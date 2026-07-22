Jason Canning se une como vicepresidente y director de ventas internacionales para CAMSO Construction y CEAT OHT

BOMBAY, India, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- CAMSO Construction y CEAT Specialty anunciaron hoy el nombramiento de Jason Canning como Vicepresidente y Director de Ventas Internacionales para CAMSO Construction y CEAT OHT. En este puesto, Canning dirigirá la estrategia de ventas globales de la empresa, impulsará el crecimiento del negocio internacional y fortalecerá las relaciones con socios OEM, distribuidores y clientes en mercados clave.

Jason Canning joins as Vice President & Head - International Sales for CAMSO Construction & CEAT OHT

Jason Canning aporta más de 25 años de experiencia en liderazgo comercial internacional en los sectores de neumáticos especiales, productos industriales y materiales de ingeniería. Ha construido una reputación a lo largo de su carrera por generar un crecimiento sostenible de los ingresos, desarrollar organizaciones de ventas internacionales de alto rendimiento y forjar alianzas estratégicas a largo plazo con los principales fabricantes de equipos originales, distribuidores y una base de clientes global.

"Me complace unirme a CAMSO Construction y CEAT OHT en un momento tan crucial para la organización", dijo Canning. "Espero aprovechar mi experiencia internacional para fortalecer nuestras asociaciones globales, ampliar nuestra presencia en el mercado e impulsar el crecimiento sostenible del negocio".

Al comentar sobre el nombramiento, Amit Tolani, Director de Construcción y Director Ejecutivo de CAMSO, CEAT Specialty, dijo: "La experiencia internacional de Jason y su comprobado historial en la creación de equipos de ventas de alto rendimiento lo convierten en una excelente incorporación a nuestro equipo de liderazgo. Su profundo conocimiento del panorama de los productos OHT, junto con las sólidas relaciones con los OEM y los canales, respaldarán nuestra expansión global ".

El nombramiento de Canning refleja la continua inversión de CAMSO Construction y CEAT Speciality en los mejores talentos mundiales para apoyar las ambiciones de crecimiento internacional de la empresa y su compromiso de ofrecer soluciones de alta calidad y prioritarias para el cliente en todo el mundo.

Acerca de CEAT Specialty (www.ceatspecialty.com)

CEAT, una compañía de RPG, es una de las principales compañías de neumáticos de la India que fabrica neumáticos para automóviles de pasajeros, vehículos de dos ruedas, camiones y autobuses, comerciales ligeros y todoterreno. Abastece a los principales fabricantes de equipos originales, así como a los mercados nacionales e internacionales, exportando a más de 110 países. CEAT es la primera marca de neumáticos a nivel mundial y una de las 33 empresas del mundo en recibir el Gran Premio Deming por su contribución a la Gestión de la Calidad Total. CEAT también es la primera marca de neumáticos a nivel mundial en recibir la "Designación de faro" por la adopción de tecnologías de la Industria 4.0 por parte del Foro Económico Mundial. CEAT Specialty es la división de neumáticos todoterreno (OTR y agrícolas) de CEAT.

Acerca de RPG Group (www.rpggroup.com)

RPG Group, un conglomerado global diversificado de 5.200 millones de $ estadounidenses, fue fundado en 1979 por el legendario industrial Dr. R.P. Goenka y tiene un linaje que data de principios del siglo XIX. Hoy en día, sus negocios abarcan sectores clave de infraestructura, neumáticos, TI y tecnología, productos farmacéuticos, productos energéticos y plantaciones, entre otros, con presencia en más de 135 países. Las principales empresas de RPG Goup son CEAT, KEC International, Zensar Technologies, RPG Life Sciences, Raychem RPG, Harrisons Malayalam y Spencer International Hotels. El grupo alberga a más de 35.000 RPGianos de 40 nacionalidades y es ampliamente reconocido por sus altos estándares de gobierno corporativo y una cultura de respeto por las personas y el medio ambiente.

FUENTE CEAT Specialty