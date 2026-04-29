INTCO Medical maakt resultaten over 2025 bekend met een veerkrachtige groei; omzet bereikt hoogste niveau in vier jaar nu de sector zich herstelt

ZIBO, China, 29 april 2026 /PRNewswire/ -- INTCO Medical ("INTCO" of "het Bedrijf"), wereldwijd een toonaangevende fabrikant van wegwerphandschoenen, meldde zijn jaarlijkse resultaten voor 2025, met een omzet van RMB 9,93 miljard (ongeveer USD 1,46 miljard), een stijging van 4,23% op jaarbasis en een topscore van de afgelopen vier jaar.

Intco Medical Business Segments: Medical Consumables, Rehabilitation Medical Equipment and Physical Therapy

De jaarlijkse productiecapaciteit van het Bedrijf voor wegwerphandschoenen zonder latex bedroeg 103 miljard stuks, waaronder 70 miljard nitrilhandschoenen, waardoor INTCO door productiecapaciteit tot de grootste fabrikanten van wegwerphandschoenen ter wereld behoort en wereldwijd een toonaangevende fabrikant van nitrilhandschoenen is.

Tijdens de verslagperiode heeft INTCO een stabiele bedrijfsvoering gehandhaafd in het kader van de herbalansering van de industrie. De aan de aandeelhouders toe te schrijven nettowinst bedroeg RMB 1,01 miljard (ongeveer USD 148,03 miljoen), terwijl het totale vermogen meer dan RMB 40 miljard (ongeveer USD 5,86 miljard) bedroeg, een stijging van 15,77% op jaarbasis. De bruto-marge steeg met 0,48 procentpunt tot 24,12% en de netto kasstroom uit operationele activiteiten steeg met 74,69% tot RMB 1,89 miljard (ongeveer USD 277 miljoen), wat de wereldwijde expansie en langetermijngroei van het Bedrijf ondersteunde.

Omvang en productiecapaciteit versterken de kernactiviteiten

Wegwerphandschoenen bleven de kernactiviteit van INTCO Medical. Eind 2025 had het Bedrijf wereldwijd 10 R&D- en productielocaties, met een jaarlijkse capaciteit voor wegwerphandschoenen zonder latex van 103 miljard stuks, waaronder 70 miljard nitrilhandschoenen en 33 miljard vinylhandschoenen.

Het Bedrijf bleef zijn geautomatiseerde productiesystemen, zelfontwikkelde productielijnen en precisie-DCS-systemen verbeteren om de productie-efficiëntie, het energieverbruik en de productkwaliteit te verbeteren. De productieschaal behoorde tot de grootste in de industrie en de opbrengst bleef boven de 99%.

Met een wereldwijde ontwikkelingsstrategie heeft INTCO Medical de productiecapaciteit in het buitenland uitgebreid, met inbegrip van nieuwe faciliteiten in Vietnam, het versterken van de veerkracht van de toeleveringsketen, het ondersteunen van een stabiele levering en het verbeteren van de respons op de regionale vraag.

Naast zijn kernhandschoenenbedrijf breidde INTCO zijn portfolio voor gezondheidszorg en persoonlijke bescherming uit, waarbij rehabilitatie-medische apparatuur en fysiotherapiebedrijven groeiden en een meer evenwichtige inkomstenmix ondersteunden.

Wereldwijd bereik, innovatie en digitalisering ondersteunen langetermijngroei

Investeringen in innovatie bleven een belangrijke strategische prioriteit. In 2025 bereikten de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling RMB 404 miljoen (ongeveer USD 59,21 miljoen), wat neerkomt op 4,07% van de omzet en aanzienlijk hoger ligt dan het industriegemiddelde, wat de voortdurende inzet van het Bedrijf voor innovatie weerspiegelt.

Het Bedrijf bleef nieuwe materialen, automatiseringstechnologieën en productontwikkeling bevorderen, waaronder de lancering van innovatieve producten zoals SyntexTM Synthetic Disposable Latex Gloves en Synmax Pro Exam Gloves. Het totaal aan octrooien bleef groeien, waardoor de concurrentiebelemmeringen op lange termijn werden versterkt.

INTCO bleef zijn wereldwijde marktnetwerk uitbreiden en bediende meer dan 15.000 klanten in meer dan 150 landen en regio's. Ondersteund door een wereldwijd marketingteam van bijna 500 professionals, heeft het Bedrijf marketing- en servicecentra opgericht in de VS, Canada, Duitsland, Japan, Maleisië, Singapore en Hong Kong SAR, China, met plannen om verder uit te breiden in het Midden-Oosten, Zuid-Amerika en Oceanië om lokale klanten beter te ondersteunen.

INTCO integreert digitale technologieën en AI in zijn bedrijfsvoering, met behulp van dataplatforms en AI-gerelateerde hulpmiddelen om de efficiëntie, besluitvorming en interne capaciteiten te verbeteren. Het Bedrijf bleef zijn ESG-praktijken bevorderen, waaronder wind- en zonne-energieprojecten die in 2025 12.537,23 MWh schone energie opwekten, ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling.

Vooruitkijkend zal INTCO zijn schaal, technologie en wereldwijde netwerk benutten om zijn toeleveringsketen voor gezondheidszorg te versterken, de efficiëntie te verbeteren, de capaciteit in het buitenland uit te breiden en productinnovatie te versnellen.

Over INTCO Medical

INTCO Medical is wereldwijd een toonaangevende fabrikant van wegwerphandschoenen. Als hightech productiebedrijf is INTCO gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling, productie en marketing van medische verbruiksartikelen en duurzame medische apparatuur. De kernactiviteiten van het Bedrijf omvatten medische verbruiksartikelen, medische apparatuur voor revalidatie en fysiotherapie. Meer informatie vindt u op www.intcomedical.com.

