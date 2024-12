Anmeldung für die NRF 2025: Retail's Big Show Asia Pacific ab sofort möglich

Für einen begrenzten Zeitraum bietet der wichtigste Event des Einzelhandels Rabatte für Frühentschlossene

SINGAPUR, 13. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Der Countdown für die mit Spannung erwartete NRF 2025: Retail's Big Show Asia Pacific (NRF 2025 APAC), die von der National Retail Federation (NRF) in den USA und dem globalen Eventveranstalter Comexposium ausgerichtet wird, hat offiziell begonnen. Vom 3. bis 5. Juni 2025 findet die führende Einzelhandelsveranstaltung im legendären Sands Expo and Convention Centre in Singapur statt und bietet Delegierten und Besuchern eine einmalige Gelegenheit, Einblicke zu gewinnen, sich mit Branchenführern zu vernetzen und Innovationen der nächsten Generation zu erkunden, die sich auf die Einzelhandelsbranche auswirken.

Ein topbesetzer Beirat, der die Zukunft des Einzelhandels vorantreibt

Die NRF 2025 APAC wird unter der Leitung eines Beirats kuratiert, der sich aus Visionären der Branche und Pionieren des Einzelhandels zusammensetzt.

Zu den Beiratsmitgliedern gehören (Fr.) Xu Ying, President, Wumei Group; Danni Peirce, CEO für Singapur, Hongkong, Macau und Südchina, 7-Eleven; Alwyn Chong, CEO, LUXASIA Group; Nicole Sheffield, Managing Director, Wesfarmers One Digital; Vipul Chawla, Group CEO, FairPrice Group; (Fr.) Panchalee Weeratammawat, Chief People Officer, Central Retail Corporation; (Fr.) Low Ngai Yuen, Chief Merchandise and Marketing Officer, AEON Group; David Mann, Chief Economist, APAC, Mastercard; Angus McDonald, CEO, Barbeques Galore, und weitere Persönlichkeiten.

„Der Einzelhandel entwickelt sich in einem bisher unerreichten Tempo, und die NRF 2025 APAC wird die ultimative Plattform für Einzelhändler sein, um der Zeit voraus zu sein", erklärt Ryf Quail, Managing Director für APAC bei Comexposium. „Mit einem einflussreichen Beratungsgremium, weltbekannten Referenten und bahnbrechenden Ausstellern verspricht die NRF 2025 APAC, den Delegierten umsetzbare Erkenntnisse und innovative Strategien für den Erfolg im vielfältigsten Einzelhandelsmarkt der Welt zu vermitteln."

„Die Einzelhandelsbranche steht vor spannenden Möglichkeiten und komplexen Herausforderungen. Die NRF 2025 APAC bringt Führungskräfte aus der gesamten Branche zusammen, um Wissen auszutauschen und die Zukunft des Einzelhandels in der Region zu gestalten. Es ist eine Ehre, an dieser Transformation mitwirken zu können", kommentiert Xu Ying, President, Wumei Group.

Konferenzthemen mit Fokus auf die dringendsten Herausforderungen des APAC-Einzelhandels

Die NRF 2025 APAC wird nicht weniger als 13 Konferenzthemen umfassen, die sich mit aktuellen und bevorstehenden Themen und Fragen beschäftigen, die für die Einzelhandelsbranche in APAC am wichtigsten sind:

Die nächste Generation von Einkäufern: Gen-Z

Destination: Einzelhandel – Shopping-Malls, Lebensmittel, Unterhaltung und Formate

Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

KI-Revolution: Optimierung von Betrieb, Belegschaft und Kundenerlebnissen

Effizienzsteigerung und Maximierung der Gewinnspanne in einer inflationären Welt

Der hybride Verbraucher – Argumente für Investitionen in ein neues Einzelhandels- und Technologiezeitalter

Sichern Sie sich noch heute Ihre Besucherpässe

Der All-Access-Pass bietet vollen Zugang zur dreitägigen Konferenz mit 10 Hauptvorträgen, 18 Breakout-Sessions und zahlreichen Networking-Gelegenheiten sowie unbegrenzten Zugang zur Ausstellungsfläche und zu exklusiven Sessions auf Einladung.

Dieser Pass kostet ab 1.499 USD und bringt die Teilnehmer mit führenden Vertretern aus Wirtschaft, Technologie und Finanzen zusammen, die die Einzelhandelslandschaft in APAC verändern. Frühbucherrabatte von bis zu 50 % auf All-Access-Pässe sind jetzt exklusiv für Vertreter von Einzelhandelsunternehmen für eine begrenzte Zeit erhältlich, vorbehaltlich einer Überprüfung und Genehmigung. Verpassen Sie nicht die Chance, Teil dieses Events zu sein, den Sie unbedingt besuchen sollten.

Informationen zur NRF 2025: Retail's Big Show Asia Pacific

Die wichtigste Veranstaltung für den Einzelhandel im asiatisch-pazifischen Raum findet vom 3. bis 5. Juni 2025 in Singapur statt. Die Ausgabe für den asiatisch-pazifischen Raum bringt führende Vertreter der Einzelhandelsbranche aus der gesamten Region zusammen, um auf einer Bühne für den gesamten asiatisch-pazifischen Raum zu kooperieren – der Heimat der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt. Fachleute der Einzelhandelsbranche können sich auf einer dreitägigen Konferenz von führenden Einzelhandelsunternehmen inspirieren lassen, eine umfassende Expo mit den neuesten Einzelhandelslösungen besuchen und die neuesten Innovationen und bahnbrechenden Technologien auf dem Markt erkunden.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2531905/NRF_2025_Logo.jpg