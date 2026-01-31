JOHNNIE WALKER BRINDA AO MAIOR FIM DE SEMANA DA MÚSICA COM O GO GO HIGHBALL

Um fim de semana repleto de estrelas coloca o Johnnie Walker Black Label 'Go Go Highball' no centro do palco.

LOS ANGELES, 31 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Neste fim de semana, a Johnnie Walker, marca número um de uísque escocês no mundo (IWSR 2024), está celebrando a maior noite da música em Los Angeles, inspirada pela parceira global, artista vencedora do GRAMMY e superstar internacional Sabrina Carpenter – com seu serviço exclusivo – o Go Go Highball – pronto para se tornar a bebida do momento.

Johnnie Walker lights up the skyline of Los Angeles with large scale animations to celebrate music’s biggest weekend.

Como parte da próxima fase desta parceria icônica, originalmente anunciada no verão de 2025, a Johnnie Walker está comemorando com a parceira Sabrina Carpenter, indicada a 6 prêmios GRAMMY, com um fim de semana de momentos de alto impacto em toda a cidade – desde uma impressionante projeção de coquetéis até experiências pré e pós-festa com eventos oficiais de fim de semana do Universal Music Group e muito mais. Chegando diretamente à interseção entre música, cultura e celebração, Johnnie Walker está aparecendo no maior momento do calendário musical, continuando a fazer parcerias com pioneiros culturais e injetando nova energia na categoria de uísque.

O Go Go Highball – o exclusivo serviço Johnnie Walker Black Label de Sabrina Carpenter inspirado em uma faixa de seu último álbum – foi a peça central das celebrações de Johnnie Walker durante o maior fim de semana da música. Dando início ao fim de semana dos prêmios em grande estilo, Johnnie Walker iluminou o horizonte de Los Angeles com animações em grande escala e organizou uma festa exclusiva inspirada em Sabrina Carpenter no lendário Max and Helen's na Larchmont Boulevard. O hotspot de Los Angeles foi transformado em uma terra da fantasia com decoração com tema de cereja e toques florais, misturando romance pop, glamour lúdico e indulgência após o expediente.

Durante todo o fim de semana, o Johnnie Walker está no centro das atenções como parceiro exclusivo de bebidas espirituosas em alguns dos maiores e mais famosos eventos de celebração pré e pós-estrelas da cidade, tornando o Go Go Highball a bebida obrigatória para as principais gravadoras, nomeados e vencedores do setor.

Em um aceno caprichoso ao estilo cintilante de Sabrina e ao glamour do tapete vermelho do fim de semana, Johnnie Walker também criou uma bolsa de embreagem Highball enfeitada com cristal sob medida como lembrança do fim de semana para amigos da marca.

Por tempo limitado em Los Angeles, e para comemorar este grande fim de semana, o Johnnie Walker Black Label Go Go Highball também estará disponível para os consumidores experimentarem em bares selecionados, incluindo Melrose Umbrella, Roger Room e Hotel Figueroa.

Evolução da parceria Johnnie Walker x Sabrina Carpenter

"Este momento é a celebração perfeita da nossa parceria com Sabrina: elevar o Go Go Highball ao seu progresso e aos marcos incríveis que ela alcançou como artista, tendo como pano de fundo o maior fim de semana da música", disse John Williams, Diretor Global de Whiskey da Diageo. "Trabalhando de mãos dadas com a mais nova voz na história da Johnnie Walker, estamos entusiasmados em continuar trazendo uma energia vibrante para a experiência do uísque."

Este fim de semana de celebração colaborativa marca uma evolução significativa e emocionante na parceria entre Johnnie Walker e Sabrina Carpenter, lançada originalmente antes da turnê Short n' Sweet em agosto de 2025.

Ao fazer parcerias com vozes como Sabrina, a marca continua a contar histórias únicas de progresso e a remodelar o futuro de como e onde as pessoas apreciam o Johnnie Walker Black Label, de estádios e locais de música icônicos a destinos de vida noturna em Los Angeles e além.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874019/Johnnie_Walker.jpg

FONTE Johnnie Walker