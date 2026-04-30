INTCO Medical meldet Ergebnisse für 2025 mit robustem Wachstum, Umsatz erreicht Vierjahreshoch im Zuge der Neuausrichtung der Branche

ZIBO, China, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- INTCO Medical („INTCO" oder „das Unternehmen"), ein weltweit führender Hersteller von Einweghandschuhen, hat seine Jahresergebnisse für 2025 vorgelegt. Der Umsatz erreichte 9,93 Milliarden RMB (ca. 1,46 Milliarden US-Dollar), ein Anstieg um 4,23 % gegenüber dem Vorjahr und zugleich ein Vierjahreshoch.

Intco Medical Business Segments: Medical Consumables, Rehabilitation Medical Equipment and Physical Therapy

Die jährliche Produktionskapazität des Unternehmens für latexfreie Einweghandschuhe erreichte 103 Milliarden Stück, darunter 70 Milliarden Nitrilhandschuhe, womit INTCO gemessen an der Produktionskapazität zu den weltweit größten Herstellern von Einweghandschuhen und zu den weltweit führenden Herstellern von Nitrilhandschuhen gehört.

Im Berichtszeitraum hielt INTCO seinen Geschäftsbetrieb inmitten der Neuausrichtung der Branche stabil. Der den Aktionären zuzurechnende Nettogewinn erreichte 1,01 Milliarden RMB (ca. 148,03 Millionen US-Dollar), während das Gesamtvermögen 40 Milliarden RMB (ca. 5,86 Milliarden US-Dollar) überstieg, ein Plus von 15,77 % gegenüber dem Vorjahr. Die Bruttomarge stieg um 0,48 Prozentpunkte auf 24,12 %, und der Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit erhöhte sich um 74,69 % auf 1,89 Milliarden RMB (ca. 277,00 Millionen US-Dollar). Dies unterstützt die globale Expansion sowie das langfristige Wachstum des Unternehmens.

Skalierung und Fertigungskompetenz stärken das Kerngeschäft

Einweghandschuhe blieben das Kerngeschäft von INTCO Medical. Ende 2025 betrieb das Unternehmen weltweit 10 F&E- und Produktionsstandorte. Die jährliche Produktionskapazität für latexfreie Einweghandschuhe erreichte 103 Milliarden Stück, darunter 70 Milliarden Nitrilhandschuhe und 33 Milliarden Vinylhandschuhe.

Das Unternehmen verbesserte seine automatisierten Produktionssysteme, selbst entwickelten Produktionslinien sowie präzisen DCS-Systeme weiter, um Produktionseffizienz, Energienutzung und Produktqualität zu steigern. Der Produktionsumfang zählte weiterhin zu den größten der Branche, wobei die Produktausbeute weiterhin bei über 99 % lag.

Mit seiner globalen Entwicklungsstrategie baute INTCO Medical seine Produktionskapazitäten im Ausland aus, darunter neue Anlagen in Vietnam. Dies stärkt die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, unterstützt stabile Lieferungen und verbessert die Reaktionsfähigkeit auf die regionale Nachfrage.

Über das Kerngeschäft mit Handschuhen hinaus erweiterte INTCO sein Portfolio in den Bereichen Gesundheitswesen und persönlicher Schutz. Die Geschäfte mit medizinischen Rehabilitationsgeräten sowie physikalischer Therapie wuchsen und unterstützten eine ausgewogenere Umsatzstruktur.

Globale Reichweite, Innovation und Digitalisierung unterstützen langfristiges Wachstum

Investitionen in Innovation blieben eine wichtige strategische Priorität. Im Jahr 2025 erreichten die Ausgaben für Forschung und Entwicklung 404 Millionen RMB (ca. 59,21 Millionen US-Dollar). Dies entspricht 4,07 % des Umsatzes und liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt und spiegelt das anhaltende Engagement des Unternehmens für Innovation wider.

Das Unternehmen trieb neue Materialien, Automatisierungstechnologien und Produktentwicklung weiter voran, darunter die Einführung innovativer Produkte wie Syntex™ Synthetic Disposable Latex Gloves und Synmax Pro Exam Gloves. Der Gesamtbestand an Patenten nahm weiter zu und stärkte die langfristigen Wettbewerbsbarrieren.

INTCO baute sein globales Marktnetzwerk weiter aus und bedient nun mehr als 15 000 Kunden in über 150 Ländern und Regionen. Unterstützt von einem globalen Marketingteam mit nahezu 500 Fachleuten hat das Unternehmen Marketing- und Servicezentren in den USA, Kanada, Deutschland, Japan, Malaysia, Singapur sowie in der Sonderverwaltungsregion Hongkong, China, aufgebaut. Weitere Expansionen im Nahen Osten, in Südamerika und Ozeanien sind geplant, um lokale Kunden besser zu unterstützen.

INTCO integriert digitale Technologien sowie KI in seine Betriebsabläufe und nutzt Datenplattformen sowie KI-gestützte Tools, um Effizienz, Entscheidungsfindung und interne Kompetenzen zu verbessern. Das Unternehmen hat seine ESG-Praktiken weiter vorangetrieben, unter anderem durch Wind- und Solarprojekte, die im Jahr 2025 12.537,23 MWh saubere Energie erzeugten und damit eine nachhaltige Entwicklung unterstützten.

Mit Blick auf die Zukunft wird INTCO seine Skalierung, seine Technologie sowie sein globales Netzwerk nutzen, um seine Lieferkette im Gesundheitswesen zu stärken, die Effizienz zu verbessern, die Produktionskapazitäten im Ausland auszubauen und die Produktinnovation zu beschleunigen.

Informationen zu INTCO Medical

INTCO Medical ist ein weltweit führender Hersteller von Einweghandschuhen. Als Hightech-Produktionsunternehmen ist INTCO auf Forschung und Entwicklung, Produktion sowie Vermarktung medizinischer Verbrauchsmaterialien und langlebiger medizinischer Geräte spezialisiert. Zu den Kerngeschäftssegmenten des Unternehmens zählen medizinische Verbrauchsmaterialien, medizinische Rehabilitationsgeräte und physikalische Therapie. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.intcomedical.com/.

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