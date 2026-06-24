Jack Technology lança o SmartLink Master no Vietnã

A nova plataforma combina IA, automação e conectividade em toda a fábrica para ajudar os fabricantes de vestuário a responder mais rapidamente às constantes mudanças na demanda do mercado

CIDADE DE HO CHI MINH, Vietnã, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 16 de junho de 2026, a Jack Technology fez o lançamento global do seu SmartLink Master na Cidade de Ho Chi Minh. Sob o tema "SmartLink Master FULL-PLANT QUICK RESPONSE (resposta rápida em toda a fábrica)", o evento reuniu representantes da Associação Têxtil e de Confecções do Vietnã (VITAS), clientes internacionais e a mídia especializada do setor. A empresa apresentou suas soluções completas e inteligentes, que cobrem todo o processo de produção, junto com seus principais produtos, como máquinas de overlock e máquinas de costura de moldes. O lançamento representa a transição estratégica da empresa, que passa de fabricante de equipamentos de costura a fornecedora de soluções completas e inteligentes, desenvolvidas para permitir uma produção flexível e com resposta rápida.

"A indústria global de vestuário está evoluindo para modelos de produção mais flexíveis e a Jack Technology foi além do modelo tradicional de venda de máquinas", afirmou o CEO Moli. "Com base em nossa ampla experiência em projetos, desenvolvemos soluções completas e inteligentes que podem ser adaptadas a diferentes ambientes de produção e ajudam os fabricantes a responder de forma mais eficaz às demandas em constante mudança do mercado."

Durante o evento, Victor, gerente geral do Departamento de Clientes-Chave Estratégicos Globais, apresentou o SmartLink Master. Desenvolvida com base no Sistema Inteligente Polaris AI e na plataforma Mendix da Siemens, a solução integra a Tecnologia de Visão Artificial SkyFox, a Tecnologia de Separação de Pedidos Spirit-Ape e a Tecnologia de Distribuição Lightning. A plataforma reúne software, equipamentos e processos de produção para criar soluções industriais adaptadas às diferentes necessidades da fabricação de vestuário. Jornt Moerland, vice-presidente sênior da Siemens Digital Industries Software para a Ásia-Pacífico, afirmou que as duas empresas trabalharão juntas no desenvolvimento de linhas de produção com tecnologia de gêmeos digitais e na implantação de fábricas inteligentes em caráter piloto para o setor de vestuário.

Jimmy, presidente de Recursos Humanos, apresentou o URUS2. James, gerente geral da região do Sudeste Asiático, apresentou a máquina de modelos sem molde M6. Steve, CEO da equipe de marketing, assinou acordos de cooperação com vários fabricantes líderes mundiais do setor de vestuário. Vu Duc Giang, presidente da VITAS, afirmou que as soluções poderiam ajudar a acelerar a modernização do setor de confecção do Vietnã. Com fábricas-modelo em Hanói e na Cidade de Ho Chi Minh, a Jack apresentou suas soluções completas e inteligentes em ambientes reais de produção.

Como um dos principais centros de produção têxtil e de vestuário do Sudeste Asiático, o Vietnã está acelerando a adoção de tecnologias de fábricas inteligentes. Com as suas soluções integradas de manufatura inteligente e digitalização de fábricas, a Jack Technology está ajudando os fabricantes de vestuário a aumentar a flexibilidade, a capacidade de resposta e a eficiência da produção em um mercado cada vez mais orientado pela demanda.

FONTE Jack Technology