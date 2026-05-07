J.S. Held nomeia Jessica Larson como vice-presidente sênior de transformação digital

Nova função em toda a empresa para escalar a adoção, inovação e governança de tecnologias avançadas

NOVA YORK, 7 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A J.S. Held, empresa global de consultoria, anuncia a nomeação de Jessica Larson como vice-presidente sênior de transformação digital. Nessa função, Jessica será responsável por unificar e acelerar as iniciativas de transformação digital da organização, com base em ferramentas avançadas já implementadas em diversas áreas de atuação. Seu trabalho fortalecerá a forma como os especialistas da J.S. Held geram insights, proporcionam clareza e entregam resultados defensáveis aos clientes, ao mesmo tempo em que apoiará o crescimento sustentável da organização no longo prazo.

Reportando-se ao CEO Lee Spirer, Jessica atuará como parceira estratégica em toda a organização, colaborando estreitamente com líderes de prática para ampliar casos de uso de alto impacto. Essas iniciativas permitirão que os clientes se beneficiem de um uso consistente e eficiente de tecnologias digitais, ao mesmo tempo em que aprimoram a forma como os especialistas da J.S. Held entregam seus serviços. Seu escopo de atuação inclui ampliar a adoção de soluções tecnológicas avançadas, estabelecer uma governança corporativa sólida para seu uso e assegurar que esses recursos sejam implementados de forma responsável, segura e adequada ao ambiente empresarial.

"Incorporar tecnologias avançadas em toda a nossa organização significa potencializar a experiência de nossos profissionais para gerar ainda mais impacto para os clientes", afirmou Lee Spirer. "A liderança de Jessica será fundamental para integrar, de forma sistemática e disciplinada, recursos de Inteligência Artificial (IA) — como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural e automação inteligente — às nossas práticas. Ao escalar essas capacidades em toda a organização, com forte alinhamento e supervisão, poderemos acelerar a geração de insights, aprimorar a prestação de serviços e impulsionar o crescimento sustentável, mantendo a confiança, a segurança e a qualidade que definem nossa empresa."

"À medida que ampliamos o uso de soluções digitais, Jessica traz uma compreensão clara da importância de proteger segredos comerciais, garantir uma sólida segurança de dados e preservar a confidencialidade dos clientes em todas as etapas. Sua nomeação assegura que nosso avanço tecnológico contínuo seja acompanhado por uma governança rigorosa e pelo respeito à propriedade intelectual sob nossa responsabilidade", afirmou James E. Malackowski, diretor de propriedade intelectual da J.S. Held.

"Estou honrada em me juntar à J.S. Held e contribuir para as sólidas iniciativas digitais já em andamento", afirmou Jessica Larson. "Os especialistas da empresa possuem uma cultura orientada para o futuro e um forte compromisso com o atendimento ao cliente. Ao integrar ainda mais as tecnologias ao nosso trabalho diário, podemos liberar nossos profissionais para se concentrarem em atividades de maior valor e entregar resultados ainda melhores aos clientes. Estou ansiosa para colaborar com equipes em toda a organização para impulsionar inovações que aprimorem os resultados dos clientes, mantendo os mais elevados padrões de qualidade, segurança e confidencialidade."

Jessica Larson traz quase 20 anos de experiência na liderança de transformação empresarial e inovação impulsionada por tecnologia em organizações globais altamente regulamentadas. Ela ingressa na J.S. Held vinda das Empresas TRC, onde atuou como vice-presidente sênior de Transformação Digital e de Dados (após experiência anterior como consultora de gerenciamento em uma empresa de contabilidade Big Four). Na TRC, desenvolveu estruturas corporativas voltadas ao fortalecimento da colaboração interfuncional e liderou melhorias operacionais que resultaram em ganhos de eficiência e redução de riscos. Também presidiu o conselho de estratégia e governança de IA da empresa, lançou uma plataforma de IA baseada em nuvem e supervisionou um desafio de inovação corporativa para identificar oportunidades digitais de alto impacto.

"Como empresa que atende clientes dos setores de seguros e jurídico com profundo conhecimento técnico e financeiro, nossa vantagem competitiva reside na escala e na amplitude de nossas capacidades", afirmou Lee Spirer. "Essa escala torna essencial antecipar as expectativas em constante evolução dos clientes, especialmente à medida que a tecnologia continua a transformar o setor."

Sobre a J.S. Held

A J.S. Held é uma empresa global de consultoria que combina conhecimentos técnicos, científicos, financeiros e estratégicos para assessorar clientes na geração de valor e na mitigação de riscos. Seus profissionais atuam como consultores de confiança para organizações que enfrentam questões de alto risco, que exigem resposta imediata, integridade sólida, experiência comprovada, análise rigorosa e compreensão abrangente de ativos tangíveis e intangíveis. A empresa oferece um conjunto abrangente de serviços, produtos e dados que permite aos clientes navegar por situações complexas, contenciosas e, muitas vezes, catastróficas.

Mais de 1.500 profissionais atendem organizações em seis continentes, incluindo 84% dos 200 maiores escritórios de advocacia globais, 75% das 20 maiores seguradoras da Forbes (90% das 50 maiores seguradoras de propriedades e acidentes segundo a NAIC) e 71% das 100 empresas da Fortune.

A J.S. Held, suas afiliadas e subsidiárias não são empresas de contabilidade pública certificadas e não prestam serviços de auditoria, asseguração ou quaisquer outros serviços de contabilidade pública. A J.S. Held não é um escritório de advocacia e não presta consultoria jurídica. Valores mobiliários são oferecidos por meio da PM Securities, LLC, operando como Phoenix IB ou Ocean Tomo Investments, parte integrante da J.S. Held, membro da FINRA/SIPC. Todos os direitos reservados.

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FONTE J.S. Held