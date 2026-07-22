Jason Canning氏が、CAMSO ConstructionおよびCEAT OHTの副社長兼国際営業責任者として就任

インド・ムンバイ, 2026年7月22日 /PRNewswire/ -- CAMSO ConstructionおよびCEAT Specialtyは本日、Jason Canning氏をCAMSO ConstructionおよびCEAT OHT事業の副社長兼国際営業責任者に任命したことを発表しました。この役職において、Canning氏は同社のグローバル販売戦略を主導し、国際事業の成長を推進するとともに、主要市場におけるOEMパートナー、販売代理店、および顧客との関係を強化していきます。

Jason Canning氏は、特殊タイヤ、工業製品、エンジニアリング材料の各分野において、25年以上にわたる国際的な事業・営業分野でのリーダーシップ経験を有しています。彼は、持続的な収益成長を実現し、高い実績を上げる国際的な営業組織を構築し、主要なOEMメーカーや販売代理店、そして世界各地の顧客と長期的な戦略的パートナーシップを築いてきたことで、キャリアを通じて高い評価を確立してきました。

Jason Canning joins as Vice President & Head - International Sales for CAMSO Construction & CEAT OHT

「組織にとってこの重要な時期に、CAMSO ConstructionおよびCEAT OHTに加わることを大変嬉しく思います」とCanning氏は述べました。「これまでの国際的な経験を活かし、グローバルなパートナーシップを強化し、市場での存在感を拡大し、事業の持続可能な成長を推進していくことを楽しみにしています。」

今回の任命について、CAMSO Constructionのディレクター兼CEAT Specialtyの最高経営責任者であるAmit Tolani氏は次のように述べました。「Jason氏の国際的な経験と、高い実績を誇る営業チームの構築における確かな実績は、当社の経営陣にとって素晴らしい戦力となるでしょう。OHT製品を取り巻く市場環境に対する彼の深い理解と、OEMや販売チャネルとの強固な関係が、当社のグローバル展開を支えていくでしょう。」

Canning氏の就任は、CAMSO ConstructionおよびCEAT Specialtyが、同社の国際的な成長目標を支援し、世界中で「顧客第一」の高品質なソリューションを提供するという取り組みを推進するため、世界トップクラスの人材への継続的な投資を反映したものです。

CEAT Specialtyについて（www.ceatspecialty.com）

RPG Group傘下のCEATは、乗用車、二輪車、トラック・バス、小型商用車、オフハイウェイ用タイヤを製造する、インドを代表するタイヤメーカーの一つです。同社は、大手OEMメーカーをはじめ、国内外の市場に製品を提供しており、110カ国以上に輸出を行っています。CEATは、総合的品質管理（TQM）への貢献が認められ、デミング賞大賞（Deming Grand Prize）を受賞した世界初のタイヤブランドであり、同賞を受賞した世界でもわずか33社のうちの1社です。また、CEATは、インダストリー4.0技術の導入に対し、World Economic Forumから「ライトハウス認定」を受けた世界初のタイヤブランドでもあります。CEAT Specialtyは、CEATのオフハイウェイ（OTRおよび農業用）タイヤ部門です。

RPG Groupについて（www.rpggroup.com）

52億米ドル規模の多角的なグローバル複合企業であるRPG Groupは、1979年に伝説的な実業家R.P. Goenka博士によって設立され、その歴史は19世紀初頭までさかのぼります。現在、同社の事業は、インフラ、タイヤ、IT・テクノロジー、製薬、エネルギー製品、プランテーションなどの主要分野にまたがり、135カ国以上で事業を展開しています。RPG Groupの主要企業には、CEAT、KEC International、Zensar Technologies、RPG Life Sciences、Raychem RPG、Harrisons Malayalam、Spencer International Hotelsなどがあります。このグループには、40カ国出身の3万5,000人以上のRPG社員が在籍しており、その高いコーポレート・ガバナンスの水準と、人と環境を尊重する企業文化で広く知られています。

SOURCE CEAT Specialty