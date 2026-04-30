INTCO Medical informa sus resultados de 2025 con un crecimiento sólido; los ingresos alcanzan su nivel más alto en cuatro años a medida que el sector se reequilibra

ZIBO, China, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- INTCO Medical ("INTCO" o "la empresa"), uno de los principales fabricantes mundiales de guantes desechables, informó sus resultados anuales de 2025, con unos ingresos que alcanzaron los 9.930 millones de renminbis (aproximadamente 1.460 millones de dólares), lo que supone un aumento interanual del 4,23 % y marca el máximo de los últimos cuatro años.

Segmentos de negocio de Intco Medical: insumos médicos, equipos médicos de rehabilitación y fisioterapia (PRNewsfoto/INTCO MEDICAL)

La capacidad de producción anualizada de la empresa de guantes desechables sin látex alcanzó los 103.000 millones de unidades, incluidos 70.000 millones de guantes de nitrilo, lo que sitúa a INTCO entre los mayores fabricantes de guantes desechables del mundo por capacidad de producción y como uno de los principales fabricantes de guantes de nitrilo a nivel mundial.

Durante el período del informe, INTCO mantuvo la estabilidad de sus operaciones en medio del reequilibrio del sector. El beneficio neto atribuible a los accionistas alcanzó los 1.010 millones de renminbis (aproximadamente 148,03 millones de dólares), mientras que el total de activos superó los 40.000 millones de renminbis (aproximadamente 5.860 millones de dólares), lo que supone un aumento interanual del 15,77 %. El margen bruto subió 0,48 puntos porcentuales hasta el 24,12 %, y el flujo de caja neto de las actividades operativas aumentó un 74,69 %, hasta los 1.890 millones de renminbis (aproximadamente 277,00 millones de dólares), lo que respalda la expansión mundial y el crecimiento a largo plazo de la empresa.

La escala y las capacidades de fabricación fortalecen el negocio principal

Los guantes desechables siguieron siendo el negocio principal de INTCO Medical. A finales de 2025, la empresa contaba con 10 centros de (Investigación y Desarrollo) I+D y fabricación en todo el mundo, con una capacidad anual de producción de guantes desechables sin látex que alcanzaba los 103.000 millones de unidades, incluidos 70.000 millones de guantes de nitrilo y 33.000 millones de guantes de vinilo.

La empresa continuó mejorando sus sistemas de producción automatizados, sus líneas de producción de desarrollo propio y sus sistemas de control distribuido (DCS) de precisión con el fin de optimizar la eficiencia de la producción, el uso de la energía y la calidad del producto. Su escala de producción se mantuvo entre las más grandes del sector, con un rendimiento del producto que siguió estando por encima del 99 %.

Con una estrategia de desarrollo mundial, INTCO Medical amplió su capacidad de producción en el extranjero, con nuevas instalaciones en Vietnam, lo que le permitió reforzar la resiliencia de la cadena de suministro, garantizar la estabilidad de las entregas y mejorar la capacidad de respuesta ante la demanda regional.

Más allá de su negocio principal de guantes, INTCO amplió su cartera de productos para el cuidado de la salud y la protección personal, con un crecimiento de los negocios de equipos médicos de rehabilitación y fisioterapia, lo que contribuyó a una combinación de ingresos más equilibrada.

El alcance mundial, la innovación y la digitalización impulsan el crecimiento a largo plazo

La inversión en innovación siguió siendo una prioridad estratégica fundamental. En 2025, el gasto en investigación y desarrollo alcanzó los 404 millones de renminbis (aproximadamente 59,21 millones de dólares), lo que representó el 4,07 % de los ingresos y superó ampliamente el promedio del sector, lo que refleja el compromiso continuo de la empresa con la innovación.

La empresa siguió avanzando en el desarrollo de nuevos materiales, tecnologías de automatización y productos, incluido el lanzamiento de productos innovadores como los guantes de látex sintéticos desechables Syntex™ y los guantes de examen Synmax Pro. La cantidad total de patentes siguió creciendo, lo que fortaleció las barreras competitivas a largo plazo.

INTCO continuó fortaleciendo su red de mercado mundial, y prestó servicio a más de 15.000 clientes en más de 150 países y regiones. Con el respaldo de un equipo de marketing mundial de casi 500 profesionales, la empresa ha establecido centros de marketing y servicio en EE. UU., Canadá, Alemania, Japón, Malasia, Singapur y la Región Administrativa Especial de Hong Kong, China, y tiene planes de expandirse aún más en Oriente Medio, Sudamérica y Oceanía para brindar un mejor apoyo a los clientes locales.

INTCO está integrando tecnologías digitales e IA en todas sus operaciones, mediante el uso de plataformas de datos y herramientas impulsadas por IA para mejorar la eficiencia, la toma de decisiones y las capacidades internas. La empresa continuó avanzando en sus prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que incluye proyectos eólicos y solares que generaron 12.537,23 MWh de energía limpia en 2025, en apoyo del desarrollo sostenible.

De cara al futuro, INTCO aprovechará su escala, tecnología y red mundial para fortalecer su cadena de suministro de atención médica, mejorar la eficiencia, expandir la capacidad en el extranjero y acelerar la innovación de productos.

Acerca de INTCO Medical

INTCO Medical es un fabricante líder a nivel mundial de guantes desechables. INTCO, como empresa de fabricación de alta tecnología, se especializa en la investigación y el desarrollo, la producción y la comercialización de insumos médicos y equipos médicos duraderos. Entre los principales segmentos de negocio de la empresa, se incluyen los insumos médicos, los equipos médicos de rehabilitación y la fisioterapia. Para más información, visite https://www.intcomedical.com/.

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FUENTE INTCO MEDICAL