o componente tecnológico da iniciativa Escola Aberta se concentra na conexão de escolas, no fornecimento de treinamento para educadores em habilidades de TIC e no desenvolvimento de recursos educacionais digitais.

"A estratégia da Escola Aberta visa impulsionar a transformação digital do setor educacional centrada no ser humano por meio de conectividade, competência e conteúdo", declarou Joyce Liu, diretora do escritório do programa TECH4ALL da Huawei. "Por meio de uma estratégia de parceria que aproveita a tecnologia adaptada a prioridades nacionais específicas, acreditamos que podemos obter acesso equitativo e inclusivo a oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos."

O projeto Escola Aberta do Brasil se concentra em promover a inclusão e o aprendizado voltados para o meio ambiente.. Alinhado com a Estratégia de Escolas Conectadas do país, o projeto construirá cinco escolas inteligentes, enquanto dois centros de treinamento digital fornecerão treinamento para professores em habilidades de TIC e cursos digitais possibilitarão o aprendizado on-line.

O projeto Escola Aberta da Tailândia visa promover o bem-estar no campo da educação. Alinhado com sua estratégia nacional 2018-2037, o projeto construirá dez escolas inteligentes e expandirá o uso de salas de aula inteligentes, com competências desenvolvidas para professores por meio de treinamento em habilidades de TIC e recursos de aprendizagem fornecidos em plataformas digitais.

Os projetos da Escola Aberta no Brasil e na Tailândia servirão de referência para as regiões da América Latina e da ASEAN, respectivamente.

O projeto da Fase II no Egito se concentrará na expansão do treinamento de professores em habilidades de TIC, dando continuidade ao impulso da Fase I, em que um novo centro de ensino à distância foi estabelecido, beneficiando 950.000 educadores.

Os projetos da Fase I da Escola Aberta na Etiópia e em Gana também proporcionaram um progresso significativo no avanço da tecnologia educacional e na capacitação dos educadores:

A Etiópia preparou e formou 12.000 alunos e 250 educadores em 24 escolas secundárias piloto e desenvolveu seu primeiro manual de treinamento em EdTech para respaldar sua nova Estratégia de Educação Digital (2023-2028).

Gana aperfeiçoou as suas plataformas educacionais nacionais, desenvolveu um Quadro de Competências em TIC para Professores e forneceu equipamentos de TIC a dez escolas, beneficiando 1.000 professores e 3.000 alunos.

