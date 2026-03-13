J.S. Held lança o AI Disputes Monitor para acompanhar o rápido crescimento do número de litígios relacionados à inteligência artificial

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J.S. Held

13 mar, 2026, 15:37 GMT

O recurso de painel de controle fornece aos profissionais da área jurídica informações úteis sobre casos relacionados à IA em diversas categorias tecnológicas, segmentos de mercado e jurisdições.

NOVA YORK, 13 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A J.S. Held, uma empresa de consultoria global que combina conhecimentos técnicos, científicos, financeiros e estratégicos, anunciou hoje o lançamento do J.S. Held AI Disputes Monitor, um recurso de painel de controle desenvolvido para ajudar os profissionais do direito a acompanhar e analisar o rápido desenvolvimento do campo dos litígios relacionados com a inteligência artificial (IA).

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O J.S. Held AI Disputes Monitor, um recurso de painel projetado para fornecer inteligência acionável a advogados externos, equipes jurídicas internas e profissionais de risco sobre litígios relacionados à IA. Baseando-se em dados independentes e acessíveis ao público e enriquecido por análises de especialistas, o Monitor oferece uma visão estruturada do desenvolvimento dos casos em tecnologias de IA, segmentos de mercado e jurisdições. Explore e baixe o The Monitor aqui: https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/.
O J.S. Held AI Disputes Monitor, um recurso de painel projetado para fornecer inteligência acionável a advogados externos, equipes jurídicas internas e profissionais de risco sobre litígios relacionados à IA. Baseando-se em dados independentes e acessíveis ao público e enriquecido por análises de especialistas, o Monitor oferece uma visão estruturada do desenvolvimento dos casos em tecnologias de IA, segmentos de mercado e jurisdições. Explore e baixe o The Monitor aqui: https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/.

Os litígios relacionados à IA aumentaram a uma taxa de crescimento anual composta de 56,5% em cinco anos, com 93% dos casos apresentados nos Estados Unidos e concentrações significativas na Califórnia, Nova York e Illinois. De disputas sobre direitos autorais de IA generativa a implicações de análise preditiva para a justiça criminal, a complexidade e o volume de litígios relacionados à IA exigem inteligência especializada e insights estratégicos.

O AI Disputes Monitor acompanha o andamento dos casos em todas as categorias de tecnologia de IA, segmentos de mercado e jurisdições, com base em dados de fontes independentes e acessíveis ao público, combinados com análises especializadas da equipe de J.S. Held, para fornecer informações úteis aos advogados que atuam nessa área dinâmica.

"A inteligência artificial está remodelando fundamentalmente a forma como as empresas operam, inovam e competem - e o sistema jurídico está trabalhando para acompanhar o ritmo", disse James E. Malackowski, diretor de propriedade intelectual da J.S. Held. "O AI Disputes Monitor reflete nosso compromisso de fornecer aos profissionais jurídicos a inteligência estratégica de que precisam para aconselhar os clientes de forma eficaz neste espaço em rápida evolução." A profunda experiência técnica, econômica e de mercado da equipe, desenvolvida ao longo de anos fornecendo pareceres especializados em processos judiciais, informa a análise rigorosa de dados e permite que os profissionais antecipem tendências, avaliem riscos e tomem decisões informadas em disputas relacionadas à IA.

O Monitor permite que os profissionais da área jurídica identifiquem novos padrões de litígio, avaliem tendências jurisdicionais e entendam as implicações para seus clientes e setores. O recurso foi desenvolvido para apoiar a tomada de decisões estratégicas para escritórios de advocacia, departamentos jurídicos corporativos e profissionais de gestão de riscos.

Scott Womack, diretor sênior no escritório do diretor de propriedade intelectual da J.S. Held e chefe da equipe de análise de dados, explica: "O AI Disputes Monitor oferece aos profissionais da área jurídica uma visão clara de onde os casos estão sendo apresentados, quais tecnologias estão envolvidas e como os tribunais estão respondendo. Nosso objetivo é transformar dados brutos em insights estratégicos que ajudem os litigantes a se manterem à frente da curva e atenderem seus clientes com confiança."

Além do painel, a equipe da J.S. Held está disponível para apresentar descobertas mais profundas, discutir novos padrões e trabalhar individualmente com os clientes para contextualizar as implicações para setores específicos e estratégias legais.

Baixe o AI Disputes Monitor:  https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/. E para saber mais, entre em contato com [email protected].

Sobre a J.S. Held
J.S. Held é uma empresa de consultoria global que combina conhecimentos técnicos, científicos, financeiros e estratégicos para aconselhar clientes que buscam obter valor e mitigar riscos. Nossos profissionais atuam como consultores confiáveis para organizações que enfrentam questões de alto risco que exigem atenção urgente, integridade firme, experiência comprovada, análise clara e compreensão de ativos tangíveis e intangíveis. A empresa fornece um conjunto abrangente de serviços, produtos e dados que permitem aos clientes navegar em situações complexas, contenciosas e muitas vezes catastróficas.

Mais de 1.500 profissionais atendem organizações em seis continentes, incluindo 84% dos 200 escritórios de advocacia globais, 75% das 20 maiores seguradoras da Forbes (90% das 50 maiores seguradoras de propriedades e acidentes da NAIC) e 71% das 100 empresas da Fortune.

A J.S. Held, suas afiliadas e subsidiárias não são empresas de contabilidade pública certificadas e não prestam serviços de auditoria, atestados ou quaisquer outros serviços de contabilidade pública. A J.S. Held não é um escritório de advocacia e não presta consultoria jurídica. Valores mobiliários oferecidos através da PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB ou Ocean Tomo Investments, parte integrante da J.S. Held, membro da FINRA/SIPC. Todos os direitos reservados.

Contato com a mídia:
Kristi L. Stathis
J.S. Held
Telefone: +1 773 294 4360
E-mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2932704/AI_Disputes_Monitor_Infographic_03_10_2026.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1824221/JS_Held_Logo.jpg

FONTE J.S. Held

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