제이슨 캐닝, CAMSO 건설 및 CEAT OHT 국제 영업 부사장 겸 총괄 부사장으로 합류

뭄바이, 인도 2026년, 2026년 7월 22일 /PRNewswire/ -- CAMSO 건설(CAMSO Construction)과 CEAT 스페셜티(CEAT Specialty)가 7월 22일, 제이슨 캐닝(Jason Canning)을 CAMSO 건설과 CEAT OHT 사업의 국제 영업 부사장 겸 총괄 부사장으로 임명했다고 발표했다. 이 임명을 통해 캐닝은 회사의 글로벌 영업 전략을 주도하고, 국제 사업 성장을 추진하며, 주요 시장 전반에서 OEM 파트너, 유통업체, 고객들과의 관계를 강화할 예정이다.

제이슨 캐닝은 특수 타이어, 산업 제품, 엔지니어링 소재 부문에 걸쳐 25년 이상의 국제 상업 리더십 경험을 가지고 있다. 또한 지속 가능한 매출 성장을 이끌고, 성과가 뛰어난 국제 영업 조직을 구축하며, 선도적인 OEM, 유통업체, 글로벌 고객 기반과 장기적인 전략적 파트너십을 구축한 경력을 쌓아왔다.

Jason Canning joins as Vice President & Head - International Sales for CAMSO Construction & CEAT OHT

캐닝 부사장은 "이 조직에게 매우 중요한 시기에 CAMSO 건설과 CEAT OHT에 합류하게 되어 기쁘다"고 말했다. 이어 "쌓아온 국제적인 경험을 활용해 우리의 글로벌 파트너십을 강화하고, 시장 입지를 확대하며, 사업의 지속 가능한 성장을 이끌어 나가기를 기대한다"고 덧붙였다.

CAMSO 건설 이사이자 CEAT 스페셜티 최고경영자인 아미트 톨라니(Amit Tolani)는 이번 임명에 대해 "제이슨 부사장의 국제적인 경험과 고성과 영업팀 구축에 대한 검증된 실적은 당사 경영진에 있어 훌륭한 자산이 될 것이다"라고 말했다. 이어 "OHT 제품 환경에 대한 깊은 이해와 강력한 OEM 및 채널 관계는 우리의 전 세계적 확장을 지원할 것"이라고 덧붙였다.

캐닝의 임명은 회사의 국제 성장 야망을 지원하고 전 세계적으로 고객 우선의 고품질 솔루션을 제공하려는, 최고의 글로벌 인재에 대한 CAMSO 건설과 CEAT 스페셜티의 지속적인 투자를 반영한다.

CEAT 스페셜티 소개 (www.ceatspecialty.com)

RPG 그룹(RPG Company)의 계열사인 CEAT는 승용차, 이륜차, 트럭 및 버스, 소형 상용차, 오프하이웨이 타이어를 제조하는 인도의 선도적인 타이어 기업 중 하나다. 주요 OEM은 물론 국내 및 국제 시장에도 서비스를 제공하며 110개국 이상에 수출하고 있다. CEAT는 전 세계 최초의 타이어 브랜드이며 전사적 품질경영에 대한 기여로 데밍 대상(Deming Grand Prize)을 수상한 전 세계 단 33개 기업 중 하나다. CEAT는 또한 세계경제포럼으로부터 인더스트리 4.0 기술 도입으로 '등대 공장 지정(Lighthouse Designation)'을 받은 전 세계 최초의 타이어 브랜드이다. CEAT 스페셜티는 오프하이웨이(OTR 및 농업용) 타이어를 담당하는 CEAT의 사업부다.

RPG 그룹 소개 (www.rpggroup.com)

미화 52억 달러 규모의 다각화된 글로벌 대기업인 RPG 그룹은 1979년 전설적인 산업가 R.P. 고엔카(R.P. Goenka) 박사에 의해 설립되었으며 19세기 초까지 거슬러 올라가는 가문의 계보를 가지고 있다. 현재 이 회사의 사업은 인프라, 타이어, IT 및 기술, 제약, 에너지 제품, 플랜테이션 등 주요 부문을 아우르며 135개국 이상에서 사업을 운영하고 있다. RPG 그룹의 주요 계열사로는 CEAT, KEC 인터내셔널(KEC International), 젠사르 테크놀로지스(Zensar Technologies), RPG 라이프 사이언스(RPG Life Sciences), 레이켐 RPG(Raychem RPG), 해리슨스 말라얄람(Harrisons Malayalam), 스펜서 인터내셔널 호텔(Spencer International Hotels)이 있다. 40개국 국적의 3만 5000명 이상의 임직원이 근무하고 있으며, 높은 수준의 기업 거버넌스와 사람과 환경을 존중하는 문화로 널리 인정받고 있다.

SOURCE CEAT Specialty