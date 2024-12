Tahap Registrasi NRF 2025: Retail's Big Show Asia Pacific telah Dibuka

Diskon tahap awal kini tersedia dalam periode terbatas untuk mengunjungi ajang industri ritel terkemuka ini

SINGAPURA, 13 Desember 2024 /PRNewswire/ -- Penjualan tiket konferensi dan pameran NRF 2025: Retail's Big Show Asia Pacific (NRF 2025 APAC), diadakan oleh National Retail Federation (NRF) asal Amerika Serikat, serta penyelenggara pameran global Comexposium, kini telah dibuka. Ajang ini akan berlangsung pada 3-5 Juni 2025 di lokasi ikonis Sands Expo and Convention Centre di Singapura. Di ajang industri ritel ini, para delegasi dan pengunjung bisa memperoleh banyak perspektif, memperluas jejaring dengan pemimpin industri, serta mengeksplorasi inovasi generasi baru yang menentukan masa depan industri ritel.

Tokoh-tokoh terkemuka bergabung dalam dewan penasihat untuk menentukan masa depan industri ritel

NRF 2025 APAC melibatkan dewan penasihat yang terdiri atas sosok visioner dan pelopor industri ritel.

Para anggota dewan penasihat antara lain Xu Ying, President, Wumei Group; Danni Peirce, CEO, Singapura, Hong Kong, Makau, dan Tiongkok Selatan, 7-Eleven; Alwyn Chong, CEO, LUXASIA Group; Nicole Sheffield, Managing Director, Wesfarmers One Digital; Vipul Chawla, Group CEO, FairPrice Group; Panchalee Weeratammawat, Chief People Officer, Central Retail Corporation; Low Ngai Yuen, Chief Merchandise and Marketing Officer, AEON Group; David Mann, Chief Economist, Asia Pasifik, Mastercard; Angus McDonald, CEO, Barbeques Galore; dan lain-lain.

"Sektor ritel berkembang dengan pesat, dan NRF 2025 APAC akan menjadi platform terbaik bagi para peritel yang ingin mengantisipasi tren-tren industri," ujar Ryf Quail, Managing Director, APAC, Comexposium. "Didukung dewan penasihat yang mencakup pembicara ternama di dunia dan ekshibitor inovatif, NRF 2025 APAC segera menghadirkan berbagai perspektif menarik dan strategi inovatif yang mendukung kesuksesan para pelaku industri di pasar ritel yang paling beraneka ragam di dunia."

"Industri ritel menghadapi berbagai peluang menarik dan tantangan kompleks. Maka, NRF 2025 APAC mempertemukan para pemimpin industri ritel untuk berbagi pengalaman, serta menentukan masa depan industri ritel di Asia Pasifik. Kami mendapat kehormatan untuk menjadi bagian dari transformasi ini," ujar Xu Ying, President, Wumei Group.

Tema-tema konferensi mengulas tantangan yang paling mendesak di industri ritel Asia Pasifik

NRF 2025 APAC akan mencakup 13 tema konferensi yang sesuai dengan topik-topik hangat dan baru di industri ritel Asia Pasifik, termasuk:

Pembelanja generasi baru – Generasi Z

Destinasi: Ritel – Mal, kuliner, hiburan, dan format

Pembangunan berkelanjutan dan ekonomi sirkular

Evolusi AI – Mengoptimalkan kegiatan operasional, SDM, dan pengalaman pelanggan

Menciptakan efisiensi dan meningkatkan margin di tengah tren inflasi

Menjawab kebutuhan konsumen hibrida – Investasi pada ritel baru dan era teknologi

Dapatkan tiket Anda sekarang juga

Dengan tiket All-Access, Anda dapat mengikuti konferensi selama tiga hari yang mencakup 10 presentasi, 18 sesi diskusi, serta berbagai peluang memperluas jejaring. Anda juga bisa mengeksplorasi pameran dan bergabung dalam sesi eksklusif yang hanya dapat diikuti undangan.

Tersedia dengan harga US$ 1.499, tiket ini menyediakan akses bagi para pemimpin dunia bisnis, teknologi, dan keuangan yang mentransformasi sektor ritel di Asia Pasifik. Diskon tahap awal

Early bird discounts hingga 50% untuk Tiket All-Access tersedia dalam periode terbatas. Diskon dapat berubah sewaktu-waktu. Jangan sampai ketinggalan ajang yang wajib dihadiri ini.

Tentang NRF 2025: Retail's Big Show Asia Pacific

Ajang terkemuka di industri ritel Asia Pasifik ini akan berlangsung di Singapura pada 3-5 Juni 2025. NRF Edisi Asia Pasifik mempertemukan berbagai pemimpin industri ritel dari seluruh Asia Pasifik untuk berkolaborasi pada level regional. Sebagai praktisi industri ritel, Anda bisa memperoleh inspirasi dari pemimpin industri terkemuka selama tiga hari. Anda juga dapat mengikuti pameran komprehensif yang menampilkan berbagai solusi ritel terkini, serta mengeksplorasi inovasi dan teknologi terbaru.

