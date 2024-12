Ouverture des inscriptions pour le NRF 2025 : Retail's Big Show Asie-Pacifique

Des remises pour inscription anticipée sont disponibles pour une durée limitée pour l'événement le plus important du secteur de la vente au détail.

SINGAPOUR, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le compte à rebours pour le très attendu NRF 2025 : Retail's Big Show Asie-Pacifique (NRF 2025 APAC), organisé par la National Retail Federation (NRF) des États-Unis et l'organisateur mondial d'événements Comexposium, a officiellement commencé, les inscriptions étant désormais ouvertes pour la conférence et le salon. Organisé du 3 au 5 juin 2025 au Sands Expo and Convention Centre de Singapour, cet événement majeur du commerce de détail offre aux délégués et aux visiteurs une occasion unique d'acquérir des connaissances, de nouer des contacts avec les leaders du secteur et d'explorer les innovations de la prochaine génération qui auront un impact sur le secteur du commerce de détail.

Un comité consultatif composé de grosses pointures au service de l'avenir du commerce de détail

Le NRF 2025 APAC se déroule sous la direction d'un comité consultatif composé de visionnaires du secteur et de pionniers de la vente au détail.

Figurent parmi les membres du conseil consultatif (Mme) Xu Ying, présidente, Wumei Group ; Danni Peirce, PDG pour Singapour, Hong Kong, Macao et le sud de la Chine, 7-Eleven ; Alwyn Chong, PDG, LUXASIA Group ; Nicole Sheffield, directrice générale, Wesfarmers One Digital ; Vipul Chawla, PDG du groupe, FairPrice Group ; (Mme) Panchalee Weeratammawat, directrice des ressources humaines, Central Retail Corporation ; (Mme) Low Ngai Yuen, directrice des marchandises et du marketing, AEON Group ; David Mann, économiste en chef, APAC, Mastercard ; Angus McDonald, PDG, Barbeques Galore ; et bien d'autres.

« Le commerce de détail évolue à un rythme sans précédent, et le NRF 2025 APAC sera la plateforme idéale pour permettre aux détaillants de rester à la pointe du progrès », a déclaré Ryf Quail, directeur général de Comexposium pour l'APAC. « Avec un comité consultatif influent, des intervenants de renommée mondiale et des exposants précurseurs, le NRF 2025 APAC promet de donner aux délégués des idées concrètes et des stratégies innovantes pour réussir sur le marché de la vente au détail le plus diversifié au monde. »

« Le secteur du commerce de détail se trouve face à de formidables opportunités et à des défis complexes. Le NRF 2025 APAC est une plateforme qui permet aux leaders du secteur de se réunir, de partager leurs connaissances et de façonner l'avenir du commerce de détail dans la région. C'est un honneur de participer à ce voyage transformateur », a déclaré Xu Ying, présidente du groupe Wumei.

Les thèmes de la conférence seront axés sur les défis les plus pressants du commerce de détail dans la région APAC

Le NRF 2025 APAC proposera pas moins de 13 thèmes de conférence pour aborder les sujets actuels et imminents et les questions les plus importantes pour le secteur de la vente au détail dans la région APAC, notamment :

La nouvelle génération d'acheteurs - Gen-Z

Destination : commerce de détail - Centres commerciaux, alimentation, loisirs et formats

Durabilité et économie circulaire

La révolution de l'IA - Optimiser les opérations, le personnel et l'expérience des clients

Créer des gains d'efficacité et augmenter les marges dans un monde inflationniste

Répondre aux besoins du consommateur hybride - Investir dans une nouvelle ère du commerce de détail et de la technologie

Les insciptions sont dès à présent ouvertes

Le « All-Access Pass » offre un accès complet à la conférence de trois jours, avec 10 conférences principales, 18 sessions en petits groupes et de nombreuses possibilités de nouer des contact, ainsi qu'un accès illimité au salon et à des sessions exclusives sur invitation.

Proposé à partir de 1 499 USD, ce laissez-passer permet aux délégués de rencontrer des chefs d'entreprises et des responsables technologiques et financiers qui transforment le paysage de la vente au détail dans la région APAC. Des remises pour inscription anticipée allant jusqu'à 50 % de réduction sur le All-Access Pass sont désormais disponibles exclusivement pour les détaillants pendant une période limitée, sous réserve de vérifications et d'approbations. Ne manquez pas l'occasion de participer à cet événement incontournable.

À propos du NRF 2025 : Retail's Big Show Asie-Pacifique

L'événement le plus important du commerce de détail en Asie-Pacifique se tiendra à Singapour du 3 au 5 juin 2025. L'édition Asie-Pacifique rassemble les leaders du secteur de la vente au détail de toute la région pour collaborer sur une scène pan-Asie-Pacifique, où se trouvent les marchés à la croissance la plus rapide au monde. Les professionnels de la vente au détail peuvent s'inspirer des plus grands leaders de la vente au détail au cours d'une conférence de trois jours, d'un salon très complet présentant les dernières solutions de vente au détail, et découvrir les dernières innovations et technologies de pointe disponibles sur le marché.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2531905/NRF_2025_Logo.jpg