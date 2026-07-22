Jason Canning rejoint CAMSO Construction & CEAT OHT en tant que vice-président et directeur des ventes internationales

MUMBAI, Inde, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- CAMSO Construction & CEAT Specialty ont annoncé aujourd'hui la nomination de Jason Canning au poste de vice-président et directeur des ventes internationales pour les divisions CAMSO Construction et CEAT OHT. À ce poste, M. Canning dirigera la stratégie commerciale mondiale de l'entreprise, stimulera la croissance de ses activités à l'international et renforcera les relations avec les partenaires équipementiers, les distributeurs et les clients sur les principaux marchés.

Jason Canning joins as Vice President & Head - International Sales for CAMSO Construction & CEAT OHT

Jason Canning apporte plus de 25 ans d'expérience à des postes de direction commerciale à l'international dans les secteurs des pneumatiques spécialisés, des produits industriels et des matériaux techniques. Tout au long de sa carrière, il s'est forgé une solide réputation en assurant une croissance durable du chiffre d'affaires, en mettant en place des structures commerciales internationales hautement performantes et en nouant des partenariats stratégiques à long terme avec des équipementiers de premier plan, des distributeurs et une clientèle internationale.

« Je suis ravi de rejoindre CAMSO Construction et CEAT OHT à un moment aussi décisif pour l'entreprise », a déclaré M. Canning. « Je me réjouis de mettre à profit mon expérience internationale pour renforcer nos partenariats mondiaux, étendre notre présence sur les marchés et favoriser une croissance durable de l'entreprise. »

Commentant cette nomination, Amit Tolani, directeur de CAMSO Construction et directeur général de CEAT Specialty, a déclaré : « L'expérience internationale de Jason et ses antécédents avérés dans la constitution d'équipes commerciales hautement performantes font de lui un atout exceptionnel pour notre équipe de direction. Sa connaissance approfondie de l'univers des produits OHT, ainsi que ses solides relations avec les équipementiers et les distributeurs, contribueront à notre expansion mondiale. »

La nomination de M. Canning témoigne de l'engagement continu d', de CAMSO Construction et de CEAT Speciality à recruter les meilleurs talents mondiaux afin de soutenir les ambitions de croissance internationale de l'entreprise et son engagement à fournir des solutions de haute qualité, axées sur le client, partout dans le monde.

À propos de CEAT Specialty (www.ceatspecialty.com)

CEAT, une société du groupe RPG, est l'un des principaux fabricants indiens de pneumatiques pour voitures particulières, deux-roues, camions et bus, véhicules utilitaires légers et engins hors route. Elle fournit les principaux équipementiers ainsi que les marchés nationaux et internationaux, et exporte vers plus de 110 pays. CEAT est la première marque de pneumatiques au monde et l'une des 33 entreprises seulement à avoir jamais reçu le Grand Prix Deming pour sa contribution à la gestion de la qualité totale. CEAT est également la première marque de pneumatiques au monde à s'être vu attribuer le label « Lighthouse » par le Forum économique mondial pour son adoption des technologies de l'Industrie 4.0. CEAT Specialty est la division de CEAT dédiée aux pneus hors route (OTR et agricoles).

À propos du groupe RPG (www.rpggroup.com)

Le groupe RPG, un conglomérat mondial diversifié dont le chiffre d'affaires s'élève à 5,2 milliards de dollars américains, a été fondé en 1979 par le légendaire industriel, le Dr R.P. Goenka et dont l'histoire remonte au début du XIXe siècle. Aujourd'hui, ses activités couvrent des secteurs clés tels que les infrastructures, les pneumatiques, l'informatique et les technologies, l'industrie pharmaceutique, les produits énergétiques et les plantations, entre autres, et le groupe est présent dans plus de 135 pays. Les principales entreprises du groupe RPG sont CEAT, KEC International, Zensar Technologies, RPG Life Sciences, Raychem RPG, Harrisons Malayalam et Spencer International Hotels. Le groupe rassemble plus de 35 000 collaborateurs issus de 40 nationalités différentes et est largement reconnu pour ses normes rigoureuses en matière de gouvernance d'entreprise et pour sa culture fondée sur le respect des personnes et de l'environnement.