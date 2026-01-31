JOHNNIE WALKER BRINDA POR EL FIN DE SEMANA MÁS GRANDE DE LA MÚSICA CON EL GO GO HIGHBALL

Un fin de semana repleto de estrellas pone en el centro del escenario al Johnnie Walker Black Label 'Go Go Highball'.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS

Johnnie Walker, la marca de whisky escocés número uno del mundo (IWSR 2024), celebra en Los Ángeles con activaciones inspiradas en su socia Sabrina Carpenter durante el fin de semana más importante de la música.

El cóctel distintivo de Johnnie Walker Black Label de Sabrina Carpenter, The Go Go Highball , se convierte en el cóctel del momento para brindar por los logros musicales de este año.

, Johnnie Walker se desempeña como socio exclusivo de licores en los principales eventos de fin de semana, con presencia de sonido envolvente en las fiestas más grandes de los fines de semana.

Por tiempo limitado, el Johnnie Walker Black Label Go Go Highball estará disponible en bares selectos de Los Ángeles, incluidos Melrose Umbrella, Roger Room y Hotel Figueroa

LOS ÁNGELES, 31 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Este fin de semana, Johnnie Walker, la marca de whisky escocés número uno del mundo (IWSR 2024), celebra la noche más importante de la música en Los Ángeles inspirada por su socia global, la artista ganadora del premio GRAMMY y superestrella internacional Sabrina Carpenter, con su servicio exclusivo, el Go Go Highball, que se convertirá en la bebida del momento.

Johnnie Walker lights up the skyline of Los Angeles with large scale animations to celebrate music’s biggest weekend.

Como parte de la siguiente fase de esta asociación icónica, anunciada originalmente en el verano de 2025, Johnnie Walker celebra con su socia Sabrina Carpenter, quien está nominada a 6 premios GRAMMY, con un fin de semana de momentos de alto impacto en toda la ciudad, desde una sorprendente proyección de cóctel hasta experiencias de pre y post fiesta con eventos oficiales de fin de semana de Universal Music Group y más. Aterrizando directamente en la intersección de la música, la cultura y la celebración, Johnnie Walker se presenta en el momento más importante del calendario musical, continúa asociándose con pioneros culturales e inyecta nueva energía en la categoría de whisky.

El Go Go Highball, el servicio de Johnnie Walker Black Label de Sabrina Carpenter inspirado en una canción de su último álbum, fue la pieza central de las celebraciones de Johnnie Walker durante el fin de semana más importante de la música. Al comenzar el fin de semana de los premios con estilo, Johnnie Walker iluminó el horizonte de Los Ángeles con animaciones a gran escala y organizó una fiesta exclusiva inspirada en Sabrina Carpenter en el legendario Max and Helen's en Larchmont Boulevard. El punto de acceso de Los Ángeles se transformó en un país de fantasía con una decoración con temática de cerezas y acentos florales que combinan el romance pop, el glamour lúdico y la indulgencia fuera del horario laboral.

Durante todo el fin de semana, Johnnie Walker ocupa un lugar central como socio exclusivo de bebidas espirituosas en algunos de los eventos de celebración previos y posteriores más grandes y repletos de estrellas de la ciudad, lo que convierte a Go Go Highball en la bebida imprescindible para los principales sellos discográficos, nominados y ganadores de la industria.

En un guiño caprichoso al estilo brillante de Sabrina y al glamour de la alfombra roja del fin de semana, Johnnie Walker también ha creado una bolsa de mano Highball adornada con cristal a medida como recuerdo del fin de semana para los amigos de la marca.

Por tiempo limitado en Los Ángeles, y para celebrar este gran fin de semana, el Johnnie Walker Black Label Go Go Highball también estará disponible para que los consumidores lo prueben en bares selectos como Melrose Umbrella, Roger Room y Hotel Figueroa.

Evolución de la asociación Johnnie Walker x Sabrina Carpenter

"Este momento es la celebración perfecta de nuestra asociación con Sabrina: elevar un Go Go Highball a su progreso y los increíbles hitos que ha logrado como artista, en el contexto del fin de semana más importante de la música", dijo John Williams, director global de whisky en Diageo. "Trabajando mano a mano con la voz más nueva en la historia de Johnnie Walker, nos entusiasma continuar aportando una energía vibrante a la experiencia del whisky".

Este fin de semana de celebración colaborativa marca una evolución significativa y emocionante en la asociación entre Johnnie Walker y Sabrina Carpenter, que se lanzó originalmente antes de la gira Short n' Sweet en agosto de 2025.

Al asociarse con voces como Sabrina, la marca continúa contando historias únicas de progreso y remodelando el futuro de cómo y dónde las personas disfrutan de Johnnie Walker Black Label, desde estadios icónicos y lugares de música hasta destinos de vida nocturna en Los Ángeles y más allá.

