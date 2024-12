Inscrições abertas para o NRF 2025: Retail's Big Show Asia Pacific

Descontos para inscrições antecipadas agora disponíveis por tempo limitado para o principal evento do setor de varejo

SINGAPURA, 13 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- A contagem regressiva para o aguardado NRF 2025: Retail's Big Show Asia Pacific (NRF 2025 APAC), organizado pela National Retail Federation (NRF) dos Estados Unidos e pela organizadora global de eventos Comexposium, começou oficialmente as inscrições para a conferência e a exposição. Programado para acontecer de 3 a 5 de junho de 2025, no icônico Sands Expo and Convention Centre em Singapura, o principal evento de varejo oferecerá aos participantes e visitantes uma oportunidade incomparável de obter insights, fazer networking com líderes do setor e explorar inovações de próxima geração que estão impactando o setor de varejo.

Um conselho consultivo de primeira linha conduzindo o futuro do varejo

O NRF 2025 APAC é organizado sob a orientação de um comitê consultivo, composto por visionários do setor e pioneiros do varejo.

Os membros do comitê consultivo incluem (Sra.) Xu Ying, Presidente do Wumei Group; Danni Peirce, CEO para Singapura, Hong Kong, Macau e Sul da China, 7-Eleven; Alwyn Chong, CEO do LUXASIA Group; Nicole Sheffield, Diretora Executiva da Wesfarmers One Digital; Vipul Chawla, CEO do FairPrice Group; (Sra.) Panchalee Weeratammawat, Diretora de Recursos Humanos, Central Retail Corporation; (Sra.) Low Ngai Yuen, Diretora de Mercadorias e Marketing, AEON Group; David Mann, Economista Chefe, APAC, Mastercard; Angus McDonald, CEO, Barbeques Galore; e outros.

"O varejo está evoluindo em um ritmo sem precedentes, e o NRF 2025 APAC será a plataforma definitiva para os varejistas se manterem à frente das tendências", declarou Ryf Quail, Diretor Executivo para a APAC na Comexposium. "Com um comitê consultivo influente, palestrantes de renome mundial e expositores inovadores, o NRF 2025 APAC promete capacitar os delegados com insights acionáveis e estratégias inovadoras para o sucesso no mercado de varejo mais diverso do mundo."

"O setor de varejo tem pela frente oportunidades empolgantes e desafios complexos. O NRF 2025 APAC é uma plataforma para líderes de todo o setor se reunirem, compartilharem conhecimento e definirem o futuro do varejo na região. É uma honra fazer parte dessa jornada transformadora", disse Xu Ying, Presidente do Wumei Group.

Os temas da conferência abordarão os desafios mais urgentes do varejo na APAC

O NRF 2025 APAC contará com até 13 temas de conferência para abordar tópicos e questões atuais e iminentes que são mais importantes para o setor de varejo na APAC, incluindo:

A próxima geração de consumidores – Geração Z

Destino: Varejo – Shoppings, alimentação, entretenimento e formatos

Sustentabilidade e economia circular

A revolução da IA – Otimizando operações, pessoas e experiências do cliente

Criando melhorias e impulsionando a margem em um mundo inflacionário

Abordando o consumidor híbrido – O caso para investir em uma nova era de varejo e tecnologia

Garanta seus ingressos agora

O All-Access Pass oferece acesso completo à conferência de três dias, que contará com 10 palestras principais, 18 sessões simultâneas e várias oportunidades de networking, além de acesso ilimitado ao espaço da exposição e sessões exclusivas por convite.

Com preços a partir de US$ 1.499, este passe conectará os participantes aos líderes dos setores de negócios, tecnologia e finanças que estão transformando o cenário do varejo na APAC. Descontos de pré-venda de até 50% nos All-Access Passes estão disponíveis exclusivamente para varejistas por tempo limitado, sujeitos a verificações e aprovações. Não perca a oportunidade de fazer parte deste evento imperdível.

Sobre o NRF 2025: Retail's Big Show Asia Pacific

O evento mais importante do varejo na região Ásia-Pacífico acontecerá em Singapura de 3 a 5 de junho de 2025. A edição da Ásia-Pacífico reúne líderes do setor de varejo de toda a região para colaborar em um palco pan-asiático, onde estão os mercados que mais crescem no mundo. Profissionais do varejo podem se inspirar com os principais líderes do setor durante a conferência de três dias, uma Expo abrangente com as mais recentes soluções para o varejo, além de vivenciar as últimas inovações e tecnologias de ponta disponíveis no mercado.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2531905/NRF_2025_Logo.jpg

FONTE Comexposium