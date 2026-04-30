英科醫療發布2025年業績，行業再平衡下實現穩健增長，營收創四年新高

報告期內，英科醫療在行業再平衡背景下保持穩健營運。歸屬於股東的淨利潤達 10.1 億元（約合 1.4803 億美元），總資產突破 400 億元（約合 58.6 億美元），同比增長 15.77%。毛利率提升 0.48 個百分點至 24.12%，經營活動產生的淨現金流增長 74.69%，達 18.9 億元（約合 2.77 億美元），為公司全球擴張和長期增長提供支撐。

規模與製造能力夯實核心業務

一次性手套仍是英科醫療的核心業務。截至 2025 年底，公司在全球營運 10 個研發與生產基地，一次性非乳膠手套年產能達 1030 億隻，其中包括 700 億隻丁腈手套和 330 億隻 PVC 手套。

公司持續升級自動化生產系統、自主研發的生產線及精準集散控制系統 (DCS)，以提升生產效率、能源利用率和產品品質。其生產規模維持行業領先，產品良率持續穩定在 99% 以上。

憑藉全球化發展戰略，英科醫療擴大海外產能，包括在越南新建生產基地，增強供應鏈韌性，保障穩定交付，並提升對區域需求的回應能力。

在核心手套業務之外，英科醫療亦拓展醫療健康與個人防護產品組合，康復醫療器械及理療業務實現增長，助力營收結構進一步均衡化。

全球布局、創新與數位化助力長期增長

創新投入向來是公司的關鍵戰略重點。2025 年，研發投入達 4.04 億元（約合 5921 萬美元），研發費用率達 4.07%，顯著高於行業平均水準，彰顯公司深耕創新的長期決心。

公司在新材料、自動化技術和產品開發方面持續推進，包括推出 Syntex™合成一次性乳膠手套和 Synmax Pro 檢查手套等創新產品。專利持有總量持續增長至 298 項，築牢長期競爭壁壘。

英科醫療持續深化全球市場網絡，服務全球 150 多個國家和地區的 15000 餘家客戶。依託近 500 人的全球行銷團隊，公司在美國、加拿大、德國、日本、馬來西亞、新加坡和中國香港等地設立行銷與服務中心，並規劃在中東、南美和大洋洲進一步拓展，以更好服務當地客戶。

英科醫療在營運中整合數位化技術與人工智慧，運用數據平台和 AI 工具提升效率、決策能力與內部管理實力。公司持續推進環境、社會及治理 (ESG) 實務，2025 年風能和太陽能項目的清潔能源發電量達 12537.23MWh，助力永續發展。

展望未來，英科醫療將憑藉規模、技術與全球網絡優勢，強化醫療健康供應鏈、提升營運效率、擴大海外產能，並加速產品創新。

關於英科醫療

英科醫療為全球領先的一次性手套製造商。做為高科技製造企業，英科醫療專注醫療耗材及耐用醫療設備的研發、生產與銷售。公司核心業務板塊包含醫療耗材、康復醫療設備及理療產品。更多資訊，請瀏覽：https://www.intcomedical.com/。

SOURCE INTCO MEDICAL