L'initiative UNESCO-Huawei pour l'école ouverte transforme l'éducation en Égypte, au Brésil et en Thaïlande

PARIS, 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Huawei a annoncé l'étape de mise en œuvre de la phase II du projet « Écoles ouvertes pour tous à l'aide de la technologie » au Brésil, en Égypte et en Thaïlande lors de la Semaine de l'apprentissage numérique, l'événement phare de l'UNESCO sur l'apprentissage numérique et la transformation de l'éducation.

Attendees at the UNESCO-Huawei Technology-enabled Open Schools for All Forum / Image Credit © UNESCO / M. Etchegoyen

La deuxième phase de l'initiative UNESCO-Huawei, qui se déroulera de 2024 à 2027, soutiendra la transformation numérique de l'éducation dans chacune des trois nations grâce à des modèles d'écoles ouvertes numériques. Ces modèles combinent les innovations technologiques et les capacités humaines pour créer des environnements d'apprentissage flexibles, résilients, inclusifs et de qualité qui combinent l'apprentissage en ligne et hors ligne.

La phase de mise en œuvre de la deuxième phase du projet fait suite à la phase de conception, qui a été lancée en avril 2024, afin d'établir les besoins et les priorités spécifiques des trois nations.

L'annonce a été faite lors du Forum « Open Schools for All with Technology », organisé par l'UNESCO et Huawei pendant la Semaine de l'apprentissage numérique. Le Forum s'est concentré sur les leçons apprises et les réalisations de la première phase, qui a été mise en œuvre en Égypte, en Éthiopie et au Ghana entre 2020 et 2024, et a fourni des informations précieuses pour la mise en œuvre de la deuxième phase.

Parmi les invités de marque figuraient S.E. Mohamed Abdel Latif, ministre égyptien de l'éducation et de l'enseignement technique, S.E. Dr. Yaw Osei Adutwum, ministre ghanéen de l'éducation, des délégués des ministères de l'éducation d'Éthiopie, du Brésil et de Thaïlande, ainsi que des représentants de l'UNESCO et de Huawei.

« En Égypte, nous nous sommes engagés dans un voyage de transformation de l'éducation basé sur la conviction que la technologie n'est pas seulement un outil, mais un catalyseur pour libérer le potentiel, encourager la créativité et élargir les opportunités pour les éducateurs et les étudiants. Le succès de la première phase de ce projet témoigne du dévouement de nos éducateurs et de nos partenaires », a déclaré S.E. Mohamed Abdel-Latif, ministre de l'éducation et de l'enseignement technique de la République arabe d'Égypte.

Conformément au programme d'inclusion numérique TECH4ALL de Huawei, l'aspect technologique de l'initiative Open School se concentre sur la connexion des écoles, la formation des éducateurs aux TIC et le développement de ressources éducatives numériques.

« L'approche de l'école ouverte vise à conduire la transformation numérique centrée sur l'humain du secteur de l'éducation à travers la connectivité, la compétence et le contenu », a déclaré Joyce Liu, directrice du bureau du programme TECH4ALL de Huawei. « Grâce à une approche de partenariat qui tire parti d'une technologie adaptée à des priorités nationales spécifiques, nous pensons pouvoir réaliser un accès équitable et inclusif à des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. »

Le projet Open School Brazil se concentre sur la promotion de l'inclusion et de l'apprentissage vert. Conformément à la stratégie nationale des écoles connectées, le projet prévoit la construction de cinq écoles intelligentes, tandis que deux centres de formation numérique formeront les enseignants aux TIC et que des cours numériques permettront l'apprentissage en ligne.

Le projet thaïlandais Open School vise à promouvoir le bien-être dans l'éducation. Conformément à sa stratégie nationale 2018-2037, le projet construira dix écoles intelligentes et développera l'utilisation de salles de classe intelligentes, avec des compétences développées pour les enseignants grâce à une formation aux TIC et des ressources d'apprentissage fournies sur des plateformes numériques.

Les projets d'école ouverte au Brésil et en Thaïlande serviront de référence pour les régions d'Amérique latine et de l'ANASE, respectivement.

La phase II du projet en Égypte se concentrera sur l'extension de la formation des enseignants aux compétences en matière de TIC, en poursuivant la dynamique de la phase I, au cours de laquelle un nouveau centre d'enseignement à distance a été mis en place, au bénéfice de 950 000 éducateurs.

Les projets de la phase I de l'école ouverte en Éthiopie et au Ghana ont également fait des progrès significatifs en matière de technologie éducative et d'autonomisation des éducateurs :

L'Éthiopie a équipé et formé 12 000 étudiants et 250 éducateurs dans 24 écoles secondaires pilotes et a élaboré son premier manuel de formation aux technologies de l'éducation pour soutenir sa nouvelle stratégie d'éducation numérique (2023-2028).

Le Ghana a mis à jour ses plateformes nationales d'éducation, a développé un cadre de compétences en TIC pour les enseignants et a fourni des équipements TIC à dix écoles, au bénéfice de 1 000 enseignants et 3 000 étudiants.

