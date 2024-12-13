NRF 2025亞太零售展現已開放註冊

首屈一指的零售業盛會推出限時早鳥優惠

新加坡2024年12月13日 /美通社/ -- 萬眾期待的NRF 2025亞太零售展（NRF 2025: Retail's Big Show Asia Pacific，簡稱NRF 2025 APAC）現已進入倒計時。該展會由美國零售聯合會（NRF）與全球活動組織者高美艾博展覽集團（Comexposium）聯合主辦，現已開放會議和展覽通行證的註冊。此次頂級零售業盛會將於2025年6月3日至5日在新加坡金沙會展中心舉行，為與會代表和訪客提供了一個絕佳的機會，讓他們能夠深入瞭解行業動態，與行業領袖交流，並探索影響零售業的新一代創新成果。

全明星顧問委員會引領零售業的未來

NRF 2025 APAC是在由行業遠見者和零售業先鋒組成的顧問委員會的指導下精心策劃的。

顧問委員會成員包括物美集團總裁徐瑩女士；7-Eleven新加坡、香港、澳門和華南地區首席執行官Danni Peirce；LUXASIA Group首席執行官 Alwyn Chong；Wesfarmers One Digital董事總經理Nicole Sheffield；平價集團首席執行官 Vipul Chawla；Central Retail Corporation首席人事官Panchalee Weeratammawat女士；永旺集團（AEON Group）首席商品和營銷官 Low Ngai Yuen女士；萬事達卡亞太區首席經濟學家馬德威（David Mann）；以及Barbeques Galore首席執行官Angus McDonald。

高美艾博展覽集團亞太區董事總經理Ryf Quail表示：「零售業正以前所未有的速度發展，NRF 2025 APAC將成為零售商保持領先地位的終極平台。該展會由極具影響力的顧問委員會指導，匯聚世界知名的演講嘉賓和開創性的參展商，為與會代表提供切實可行的見解和創新戰略，助力他們在全球最多樣化的零售市場中取得成功。」

物美集團總裁徐瑩稱：「零售業面臨著令人興奮的機遇和複雜的挑戰。NRF 2025 APAC提供了一個平台，讓整個行業的領導者匯聚一堂，分享知識，塑造亞太區零售業的未來。我很榮幸能夠參與這一變革之旅。」

解決亞太地區零售業最緊迫挑戰的會議主題

NRF 2025 APAC將涵蓋多達 13個會議主題，探討亞太區零售業當前及未來將面臨的關鍵話題和問題，其中包括：

新一代購物者–Z世代

目的地：零售 - 商場、食品、娛樂和業態

可持續發展和循環經濟

人工智能革命--優化運營、人員和客戶體驗

在通貨膨脹的環境中提升效率並推動利潤增長

滿足混合型消費者的需求--投資新零售和科技時代的理由

立即獲取通行證

全通證持有者可以全面參與為期三天的大會活動，包括10場重要主題演講、18場分組會議以及多場交流會。此外，持證者還可無限制進入展覽大廳，並參加專屬邀請制會議。

全通證售價1,499美元起。憑借此通行證，與會者可以與正在重塑亞太地區零售格局的商業、科技和金融領袖互動交流。目前針對零售商推出限時早鳥優惠，全通證可享最高50%的折扣，需經過審核和批准。不要錯過參與這一必參加盛會的機會。

關於NRF 2025亞太零售展

亞太地區首屈一指的零售業盛會將於2025年6月3日至5日在新加坡舉行。亞太區是全球增長最快的市場，本屆展會將匯聚來自該地區的零售業領袖，在這一泛亞太平台上攜手合作。在為期三天的會議中，零售業專業人士可以從頂尖行業領袖那裡獲取靈感，同時還能參觀一個集中展示最新零售解決方案的綜合性展覽，體驗市場上的最新創新成果和前沿技術。

SOURCE Comexposium