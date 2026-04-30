INTCO Medical présente ses résultats pour 2025, affichant une croissance soutenue. Son chiffre d'affaires atteint son plus haut niveau depuis quatre ans alors que l'industrie se redresse

ZIBO, Chine, 30 avril 2026 /PRNewswire/ -- INTCO Medical (« INTCO » ou « la société »), l'un des principaux fabricants mondiaux de gants jetables, a publié ses résultats annuels pour 2025, affichant un chiffre d'affaires de 9,93 milliards de RMB (environ 1,46 milliard de dollars), soit une hausse de 4,23 % en glissement annuel, ce qui marque un record sur les quatre dernières années.

Intco Medical Business Segments: Medical Consumables, Rehabilitation Medical Equipment and Physical Therapy

La capacité de production annualisée de gants jetables sans latex de l'entreprise a atteint 103 milliards de pièces, dont 70 milliards de gants en nitrile, ce qui place INTCO parmi les plus grands fabricants de gants jetables au monde en termes de capacité de production et parmi les principaux fabricants mondiaux de gants en nitrile.

Au cours de la période considérée, INTCO a maintenu la stabilité de ses opérations dans un contexte de redressement de l'industrie. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 1,01 milliard RMB (environ 148,03 millions de dollars), tandis que le total des actifs a dépassé 40 milliards RMB (environ 5,86 milliards de dollars), soit une hausse de 15,77 % en glissement annuel. La marge brute a augmenté de 0,48 point de pourcentage pour atteindre 24,12 %, et le flux de trésorerie net provenant des activités d'exploitation a augmenté de 74,69 % pour atteindre 1,89 milliard RMB (environ 277 millions de dollars), soutenant ainsi l'expansion mondiale et la croissance à long terme de l'entreprise.

La montée en échelle et les capacités industrielles renforcent l'activité principale

Les gants jetables demeurent l'activité principale d'INTCO Medical. À la fin de l'année 2025, l'entreprise disposait de 10 bases de R&D et de fabrication dans le monde, dotées d'une capacité de production annuelle de gants jetables sans latex de 103 milliards de pièces, dont 70 milliards de gants en nitrile et 33 milliards de gants en vinyle.

L'entreprise a poursuivi ses actions d'amélioration de ses systèmes de production automatisés, de ses lignes de production auto-développées et de ses systèmes DCS de précision en vue d'améliorer l'efficacité de la production, l'utilisation de l'énergie et la qualité des produits. Son volume de production est resté l'un des plus importants de l'industrie, le rendement étant resté supérieur à 99 %.

Dans le cadre d'une stratégie de développement mondial, INTCO Medical a augmenté sa capacité de production à l'étranger, y compris dans de nouvelles installations au Vietnam, renforçant ainsi la résilience de sa chaîne d'approvisionnement, soutenant la stabilité des livraisons et améliorant la gestion de la demande régionale.

Outre son activité principale de fabrication de gants, INTCO a élargi son portefeuille de soins de santé et de protection personnelle, avec des activités d'équipement médical de rééducation et de physiothérapie qui soutiennent une croissance et une répartition plus équilibrée des revenus.

Portée mondiale, innovation et numérisation soutiennent la croissance à long terme

L'investissement dans l'innovation est resté une priorité stratégique essentielle. En 2025, les dépenses consacrées à la recherche et au développement ont atteint 404 millions RMB (environ 59,21 millions de dollars), soit 4,07 % du chiffre d'affaires et un résultat nettement au-dessus de la moyenne du secteur, ce qui témoigne de l'engagement continu de l'entreprise en faveur de l'innovation.

L'entreprise a continué de faire progresser les nouveaux matériaux, les technologies d'automatisation et le développement de produits, notamment en lançant des produits innovants tels que les gants jetables en latex synthétique Syntex™ et les gants d'examen Synmax Pro. Le nombre total de brevets détenus a continué d'augmenter, renforçant ainsi les barrières concurrentielles à long terme.

INTCO a continué d'approfondir son réseau de marchés mondiaux, desservant plus de 15 000 clients dans plus de 150 pays et régions. Soutenue par une équipe de marketing mondiale de près de 500 professionnels, l'entreprise a établi des centres de marketing et d'assistance aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, au Japon, en Malaisie, à Singapour et dans la RAS de Hong Kong, en Chine, et prévoit de poursuivre son expansion au Moyen-Orient, en Amérique du Sud et en Océanie afin de mieux soutenir les clients locaux.

INTCO intègre les technologies numériques et l'IA dans l'ensemble de ses opérations, en utilisant des plateformes de données et des outils pilotés par l'IA pour améliorer l'efficacité, la prise de décision et les capacités internes. Les pratiques ESG de l'entreprise ont continué d'évoluer, y compris les projets éoliens et solaires qui ont généré 12 537,23 MWh d'énergie propre en 2025, soutenant ainsi le développement durable.

À l'avenir, INTCO tirera partie de son envergure, de ses technologies et de son réseau mondial pour renforcer sa chaîne d'approvisionnement en soins de santé, améliorer son efficacité, accroître ses capacités à l'étranger et accélérer l'innovation en matière de produits.

À propos d'INTCO Medical

INTCO Medical est l'un des principaux fabricants mondiaux de gants jetables. En tant qu'entreprise manufacturière de haute technologie, INTCO est spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la commercialisation de consommables médicaux et d'équipements médicaux durables. Les principaux secteurs d'activité de l'entreprise sont les consommables médicaux, les équipements médicaux de rééducation et la physiothérapie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.intcomedical.com/.

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