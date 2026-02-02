Johnnie Walker、「Go Go Highball」で音楽界最大の週末を祝う

Johnnie Walker

02 2月, 2026, 19:11 JST

Johnnie Walker Black Labelの「Go Go Highball」を主役にした、スター勢揃いの週末イベントが開催されます。

主なハイライト

  • 世界No.1のスコッチウイスキーブランド（IWSR 2024）であるJohnnie Walkerは、ロサンゼルスで、パートナーのSabrina Carpenterにインスパイアされたイベントで音楽界最大の週末を祝います。
  • Sabrina CarpenterのシグネチャーカクテルであるJohnnie Walker Black Labelの「Go Go Highball」は、今年の音楽界の功績に乾杯するにふさわしい、今最も注目のカクテルとなります。
  • Johnnie Walkerは、週末に開催される主要イベントにおいて独占的なスピリッツパートナーを務め、週末最大のパーティーで存在感を示します。
  • Melrose Umbrella、Roger Room、Hotel Figueroaなど、ロサンゼルスの厳選されたバーで「Johnnie Walker Black Label Go Go Highball」が期間限定で提供されます。

ロサンゼルス, 2026年2月2日 /PRNewswire/ --  今週末、世界No.1のスコッチウイスキーブランド（IWSR 2024）であるJohnnie Walkerは、グローバルパートナーであるグラミー賞受賞アーティストで世界的スーパースターのSabrina Carpenterにインスパイアされ、彼女のシグネチャーカクテル「Go Go Highball」を今最も注目されるドリンクとして、ロサンゼルスにおける音楽界最大の夜を祝います。

2025年夏に発表されたこの象徴的なパートナーシップの次なる段階として、Johnnie Walkerは、グラミー賞6部門にノミネートされたパートナーのSabrina Carpenterを迎え、印象的なカクテルプロジェクションから、Universal Music Groupの公式週末イベントに伴う注目を集めるパーティー体験まで、市内全域でインパクトのある週末のひとときを祝います。音楽、文化、祝祭の交差点に位置するJohnnie Walkerは、音楽カレンダーの最大の瞬間に登場し、文化の先駆者たちとのパートナーシップを継続し、ウイスキーカテゴリーに新たなエネルギーを注入しています。

Johnnie Walker lights up the skyline of Los Angeles with large scale animations to celebrate music’s biggest weekend
Johnnie Walker lights up the skyline of Los Angeles with large scale animations to celebrate music’s biggest weekend

Go Go Highball - Sabrina Carpenterの最新アルバムの楽曲にインスパイアされたJohnnie Walker Black Labelのシグネチャーカクテルは、音楽界最大の週末におけるJohnnie Walkerの祝賀の目玉となりました。このアワードウィークエンドをスタイリッシュにスタートさせたJohnnie Walkerは、ロサンゼルスのスカイラインを大規模なアニメーションで照らし出し、ラーチモント・ブルバードにある伝説的なMax and Helen'sでSabrina Carpenterにインスパイアされた特別パーティーを開催しました。ロサンゼルスの人気スポットは、チェリーをテーマにした装飾と花のアクセントで、ポップなロマンス、遊び心あふれる華やかさ、そしてアフターアワーのくつろぎが融合したファンタジーランドに変身しました。

週末を通して、Johnnie Walkerは、市内で最も大規模で最もスターが集う祝賀イベントの前後において、独占的なスピリッツパートナーとして主役の座を占めています。Go Go Highballは、業界をリードする音楽レーベル、ノミネート者、受賞者たちにとって欠かせないドリンクとなっています。

Sabrinaの輝かしいスタイルと週末のレッドカーペットの華やかさに遊び心ある敬意を込めて、Johnnie Walkerは、ブランドの友人たちのための週末の記念品として、クリスタルをあしらった特注のハイボールクラッチバッグを制作しました。

この大きな週末を記念し、ロサンゼルス全域において期間限定で、Melrose Umbrella、Roger Room、Hotel Figueroaなどの厳選されたバーで、Johnnie Walker Black Label Go Go Highballをお試しいただけます。

Johnnie WalkerとSabrina Carpenterのパートナーシップの発展

「この瞬間こそ、Sabrinaとのパートナーシップを祝うのに完璧なタイミングです。音楽界最大の週末を迎えるにあたり、彼女の躍進とアーティストとして成し遂げた素晴らしいマイルストーンにGo Go Highballで乾杯します」とDiageoのGlobal Head of WhiskeyであるJohn Williamsは述べました。「Johnnie Walkerの物語に新たな声をもたらす才能と協力し、ウイスキー体験に活気あるエネルギーをもたらし続けることを大変嬉しく思います。」

この共同祝賀の週末は、Johnnie WalkerとSabrina Carpenterのパートナーシップにおける重要でエキサイティングな進化を示すものであり、このパートナーシップは2025年8月のShort n' Sweetツアーに先駆けて開始されました。

Sabrinaのような才能とパートナーシップを組むことで、このブランドは進歩のユニークなストーリーを伝え続け、ロサンゼルスをはじめとする各地の象徴的なスタジアムや音楽会場からナイトライフの目的地に至るまで、人々がJohnnie Walker Black Labelを楽しむ方法と場所の未来を再構築しています。

