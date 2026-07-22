Jason Canning se junta como vice-presidente e chefe de vendas internacionais da CAMSO Construction & CEAT OHT

MUMBAI, Índia, 22 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A CAMSO Construction & CEAT Specialty anunciou hoje a nomeação de Jason Canning como vice-presidente e chefe de vendas internacionais da CAMSO Construction e da CEAT OHT. Nessa função, Canning liderará a estratégia global de vendas da empresa, impulsionará o crescimento dos negócios internacionais e fortalecerá os relacionamentos com parceiros, distribuidores e clientes OEM nos principais mercados.

Jason Canning joins as Vice President & Head - International Sales for CAMSO Construction & CEAT OHT

Jason Canning traz mais de 25 anos de experiência em liderança comercial internacional nos setores de pneus especiais, produtos industriais e materiais de engenharia. Ele construiu uma reputação ao longo da carreira por oferecer crescimento sustentável de receita, desenvolver organizações internacionais de vendas de alto desempenho e formar parcerias estratégicas de longo prazo com os principais OEMs, distribuidores e uma base global de clientes.

"Estou animado por ingressar na CAMSO Construction e na CEAT OHT em um momento tão importante para a organização", disse Canning. "Estou ansioso para aproveitar minha experiência internacional para fortalecer nossas parcerias globais, expandir nossa presença no mercado e impulsionar o crescimento sustentável dos negócios."

Comentando sobre a nomeação, Amit Tolani, Diretor da CAMSO Construction & Chief Executive, CEAT Specialty, disse: "A experiência internacional de Jason e o histórico comprovado de construção de equipes de vendas de alto desempenho fazem dele uma excelente adição à nossa equipe de liderança. Seu profundo conhecimento do cenário de produtos da OHT, juntamente com fortes relacionamentos com OEMs e canais, apoiará nossa expansão global."

A nomeação de Canning reflete o investimento contínuo da CAMSO Construction e da CEAT Speciality nos principais talentos globais para apoiar as ambições de crescimento internacional da empresa e seu compromisso de fornecer soluções de alta qualidade e voltadas para o cliente em todo o mundo.

Sobre a CEAT Specialty (www.ceatspecialty.com)

A CEAT, uma empresa de RPG, é uma das principais empresas de pneus da Índia que fabrica pneus para automóveis de passageiros, veículos de duas rodas, caminhões e ônibus, comerciais leves e fora de estrada. Ele atende aos principais OEMs, bem como aos mercados doméstico e internacional, exportando para mais de 110 países. A CEAT é a primeira marca de pneus globalmente e uma entre apenas 33 empresas do mundo a receber o Grande Prêmio Deming por sua contribuição à Gestão da Qualidade Total. A CEAT é também a primeira marca de pneus a nível mundial a receber a 'Designação Lighthouse' para a adoção de tecnologias da Indústria 4.0 pelo Fórum Econômico Mundial. A CEAT Specialty é a divisão da CEAT para pneus fora de estrada (OTR e agrícolas).

Sobre o RPG Group (www.rpggroup.com)

Um conglomerado global diversificado de $ 5,2 bilhões de dólares, o RPG Group foi fundado em 1979 pelo lendário industrialista Dr. R.P. Goenka e tem uma linhagem que data do início do século XIX. Hoje, seus negócios abrangem setores-chave de infraestrutura, pneus, TI e tecnologia, produtos farmacêuticos, produtos de energia e plantações, entre outros, com presença em mais de 135 países. As empresas proeminentes do RPG Group incluem CEAT, KEC International, Zensar Technologies, RPG Life Sciences, Raychem RPG, Harrisons Malayalam e Spencer International Hotels. O grupo é o lar de mais de 35.000 jogadores de RPG de 40 nacionalidades e é amplamente reconhecido por seus altos padrões de governança corporativa e uma cultura de respeito às pessoas e ao meio ambiente.

FONTE CEAT Specialty