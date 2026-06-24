Jack Technology lanza SmartLink Master en Vietnam

La nueva plataforma combina IA, automatización y conectividad en toda la fábrica para ayudar a los fabricantes de prendas de vestir a responder con mayor rapidez a la cambiante demanda del mercado

CIUDAD HO CHI MINH, Vietnam, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 16 de junio de 2026, Jack Technology llevó a cabo el lanzamiento mundial de su sistema SmartLink Master en Ciudad Ho Chi Minh. Bajo el lema "SmartLink Master: RESPUESTA RÁPIDA PARA TODA LA PLANTA", el evento reunió a representantes de la Asociación de Textiles y Prendas de Vestir de Vietnam (VITAS, por sus siglas en inglés), clientes internacionales y medios especializados de la industria. La empresa presentó sus soluciones integrales inteligentes que abarcan todo el proceso de producción, junto con productos emblemáticos como máquinas remalladoras y máquinas de coser patrones. El lanzamiento marca la transición estratégica de la empresa: de ser un fabricante de equipos de costura a un proveedor de soluciones integrales inteligentes diseñadas para una producción flexible y de rápida respuesta.

"A medida que la industria mundial de la confección se desplaza hacia modelos de producción más flexibles, Jack Technology deja atrás el modelo tradicional de venta de maquinaria", afirmó la directora ejecutiva Moli. "A partir de una sólida experiencia en proyectos, desarrollamos soluciones integrales inteligentes capaces de adaptarse a diferentes entornos de producción, lo cual ayuda a los fabricantes a responder con mayor eficacia a las cambiantes exigencias del mercado".

Durante el evento, Victor, gerente general del Departamento Global de Clientes Estratégicos Clave, presentó el SmartLink Master. Desarrollada sobre el sistema inteligente de IA Polaris y la plataforma Mendix de Siemens, la solución integra la tecnología de visión de IA SkyFox, la tecnología de preparación de IA Spirit-Ape y la tecnología de distribución de IA Lightning. La plataforma conecta software, equipos y procesos productivos con el fin de crear soluciones de fábrica adaptadas a los distintos requerimientos de la confección de prendas de vestir. Jornt Moerland, vicepresidente sénior de Siemens Digital Industries Software para la región de Asia-Pacífico, señaló que ambas empresas colaborarán en el desarrollo de líneas de producción habilitadas para gemelos digitales y en la implementación de fábricas piloto inteligentes para la industria de la confección.

Jimmy, presidente de Recursos Humanos, presentó el sistema URUS2. James, gerente general de la región del Sudeste Asiático, presentó la máquina de patrones sin moldes M6. Steve, director ejecutivo del Equipo de Marketing, firmó acuerdos de cooperación con varios fabricantes de prendas de vestir líderes a nivel mundial. Vu Duc Giang, presidente de VITAS, afirmó que estas soluciones podrían contribuir a acelerar la modernización del sector de la confección de prendas de vestir en Vietnam. Mediante fábricas de demostración en Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, Jack exhibió sus soluciones integrales inteligentes en entornos de producción reales.

Al ser uno de los centros de fabricación textil y de confección líderes en el Sudeste Asiático, Vietnam acelera la adopción de tecnologías para fábricas inteligentes. Mediante sus soluciones integradas de fabricación inteligente y digitalización de fábricas, Jack Technology ayuda a los fabricantes de prendas de vestir a mejorar la flexibilidad, la capacidad de respuesta y la eficiencia de producción en un mercado cada vez más impulsado por la demanda.

FUENTE Jack Technology