Jack Technology lance SmartLink Master au Vietnam

Cette nouvelle plateforme associe l'intelligence artificielle, l'automatisation et la connectivité à l'échelle de l'usine pour aider les fabricants de vêtements à s'adapter plus rapidement à l'évolution de la demande du marché

SAÏGON, Vietnam, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 16 juin 2026, Jack Technology a organisé à Saïgon le lancement mondial de son SmartLink Master. Sous le thème « SmartLink Master FULL-PLANT QUICK RESPONSE », l'événement a réuni des représentants de l'Association vietnamienne du textile et de l'habillement (VITAS), des clients internationaux et les médias spécialisés du secteur. L'entreprise a présenté ses solutions intelligentes globales couvrant l'ensemble du processus de production, ainsi que ses produits phares, tels que les surjeteuses et les machines à coudre à gabarits. Ce lancement est le signe de la transition stratégique de l'entreprise, qui passe du statut de fabricant de matériel de couture à celui de fournisseur de solutions intelligentes globales conçues pour une production souple et réactive.

« Alors que le secteur mondial de l'habillement s'oriente vers des modèles de production plus flexibles, Jack Technology veut dépasser le modèle traditionnel de vente de machines », a déclaré Moli, PDG. « Grâce à notre vaste expérience en matière de projets, nous avons mis au point des solutions intelligentes globales, adaptables à différents environnements de production, qui aident les fabricants à répondre plus efficacement à l'évolution des demandes du marché. »

Au cours de cet événement, Victor, directeur général du service des Clients stratégiques clés mondiaux, a présenté le SmartLink Master. S'appuyant sur le système intelligent Polaris AI et sur la plateforme Mendix de Siemens, cette solution intègre la technologie SkyFox AI Vision, la technologie Spirit-Ape AI Kitting ainsi que la technologie Lightning AI Distribution. La plateforme connecte les logiciels, les équipements et les processus de production afin de créer des solutions d'usine adaptées aux différents besoins de la fabrication de vêtements. Jornt Moerland, vice-président senior de Siemens Digital Industries Software pour la région Asie-Pacifique, a expliqué que les deux entreprises allaient collaborer pour développer des lignes de production intégrant la technologie du jumeau numérique et mettre en place des usines intelligentes pilotes destinées à l'industrie de l'habillement.

Jimmy, directeur des ressources humaines, a présenté l'URUS2. James, directeur général de la région Asie du Sud-Est, a présenté la machine à gabarits sans moule M6. Steve, PDG de l'équipe de marketing, a signé des accords de coopération avec plusieurs grands fabricants mondiaux de vêtements. Vu Duc Giang, président de VITAS, a déclaré que ces solutions sont susceptibles de contribuer à accélérer la modernisation du secteur de la confection au Vietnam. Grâce à ses usines de démonstration situées à Hanoï et à Saïgon, Jack a présenté ses solutions intelligentes globales dans des environnements de production réels.

Le Vietnam, qui figure parmi les principaux pôles de production textile et de confection d'Asie du Sud-Est, accélère l'adoption des technologies d'usine intelligente. Grâce à ses solutions intégrées de fabrication intelligente et de numérisation des usines, Jack Technology aide les fabricants de vêtements à améliorer leur flexibilité, leur réactivité et leur efficacité de production sur un marché de plus en plus axé sur la demande.