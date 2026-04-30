INTCO Medical divulga os resultados de 2025 com crescimento resiliente; a receita atinge o maior nível em quatro anos com o reequilíbrio do setor

ZIBO, China, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A INTCO Medical ("INTCO" ou "a Empresa"), fabricante líder global de luvas descartáveis, divulgou seus resultados anuais de 2025, com receita atingindo 9,93 bilhões de RMB (aproximadamente US$ 1,46 bilhão), um aumento de 4,23% em relação ao ano anterior e registrando o maior valor em quatro anos.

Segmentos de atividade da Intco Medical: consumíveis médico-hospitalares, equipamentos médicos de reabilitação e fisioterapia (PRNewsfoto/INTCO MEDICAL)

A capacidade de produção anualizada da empresa no segmento de luvas descartáveis sem látex atingiu 103 bilhões de unidades, incluindo 70 bilhões de luvas de nitrilo, posicionando a INTCO entre os maiores fabricantes mundiais de luvas descartáveis no quesito capacidade de produção e como um dos principais fabricantes mundiais de luvas de nitrilo.

Durante o período em análise, a INTCO manteve suas operações estáveis em meio ao reequilíbrio do setor. O lucro líquido atribuível aos acionistas atingiu 1,01 bilhão de RMB (aproximadamente US$ 148,03 milhões), enquanto o total de ativos ultrapassou 40 bilhões de RMB (aproximadamente US$ 5,86 bilhões), um aumento de 15,77% em relação ao ano anterior. A margem bruta aumentou 0,48 ponto percentual, para 24,12%, e o fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais cresceu 74,69%, atingindo 1,89 bilhão de RMB (aproximadamente US$ 277,00 milhões), contribuindo para a expansão global e o crescimento de longo prazo da empresa.

A escala e a capacidade de produção fortalecem o negócio principal

As luvas descartáveis mantiveram-se como o principal negócio da INTCO Medical. No final de 2025, a empresa operava 10 centros de P&D e produção em todo o mundo, com uma capacidade anualizada de produção de luvas descartáveis sem látex de 103 bilhões de unidades, incluindo 70 bilhões de luvas de nitrilo e 33 bilhões de luvas de vinil.

A empresa continuou aperfeiçoando seus sistemas de produção automatizados, suas linhas de produção desenvolvidas internamente e seus sistemas DCS de precisão, no intuito de aumentar a eficiência da produção, otimizar o uso de energia e melhorar a qualidade dos produtos. A escala de produção da empresa manteve-se entre as maiores do setor, com o rendimento dos produtos permanecendo acima de 99%.

Com uma estratégia de desenvolvimento global, a INTCO Medical ampliou sua capacidade de produção no exterior, incluindo novas instalações no Vietnã, reforçando a resiliência da cadeia de suprimentos, garantindo entregas estáveis e melhorando a capacidade de resposta à demanda regional.

Além de seu negócio principal de luvas, a INTCO ampliou seu portfólio de produtos para a área da saúde e proteção individual, com os setores de equipamentos médicos de reabilitação e fisioterapia em crescimento, contribuindo para uma composição de receitas mais equilibrada.

Alcance global, inovação e digitalização sustentam o crescimento a longo prazo

O investimento em inovação continuou sendo uma prioridade estratégica fundamental. Em 2025, os gastos com pesquisa e desenvolvimento totalizaram 404 milhões de RMB (aproximadamente US$ 59,21 milhões), correspondendo a 4,07% da receita e ficando bem acima da média do setor, demonstrando o compromisso permanente da empresa com a inovação.

A empresa continuou a desenvolver novos materiais, tecnologias de automação e produtos, lançando produtos inovadores como as luvas descartáveis de látex sintético Syntex™ e as luvas de exame Synmax Pro. O número total de patentes registradas continuou aumentando, o que fortaleceu as barreiras competitivas de longo prazo.

A INTCO continuou ampliando sua rede de mercado global, atendendo a mais de 15.000 clientes em mais de 150 países e regiões. Com o apoio de uma equipe global de marketing composta por quase 500 profissionais, a empresa estabeleceu centros de marketing e atendimento nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Japão, Malásia, Cingapura e na RAE de Hong Kong (China), com planos de expandir ainda mais para o Oriente Médio, América do Sul e Oceania, a fim de oferecer um melhor suporte aos clientes locais.

A INTCO está integrando tecnologias digitais e inteligência artificial em todas as suas operações, recorrendo a plataformas de dados e ferramentas baseadas em inteligência artificial para aumentar a eficiência, melhorar a tomada de decisões e fortalecer sua capacidade interna. A empresa continuou aprimorando suas práticas de ESG, com a inclusão de projetos eólicos e solares que geraram 12.537,23 MWh de energia limpa em 2025, o que contribui para o desenvolvimento sustentável.

No futuro, a INTCO aproveitará sua escala, tecnologia e rede global para fortalecer sua cadeia de suprimentos na área da saúde, aumentar a eficiência, expandir a sua capacidade no exterior e acelerar a inovação de produtos.

Sobre a INTCO Medical

A INTCO Medical é uma das maiores fabricante de luvas descartáveis do mundo. Como empresa fabricante de alta tecnologia, a INTCO é especializada em pesquisa e desenvolvimento, produção e comercialização de consumíveis médico-hospitalares e equipamentos médicos duráveis. Os principais segmentos de atividade da empresa incluem consumíveis médico-hospitalares, equipamentos médicos de reabilitação e fisioterapia. Para mais informações, acesse https://www.intcomedical.com/.

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FONTE INTCO MEDICAL