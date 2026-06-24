Jack Technology تُدشّن SmartLink Master في السوق الفيتنامية

تجمع المنصة الجديدة بين الذكاء الاصطناعي والأتمتة والاتصال الشامل على مستوى المصنع، مما يُمكّن مُصنّعي الملابس من الاستجابة بسرعة أكبر لمتطلبات السوق المتغيرة ومواكبة الطلب المتجدد بكفاءة أعلى

مدينة هو تشي منه، فيتنام, 24 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أقامت شركة Jack Technology في 16 يونيو 2026 الإطلاق العالمي لمنصة SmartLink Master في مدينة هو تشي منه. وأُقيم الحدث تحت شعار "SmartLink Master: الاستجابة السريعة على مستوى المصنع بالكامل"، بمشاركة ممثلين عن جمعية المنسوجات والملابس الفيتنامية (VITAS)، وعملاء دوليين، ووسائل إعلام متخصصة في القطاع. وخلال الفعالية، استعرضت الشركة حلولها الذكية المتكاملة التي تغطي مختلف مراحل العملية الإنتاجية، إلى جانب مجموعة من منتجاتها الرائدة، بما في ذلك ماكينات السرفلة وماكينات الخياطة بالقوالب. ويمثل هذا الإطلاق خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة الشركة، إذ يعكس تحولها من مُصنّع لمعدات الخياطة إلى مزود للحلول الذكية المتكاملة، المصممة لدعم أنظمة الإنتاج المرنة وتمكين المصنّعين من الاستجابة السريعة لمتغيرات السوق.

وقال Moli، الرئيس التنفيذي للشركة: "مع توجه صناعة الملابس العالمية نحو نماذج إنتاج أكثر مرونة، تجاوزت Jack Technology نموذج بيع المعدات التقليدي". "واستنادًا إلى خبراتنا الواسعة في تنفيذ المشاريع، طوّرنا حلولًا ذكية متكاملة يمكن تكييفها مع بيئات الإنتاج المختلفة، بما يساعد المصنّعين على الاستجابة بكفاءة أكبر لمتطلبات السوق المتغيرة والتحديات المتجددة".

وخلال الفعالية، قدّم Victor، المدير العام لإدارة العملاء الاستراتيجيين الرئيسيين العالمية، منصة SmartLink Master. وتعتمد المنصة على نظام الذكاء الاصطناعي الذكي Polaris ومنصة Mendix التابعة لشركة Siemens، كما تدمج تقنيات SkyFox للرؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وSpirit-Ape لتجهيز وتجميع المواد بالذكاء الاصطناعي، وLightning لتوزيع المهام والموارد باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتربط المنصة بين البرمجيات والمعدات وعمليات الإنتاج ضمن منظومة موحدة، بما يتيح إنشاء حلول مصنع مخصصة تلبي الاحتياجات المتنوعة لمصنّعي الملابس. ومن جانبه، أوضح Jornt Moerland، نائب الرئيس الأول لشركة Siemens Digital Industries Software لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، أن الشركتين ستعملان معًا على تطوير خطوط إنتاج مدعومة بتقنية التوأم الرقمي، إلى جانب تنفيذ مشاريع تجريبية لمصانع ذكية مخصصة لصناعة الملابس.

واستعرض Jimmy، رئيس قطاع الموارد البشرية، نظام URUS2، فيما قدّم James، المدير العام لمنطقة جنوب شرق آسيا، ماكينة M6 للخياطة بالقوالب من دون الحاجة إلى قوالب تقليدية. كما وقّع Steve، الرئيس التنفيذي لفريق التسويق، اتفاقيات تعاون مع عدد من كبرى شركات تصنيع الملابس العالمية. ومن جانبه، أكد Vu Duc Giang، رئيس جمعية المنسوجات والملابس الفيتنامية (VITAS)، أن هذه الحلول قادرة على تسريع وتيرة تحديث قطاع صناعة الملابس في فيتنام. ومن خلال مصانعها النموذجية في هانوي ومدينة هو تشي منه، استعرضت Jack حلولها الذكية المتكاملة ضمن بيئات إنتاج فعلية.

وبصفتها أحد أبرز مراكز تصنيع المنسوجات والملابس في جنوب شرق آسيا، تواصل فيتنام تسريع وتيرة تبني تقنيات المصانع الذكية لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع. ومن خلال حلولها المتكاملة للتصنيع الذكي ورقمنة المصانع، تسهم Jack Technology في تمكين مصنّعي الملابس من تعزيز مرونة عملياتهم الإنتاجية، وتسريع الاستجابة لمتطلبات السوق، ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية في سوق تتزايد فيه أهمية تلبية الطلبات المتغيرة بسرعة.