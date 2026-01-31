JOHNNIE WALKER CÉLÈBRE LE PLUS GRAND WEEK-END DE LA MUSIQUE AVEC LE GO GO HIGHBALL

Un week-end d'événements étoilés place le "Go Go Highball" de Johnnie Walker Black Label au centre de l'attention.

PRINCIPAUX FAITS MARQUANTS

Johnnie Walker, la première marque de whisky écossais au monde (IWSR 2024), fait la fête à Los Angeles avec des activités inspirées par sa partenaire Sabrina Carpenter pendant le plus grand week-end de la musique.

Le cocktail Johnnie Walker Black Label , signature de Sabrina Carpenter - The Go Go Highball - devient le cocktail du moment pour porter un toast aux réalisations musicales de cette année.

Johnnie Walker est le partenaire exclusif en matière de spiritueux lors des principaux événements du week-end, avec une présence en son surround lors des plus grandes fêtes du week-end.

Pour une durée limitée, le Johnnie Walker Black Label Go Go Highball sera disponible dans certains bars de Los Angeles, dont Melrose Umbrella, Roger Room et Hotel Figueroa.

LOS ANGELES, 31 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Ce week-end, Johnnie Walker, la marque de whisky écossais numéro un au monde (IWSR 2024), célèbre la plus grande nuit de la musique à Los Angeles en s'inspirant de son partenaire mondial, l'artiste lauréate d'un GRAMMY et superstar internationale Sabrina Carpenter - avec son service signature - le Go Go Highball - destiné à devenir la boisson du moment.

Johnnie Walker lights up the skyline of Los Angeles with large scale animations to celebrate music’s biggest weekend.

Dans le cadre de la prochaine phase de ce partenariat emblématique, initialement annoncé à l'été 2025, Johnnie Walker célèbre avec sa partenaire Sabrina Carpenter, qui est nominée pour 6 GRAMMY awards, un week-end de moments à fort impact à travers la ville - d'une projection de cocktail frappante à des expériences avant et après la fête qui font tourner les têtes avec les événements officiels du week-end d'Universal Music Group et bien plus encore. Se situant résolument à l'intersection de la musique, de la culture et de la célébration, Johnnie Walker se montre au plus grand moment du calendrier musical, continue à s'associer à des pionniers de la culture et injecte une nouvelle énergie dans la catégorie des whiskies.

Le Go Go Highball - Le service Johnnie Walker Black Label de Sabrina Carpenter, inspiré d'un titre de son dernier album, a été la pièce maîtresse des célébrations de Johnnie Walker pendant le plus grand week-end de la musique. Pour démarrer le week-end de remise des prix en beauté, Johnnie Walker a illuminé l'horizon de Los Angeles avec des animations à grande échelle et a organisé une soirée exclusive inspirée par Sabrina Carpenter au légendaire Max and Helen's sur Larchmont Boulevard. L'endroit, situé à Los Angeles, a été transformé en un lieu fantastique avec un décor sur le thème de la cerise et des accents floraux mêlant romantisme pop, glamour ludique et indulgence après les heures de travail.

Tout au long du week-end, Johnnie Walker occupera le devant de la scène en tant que partenaire exclusif des spiritueux lors de certains des événements pré et post-célébrations les plus importants et les plus étoilés de la ville - faisant du Go Go Highball la boisson incontournable des principaux labels, nominés et gagnants du secteur de la musique.

En clin d'œil au style étincelant de Sabrina et au glamour du tapis rouge du week-end, Johnnie Walker a également créé une pochette Highball ornée de cristaux, en souvenir du week-end, pour les amis de la marque.

Pour une durée limitée à Los Angeles, et pour célébrer ce grand week-end, le Highball Go Go de Johnnie Walker Black Label sera également disponible pour les consommateurs dans certains bars, dont Melrose Umbrella, Roger Room et Hotel Figueroa.

Évolution du partenariat Johnnie Walker x Sabrina Carpenter

"Ce moment est la célébration parfaite de notre partenariat avec Sabrina : Nous avons décidé de créer un Go Go Highball en hommage à ses progrès et aux étapes incroyables qu'elle a franchies en tant qu'artiste, avec en toile de fond le plus grand week-end de la musique", a déclaré John Williams, responsable mondial des whiskies chez Diageo. "En travaillant main dans la main avec la nouvelle voix de l'histoire de Johnnie Walker, nous sommes ravis de continuer à apporter une énergie vibrante à l'expérience du whisky."

Ce week-end de célébration marque une évolution importante et passionnante du partenariat entre Johnnie Walker et Sabrina Carpenter, qui a été lancé à l'origine avant la tournée Short n' Sweet en août 2025.

En s'associant à des voix comme celle de Sabrina, la marque continue de raconter des histoires uniques de progrès et de remodeler l'avenir de la manière dont les gens apprécient Johnnie Walker Black Label, des stades emblématiques et des lieux de musique aux destinations nocturnes à travers Los Angeles et au-delà.

