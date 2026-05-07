J.S. Held nomme Jessica Larson au poste de vice-présidente directrice de la transformation numérique

Un nouveau rôle à l'échelle de l'entreprise pour renforcer l'adoption et la gouvernance des technologies avancées, ainsi que l'innovation dans ce domaine

NEW YORK, 7 mai 2026 /PRNewswire/ -- La société mondiale de conseil J.S. Held annonce la nomination de Jessica Larson comme vice-présidente directrice de la transformation numérique. Dans cette fonction, Jessica unifiera et promouvra les initiatives de transformation numérique de la société, en s'appuyant sur les outils de pointe actuellement déployés dans plusieurs de ses domaines d'activité. Par son travail, elle aidera les experts de J.S. Held à proposer aux clients une vision et des résultats clairs fondés sur des arguments solides, tout en soutenant la croissance à long terme de la société.

Sous la responsabilité du directeur général, Lee Spirer, Jessica agira comme une partenaire stratégique au sein de la société, en collaborant étroitement avec la direction pour développer des applications à fort impact qui permettent aux clients de bénéficier d'une utilisation cohérente et efficace des technologies numériques, et en donnant aux experts de J.S. Held les moyens de fournir aux clients un travail de qualité. Sa mission consistera notamment à encourager l'adoption de solutions technologiques avancées, à mettre en place la gouvernance de leur utilisation à l'échelle de la société, et à veiller au déploiement responsable et sécurisé de ces capacités, conformément aux besoins de l'entreprise.

« L'intégration de technologies avancées dans notre société vise à amplifier les compétences de notre personnel afin d'exercer un impact encore plus grand en faveur de nos clients », a déclaré Lee Spirer. « Le leadership de Jessica nous aidera à intégrer systématiquement et de manière disciplinée des capacités d'intelligence artificielle (IA) telles que l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel ou l'automatisation intelligente dans l'ensemble de nos activités. En développant ces capacités avec une forte cohérence dans l'ensemble de l'entreprise, et en en surveillant assidûment l'évolution, nous pourrons accélérer la compréhension des défis, améliorer la prestation des services et stimuler une croissance durable, tout en conservant les niveaux de confiance, de sécurité et de qualité qui définissent notre société. »

« Alors que nous intensifions l'utilisation de solutions numériques, Jessica nous apporte une compréhension claire de l'importance de la protection des secrets commerciaux, du maintien d'une forte sécurité des données et du respect de la confidentialité des informations des clients à chaque étape. Sa nomination garantit que nos progrès technologiques continus s'accompagneront d'une gouvernance rigoureuse et du respect de la propriété intellectuelle dont nous avons la charge », a ajouté James E. Malackowski, directeur de la propriété intellectuelle chez J.S. Held.

« Je suis honorée de rejoindre J.S. Held pour étayer les solides initiatives numériques déjà en cours », a commenté Jessica Larson. « Profondément engagés au service de la clientèle, les experts de la société se distinguent par leur culture tournée vers l'avenir. En intégrant davantage les technologies dans notre travail quotidien, nous donnerons à nos professionnels la pleine possibilité de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée et de produire des résultats encore meilleurs pour les clients. J'ai hâte de travailler en partenariat avec toutes les équipes de la société pour stimuler l'innovation afin d'améliorer les résultats obtenus par les clients, tout en respectant les normes les plus strictes en matière de qualité, de sécurité et de confidentialité. »

Jessica Larson possède près de 20 ans d'expérience dans les domaines de la transformation d'entreprise et de l'innovation axée sur la technologie au sein de sociétés mondiales hautement réglementées. Elle intègre J.S. Held riche de son expérience chez TRC Companies, où elle a occupé le poste de vice-présidente directrice de la transformation numérique et des données (à la suite d'une mission antérieure comme consultante en gestion au sein d'un cabinet d'expertise comptable des Big Four). Chez TRC, elle a conçu des cadres à l'échelle de l'entreprise pour renforcer la collaboration interfonctionnelle et a apporté des améliorations opérationnelles qui ont entraîné des gains d'efficacité et réduit les risques. Elle a également dirigé le conseil de stratégie et de gouvernance de la société en matière d'IA, lancé une plateforme d'IA en nuage et supervisé un défi d'innovation au niveau de l'entreprise afin de repérer les possibilités à fort impact dans le domaine numérique.

« L'atout de J.S Held, une société dotée de compétences techniques et financières approfondies au service de clients des secteurs de l'assurance et du droit, réside dans l'ampleur et l'étendue de ses capacités », a conclu Lee Sprier. « Il nous est donc essentiel d'anticiper l'évolution des attentes des clients, d'autant plus que la technologie ne cesse de remodeler le secteur. »

À propos de J.S. Held

J.S. Held est une société mondiale de conseil qui combine des compétences techniques, scientifiques, financières et stratégiques pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à réduire les risques. Nos professionnels font office de conseillers de confiance pour les entreprises et organisations confrontées à des affaires à hauts enjeux qui nécessitent une attention immédiate, une intégrité inébranlable, une expérience éprouvée, une analyse claire et une solide compréhension des actifs corporels et incorporels. La société propose une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de gérer les situations litigieuses les plus complexes, et bien souvent d'éviter des catastrophes.

Plus de 1 500 spécialistes interviennent auprès d'entreprises des six continents, parmi lesquelles 84 % font partie du classement mondial des 200 plus grands cabinets juridiques, 75 % du classement Forbes des 20 plus grandes sociétés d'assurance (dont 90 % figurent au classement NAIC des 50 plus grands assureurs de biens et risques divers) et 71 % du classement Fortune 100.

J.S. Held, ses filiales et ses succursales ne sont pas des cabinets d'experts-comptables agréés et ne proposent pas de services d'audit, d'attestation ni aucun autre service de comptabilité professionnelle. J.S. Held n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de conseils juridiques. Les titres sont distribués par PM Securities, LLC, exerçant sous le nom de Phoenix IB ou d'Ocean Tomo Investments, qui font partie de J.S. Held, membre de l'Autorité de réglementation du secteur financier (FINRA)/société de protection des investisseurs en valeurs mobilières (SIPC). Tous droits réservés.

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Kristi L. Stathis | Relations publiques mondiales | +1 786 833 4864 | [email protected]

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