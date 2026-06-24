Jack Technology ने वियतनाम में SmartLink Master लॉन्च किया

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Jack Technology

24 Jun, 2026, 11:41 IST

नया प्लेटफॉर्म AI, स्वचालन और फैक्ट्री-व्यापी कनैक्टिविटी को मिलाकर परिधान निर्माताओं को बाजार की बदलती मांग पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में सहायता करता है।

हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम, 24 जून, 2026 /PRNewswire/ -- 16 जून, 2026 को, Jack Technology ने हो ची मिन्ह सिटी में अपने SmartLink Master का वैश्विक शुभारंभ किया था। "SmartLink Master FULL-PLANT QUICK RESPONSE" थीम के तहत, इस इवेंट में Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS), अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों और उद्योग मीडिया के प्रतिनिधियों को एकत्र किया गया था। कंपनी ने उत्पादन प्रोसेस के पूरे दायरे को कवर करने वाले अपने इंटेलिजेंट टोटल समाधानों के साथ-साथ ओवरलॉक मशीन और टेम्पलेट सिलाई मशीन जैसे प्रमुख उत्पादों को भी प्रस्तुत किया था। यह लॉन्च कंपनी के सिलाई उपकरण निर्माता से लचीले, त्वरित-प्रतिक्रिया वाले उत्पादन के लिए डिज़ाइन किए गए इंटेलिजेंट टोटल समाधान प्रदाता के रूप में कूटनीतिक परिवर्तन का प्रतीक है।

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"जैसे-जैसे वैश्विक परिधान उद्योग अधिक लचीले उत्पादन मॉडलों की ओर बढ़ रहा है, Jack Technology पारंपरिक मशीन बिक्री मॉडल से आगे बढ़कर नए आयाम स्थापित कर रही है," CEO Moli ने कहा। "विस्तृत परियोजना अनुभव के आधार पर, हमने विभिन्न उत्पादन वातावरणों के अनुकूल बनाए जा सकने और निर्माताओं को बदलते बाजार की मांगों का अधिक प्रभावी ढंग से जवाब देने में सहायता प्रदान कर सकने वाले इंटेलिजेंट टोटल समाधान विकसित किए हैं।"

इस इवेंट के दौरान, वैश्विक कूटनीतिक प्रमुख ग्राहक विभाग के महाप्रबंधक, Victor, ने SmartLink Master प्रस्तुत किया था। Polaris AI Intelligent System और Siemens के Mendix प्लेटफॉर्म पर निर्मित, यह समाधान SkyFox AI Vision TechnologySpirit-Ape AI Kitting Technology, और Lightning AI Distribution Technology को एकीकृत करता है। विभिन्न परिधान निर्माण आवश्यकताओं के अनुरूप फैक्ट्री समाधान तैयार करने के लिए यह प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, उपकरण और उत्पादन प्रोसेसों को आपस में जोड़ता है। एशिया-प्रशांत के लिए Siemens Digital Industries Software के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, Jornt Moerland, ने कहा कि दोनों कंपनियां परिधान उद्योग के लिए डिजिटल ट्विन-सक्षम उत्पादन लाइनें विकसित करने और स्मार्ट कारखानों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए मिलकर काम करेंगी।

मानव संसाधन विभाग के अध्यक्ष, Jimmy, ने URUS2 प्रस्तुत किया था। दक्षिणपूर्व एशिया क्षेत्र के महाप्रबंधक, James, ने M6 Mold-Free Template Machine प्रस्तुत की थी। मार्केटिंग टीम के CEO, Steve, ने कई प्रमुख वैश्विक परिधान निर्माताओं के साथ सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। VITAS के अध्यक्ष, Vu Duc Giang, ने कहा कि ये समाधान वियतनाम के परिधान मैन्यूफ़ैक्चरिंग क्षेत्र के आधुनिकीकरण में तेजी लाने में सहायता कर सकते हैं। हनोई और हो ची मिन्ह सिटी में प्रदर्शन कारखानों के साथ, Jack ने वास्तविक उत्पादन वातावरण में अपने इंटेलिजेंट टोटल समाधान प्रदर्शित किए थे।

दक्षिणपूर्व एशिया के प्रमुख कपड़ा और परिधान मैन्यूफ़ैक्चरिंग केंद्रों में से एक के रूप में, वियतनाम स्मार्ट फैक्ट्री टेक्नोलॉजियों को अपनाने में तेजी ला रहा है। अपनी एकीकृत इंटेलिजेंट मैन्यूफ़ैक्चरिंग और फैक्ट्री डिजिटलीकरण समाधानों के माध्यम से, Jack Technology परिधान निर्माताओं को तेजी से मांग-संचालित बाजार में लचीलापन, प्रतिक्रियाशीलता और उत्पादन दक्षता में सुधार करने में सहायता कर रही है।

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