Jack Technology Luncurkan SmartLink Master di Vietnam

"Industri garmen global kini bergerak menuju model produksi yang semakin fleksibel sehingga Jack Technology tidak lagi hanya menjual mesin," ujar CEO Moli. "Berbekal pengalaman luas dalam berbagai proyek, kami mengembangkan solusi manufaktur cerdas yang dapat disesuaikan dengan beragam lingkungan produksi dan membantu produsen merespons perubahan permintaan pasar dengan lebih efektif."

Dalam acara tersebut, General Manager, Global Strategic Key Client Department, Jack Technology, Victor, memperkenalkan SmartLink Master. Solusi ini dirancang dengan Polaris AI Intelligent System dan platform Mendix milik Siemens, serta mengintegrasikan sejumlah teknologi seperti SkyFox AI Vision, Spirit-Ape AI Kitting, dan Lightning AI Distribution. Dengan menyatukan perangkat lunak, peralatan, dan proses produksi, SmartLink Master menghadirkan solusi pabrik yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan manufaktur garmen. Menurut Senior Vice President, Siemens Digital Industries Software Asia Pacific, Jornt Moerland, Siemens dan Jack Technology akan bekerja sama mengembangkan lini produksi berbasis teknologi digital twin serta proyek percontohan pabrik pintar untuk industri garmen.

Dalam sesi lainnya, President, Human Resources, Jack Technology, Jimmy, memperkenalkan URUS2. Sementara itu, General Manager, Southeast Asia Region, James, memaparkan M6 Mold-Free Template Machine. CEO, Marketing Team, Jack Technology, Steve, juga menandatangani sejumlah perjanjian kerja sama dengan beberapa produsen garmen global terkemuka. Chairman, VITAS, Vu Duc Giang, menilai bahwa solusi yang diperkenalkan Jack Technology berpotensi mempercepat modernisasi industri manufaktur garmen Vietnam. Melalui fasilitas pabrik demonstrasi yang berlokasi di Hanoi dan Ho Chi Minh City, Jack Technology turut memperlihatkan penerapan solusi manufaktur cerdas dalam lingkungan produksi nyata.

Sebagai salah satu basis manufaktur tekstil dan garmen terbesar di Asia Tenggara, Vietnam terus mempercepat adopsi teknologi pabrik pintar. Melalui solusi manufaktur cerdas dan digitalisasi pabrik yang terintegrasi, Jack Technology membantu produsen garmen meningkatkan fleksibilitas, kecepatan respons, dan efisiensi produksi di tengah pasar yang semakin dipengaruhi oleh perubahan permintaan.

SOURCE Jack Technology