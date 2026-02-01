조니워커, Go Go Highball로 음악계 최대의 주말을 축하하다

Johnnie Walker Black Label 'Go Go Highball', 스타들이 총출동한 주말 행사에서 중심 무대에 올라

주요 내용

세계 1위 스카치 위스키 브랜드 조니워커(IWSR 2024)가 음악계 최대의 주말을 맞아 글로벌 파트너 사브리나 카펜터에게 영감을 받은 다양한 프로그램과 함께 로스앤젤레스에서 축제 진행

사브리나 카펜터의 시그니처 Johnnie Walker Black Label 칵테일인 Go Go Highball 이 올해 음악계의 성과를 기념하는 화제의 칵테일 등극

조니워커 , 주말 주요 행사에서 단독 주류 파트너로 참여해 최대 규모의 파티에서 압도적 존재감 발휘해

한정 기간 동안 멜로즈 엄브렐러, 로저 룸, 호텔 피게로아 등 엄선된 로스앤젤레스 바에서 Johnnie Walker Black Label Go Go Highball 판매

로스앤젤레스, 2026년 2월 1일 /PRNewswire/ -- 1월 마지막 주말, 세계 1위 스카치 위스키 브랜드 조니워커(Johnnie Walker)(IWSR 2024)가 글로벌 파트너이자 그래미 어워드 수상 아티스트인 세계적인 슈퍼스타 사브리나 카펜터(Sabrina Carpenter)에게 영감을 받아 로스앤젤레스에서 음악계 최대의 밤을 축하한다. 사브리나 카펜터의 시그니처 음료인 Go Go Highball은 이 순간을 대표하는 음료가 될 전망이다.

2025년 여름 처음 발표된 이 상징적인 파트너십의 다음 단계로 그래미 어워드 6개 부문 후보에 오른 사브리나 카펜터와 함께 축하를 나눌 예정인 조니워커는 강렬한 칵테일 프로젝션부터 유니버설 뮤직 그룹(Universal Music Group) 공식 주말 행사와 연계된 시선을 사로잡는 식전 및 식후 파티 경험에 이르기까지 도시 전역에서 인상적인 순간들을 마련했다. 음악, 문화, 축하의 교차점에 확실히 자리 잡은 조니워커는 음악 달력의 가장 중요한 순간에 등장해 문화적 선구자들과 파트너십을 지속하고 위스키 카테고리에 새로운 에너지를 불어넣고 있다.

Johnnie Walker lights up the skyline of Los Angeles with large scale animations to celebrate music’s biggest weekend.

사브리나 카펜터의 최신 앨범 수록곡에서 영감을 받은 시그니처 Johnnie Walker Black Label 음료인 Go Go Highball은 음악계 최대 주말 동안 진행된 조니워커 축제의 중심이었다. 시상식 주말의 포문을 화려하게 연 조니워커는 대규모 애니메이션으로 로스앤젤레스의 스카이라인을 밝히는 한편, 라치몬트 대로(Larchmont Boulevard)에 위치한 전설적인 맥스 앤 헬렌스(Max and Helen's)에서 사브리나 카펜터에게 영감을 받은 독점 파티를 주최했다. 이 로스앤젤레스의 명소는 체리 테마 장식과 플로럴 포인트가 어우러진 환상적인 공간으로 변신해, 팝적인 로맨스와 장난기 넘치는 화려함, 늦은 밤의 유희를 동시에 표현했다.

주말 내내 조니워커는 로스앤젤레스에서 열리는 가장 크고 화려한 식전 및 식후 축하 행사에서 단독 주류 파트너로 중심 무대에 섰으며, 특히 Go Go Highball은 업계를 대표하는 주요 음악 레이블 관계자, 후보자, 수상자들에게 반드시 즐겨야 할 음료가 됐다.

사브리나의 반짝이는 스타일과 레드카펫의 화려함을 위트 있게 반영해, 조니워커는 브랜드의 친구들을 위한 주말 기념품으로 크리스털 장식이 더해진 맞춤형 하이볼 클러치 백도 제작했다.

이 뜻깊은 주말을 기념해 한정 기간 동안 멜로즈 엄브렐러(Melrose Umbrella), 로저 룸(Roger Room), 호텔 피게로아(Hotel Figueroa) 등 로스앤젤레스의 엄선된 바에서도 소비자들은 Johnnie Walker Black Label Go Go Highball을 직접 경험할 수 있다.

조니워커 × 사브리나 카펜터 파트너십의 진화

디아지오(Diageo)의 존 윌리엄스(John Williams) 글로벌 위스키 총괄 책임자는 "지금은 사브리나와의 파트너십을 기념하기에 완벽한 순간이자, 음악계 최대의 주말이라는 무대를 배경으로 아티스트로서 사브리나가 이룬 놀라운 이정표와 성장을 기리며 Go Go Highball을 들어 올리는 자리"라면서 "조니워커 스토리의 새로운 목소리와 긴밀히 협업해 위스키 경험에 생동감 넘치는 에너지를 계속해서 불어넣게 되어 기쁘다"라고 덧붙였다.

이번 협업 축하 주말은 2025년 8월 쇼트 앤 스위트(Short n' Sweet) 투어를 앞두고 시작된 조니워커와 사브리나 카펜터의 파트너십이 한 단계 더 진화했음을 보여주는 의미 있는 이정표다.

조니워커는 사브리나와 같은 목소리를 가진 셀러브리티와의 협업을 통해 진보의 고유한 이야기를 지속적으로 전하며, 상징적인 스타디움과 음악 공연장부터 로스앤젤레스와 그 너머의 나이트라이프 명소에 이르기까지 사람들이 Johnnie Walker Black Label을 즐기는 방식과 장소의 미래를 재정의하고 있다.

