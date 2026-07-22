Jason Canning, nuevo vicepresidente y director de ventas internacionales de CAMSO Construction y CEAT OHT

BOMBAY, India, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- CAMSO Construction y CEAT Specialty dieron a conocer hoy el nombramiento de Jason Canning como vicepresidente y director de Ventas Internacionales para la división de equipos de elevación de potencia (OHT) de CAMSO Construction y CEAT. En este cargo, Canning liderará la estrategia global de ventas de la compañía, impulsará el crecimiento del negocio internacional y fortalecerá las relaciones con socios OEM, distribuidores y clientes en mercados clave.

Jason Canning joins as Vice President & Head - International Sales for CAMSO Construction & CEAT OHT

Jason Canning cuenta con más de 25 años de experiencia en liderazgo comercial internacional en los sectores de neumáticos especiales, productos industriales y materiales de ingeniería. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha forjado una sólida reputación por generar un crecimiento sostenible de los ingresos, desarrollar organizaciones de ventas internacionales de alto rendimiento y establecer alianzas estratégicas a largo plazo con fabricantes de equipos originales (OEM), distribuidores y una amplia cartera de clientes a nivel mundial.

"Me entusiasma unirme a CAMSO Construction y CEAT OHT en un momento tan crucial para la organización", declaró Canning. "Espero aprovechar mi experiencia internacional para fortalecer nuestras alianzas globales, expandir nuestra presencia en el mercado e impulsar un crecimiento sostenible para el negocio".

Al comentar sobre el nombramiento, Amit Tolani, director de CAMSO Construction y consejero delegado de CEAT Specialty, explicó: "La experiencia internacional de Jason y su trayectoria comprobada en la creación de equipos de ventas de alto rendimiento lo convierten en una incorporación excepcional a nuestro equipo directivo. Su profundo conocimiento del panorama de productos OHT, junto con sus sólidas relaciones con fabricantes de equipos originales y distribuidores, respaldarán nuestra expansión global".

El nombramiento de Canning refleja la continua inversión de CAMSO Construction y CEAT Speciality en los mejores talentos a nivel mundial para respaldar las ambiciones de crecimiento internacional de la empresa y su compromiso de ofrecer soluciones de alta calidad que prioricen al cliente en todo el mundo.

Acerca de CEAT Specialty (www.ceatspecialty.com)

CEAT, una empresa de RPG, es una de las compañías líderes en neumáticos de la India, fabricante de neumáticos para turismos, motocicletas, camiones, autobuses, vehículos comerciales ligeros y todoterreno. Suministra a los principales fabricantes de equipos originales (OEM), así como a los mercados nacionales e internacionales, exportando a más de 110 países. CEAT es la primera marca de neumáticos a nivel mundial y una de las únicas 33 empresas en el mundo en recibir el Gran Premio Deming por su contribución a la Gestión de la Calidad Total. CEAT es también la primera marca de neumáticos a nivel mundial en recibir la designación de "Faro" por la adopción de tecnologías de la Industria 4.0 por parte del Foro Económico Mundial. CEAT Specialty es la división de CEAT dedicada a los neumáticos todoterreno (OTR y agrícolas).

Acerca de RPG Group (www.rpggroup.com)

RPG Group, un conglomerado global diversificado con un valor de 5.200 millones de dólares estadounidenses, fue fundado en el año 1979 por el legendario industrial Dr. R.P. Goenka y cuenta con una trayectoria que se remonta a principios del siglo XIX. En la actualidad, sus negocios abarcan sectores clave como infraestructura, neumáticos, tecnología de la información, productos farmacéuticos, energía y plantaciones, entre otros, con presencia en más de 135 países. Entre las empresas más destacadas de RPG Group se encuentran CEAT, KEC International, Zensar Technologies, RPG Life Sciences, Raychem RPG, Harrisons Malayalam y Spencer International Hotels. El grupo cuenta con más de 35.000 empleados de 40 nacionalidades y es ampliamente reconocido por sus altos estándares de gobierno corporativo y su cultura de respeto hacia las personas y el medio ambiente.